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‘चाहे FIR लिखवा दो, चाहे जेल जाना पड़े, मारूंगा जरूर’, BJP MLA को दी खुली धमकी

Ajay Singh संवाददाता, लखीमपुर खीरी
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पुलिस के ऐक्शन पर दलित पैंथर संगठन लगातार सवाल उठा रहा है। संगठन के संयोजक मनोज कुमार भारती ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई और निर्दोष लोगों को झूठा फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने MLA रोमी साहनी पर आरोप लगाया कि वह एक पक्ष की मदद कर रहे हैं। मनोज भारती का कहना है कि उन पर झूठा केस कराया गया है।

‘चाहे FIR लिखवा दो, चाहे जेल जाना पड़े, मारूंगा जरूर’, BJP MLA को दी खुली धमकी

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले की पलिया सीट से विधायक रोमी साहनी को खुलेआम धमकी दिए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में दलित पैंथर संगठन के नेता मनोज कुमार भारती विधायक को धमकी देते दिख रहे हैं। मनोज किसी मामले को लेकर विधायक से नाराज बताए जाते हैं। एकतरफा कार्रवाई और दलित समाज के लोगों को झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगा रहे मनोज कुमार भारती का कहना है कि ये सब विधायक द्वारा एक पक्ष विशेष की मदद किए जाने के चलते हुआ। वीडियो में मनोज यह कहते सुने जा रहे हैं कि चाहे अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ एफआईआर लिखवा दें, चाहे जेल जाना पड़े, मारूंगा जरूर। उन्होंने 15 जून को विधायक के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। मनोज भारती का कहना है कि उन पर झूठा केस कराया गया है ताकि आंदोलन न होने पाए लेकिन यह आंदोलन होकर रहेगा।

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस विवाद की शुरुआत 14 अप्रैल को लखीमपुर खीरी के मैलानी थाना क्षेत्र के मोतीपुर बाबूपुर गांव में अंबेडकर प्रतिमा की स्थापना को लेकर हुई। वहां अंबेडकर प्रतिमा की स्थापना को लेकर तनाव पैदा हो गया था। ग्रामीणों ने प्रतिमा तोड़े जाने का आरोप लगाया था और इसे दोबारा लगाए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। धरने पर महिलाएं भी बैठी थीं। ग्रामीणों का प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया था। इसमें पत्थरबाजी भी होने लगी। पत्थरबाजी में एक दर्जन पुलिसवाले घायल हो गए थे।

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इस घटना के बाद ऐक्शन में आई पुलिस ने करीब दो सौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। उन पर आगजनी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था। पुलिस इस मामले में अब तक 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कई अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस दौरान पुलिस के ऐक्शन पर दलित पैँथर संगठन लगातार सवाल उठा रहा है। संगठन के संयोजक मनोज कुमार भारती ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई और निर्दोष लोगों को झूठा फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने विधायक रोमी साहनी पर अपनी नाराजगी जाहिर की और आरोप लगाया कि वह एक पक्ष की मदद कर रहे हैं। उन्होंने 15 जून को पलिया क्षेत्र में विधायक के खिलाफ प्रदर्शन की भी चेतावनी दी।

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क्या बोले विधायक

मनोज भारती के वायरल वीडियो के बारे में विधायक रोमी साहनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि फर्जी केस का डर दिखाकर वह लोगों को धमकाते थे। मैंने इस पर रोक लगाई। इसी को लेकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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