‘चाहे FIR लिखवा दो, चाहे जेल जाना पड़े, मारूंगा जरूर’, BJP MLA को दी खुली धमकी

पुलिस के ऐक्शन पर दलित पैंथर संगठन लगातार सवाल उठा रहा है। संगठन के संयोजक मनोज कुमार भारती ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई और निर्दोष लोगों को झूठा फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने MLA रोमी साहनी पर आरोप लगाया कि वह एक पक्ष की मदद कर रहे हैं। मनोज भारती का कहना है कि उन पर झूठा केस कराया गया है।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले की पलिया सीट से विधायक रोमी साहनी को खुलेआम धमकी दिए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो में दलित पैंथर संगठन के नेता मनोज कुमार भारती विधायक को धमकी देते दिख रहे हैं। मनोज किसी मामले को लेकर विधायक से नाराज बताए जाते हैं। एकतरफा कार्रवाई और दलित समाज के लोगों को झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगा रहे मनोज कुमार भारती का कहना है कि ये सब विधायक द्वारा एक पक्ष विशेष की मदद किए जाने के चलते हुआ। वीडियो में मनोज यह कहते सुने जा रहे हैं कि चाहे अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ एफआईआर लिखवा दें, चाहे जेल जाना पड़े, मारूंगा जरूर। उन्होंने 15 जून को विधायक के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। मनोज भारती का कहना है कि उन पर झूठा केस कराया गया है ताकि आंदोलन न होने पाए लेकिन यह आंदोलन होकर रहेगा।

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस विवाद की शुरुआत 14 अप्रैल को लखीमपुर खीरी के मैलानी थाना क्षेत्र के मोतीपुर बाबूपुर गांव में अंबेडकर प्रतिमा की स्थापना को लेकर हुई। वहां अंबेडकर प्रतिमा की स्थापना को लेकर तनाव पैदा हो गया था। ग्रामीणों ने प्रतिमा तोड़े जाने का आरोप लगाया था और इसे दोबारा लगाए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। धरने पर महिलाएं भी बैठी थीं। ग्रामीणों का प्रदर्शन अचानक उग्र हो गया था। इसमें पत्थरबाजी भी होने लगी। पत्थरबाजी में एक दर्जन पुलिसवाले घायल हो गए थे।

इस घटना के बाद ऐक्शन में आई पुलिस ने करीब दो सौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। उन पर आगजनी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था। पुलिस इस मामले में अब तक 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कई अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस दौरान पुलिस के ऐक्शन पर दलित पैँथर संगठन लगातार सवाल उठा रहा है। संगठन के संयोजक मनोज कुमार भारती ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई और निर्दोष लोगों को झूठा फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने विधायक रोमी साहनी पर अपनी नाराजगी जाहिर की और आरोप लगाया कि वह एक पक्ष की मदद कर रहे हैं। उन्होंने 15 जून को पलिया क्षेत्र में विधायक के खिलाफ प्रदर्शन की भी चेतावनी दी।