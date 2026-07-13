चाहे मेरे विधायक बेटे का टिकट कट जाए...बुंदेलखंड की मांग ने पकड़ा जोर; गंगाचरण राजपूत ने भरी हुंकार

पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने अलग बुंदेलखंड राज्य के लिए हुंकार भरी है। उन्होंने उरई में कहा कि चाहे मेरे विधायक बेटे का टिकट कट जाए लेकिन हम अलग बुंदेलखंड राज्य लेकर रहेंगे। गंगाचरण राजपूत के पुत्र ब्रजभूषण राजपूत महोबा की चरखारी सीट से विधायक हैं। पूर्व सांसद बुंदेलखंड राज्य की मांग की।

Demand for Bundelkhand state : उत्तर प्रदेश से अलग कर नया बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस मांग को लेकर पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत बुंदेलखंड के दौरे पर निकले हैं। सोमवार को वह उरई पहुंचे। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए बुंदेलियों ने सिर कटवा लिए थे। अगर मेरे विधायक बेटे का टिकट भी कट जाए तो बड़ी बात नहीं होगी, पर हम बुंदेलखंड पृथक राज्य लेकर रहेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एमपी मुख्यमंत्री मोहन यादव से अलग राज्य बनाने की मांग की है। बता दें कि गंगाचरण राजपूत के पुत्र ब्रजभूषण राजपूत महोबा की चरखारी सीट से विधायक हैं। हर घर नल योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव के घेराव को लेकर वह चर्चा में आ गए थे।

कालपी रोड स्थित बार भवन में पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने बुंदेलखंड अलग राज्य के लिए सामाजिक संगठनों और अधिवक्ताओं के साथ बुंदेलियों से जनसमर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि अब एआई का जमाना है। घर बैठ कर भी बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग कर सकते हैं। नेता वोट से बनते हैं, इसलिए अब हम लोग वोट की चोट कर राज्य की मांग करेंगे। उन्होंने नारा देते हुए कहा कि बहुत सहा है। अब नहीं सहेंगे, बुंदेलखंड लेकर रहेंगे। राज्य दो और वोट लो। उनके अकेले से बुंदेलखंड नहीं बनेगा। जब बुंदेली पुरजोर तरीके से मांग करने लगेंगे तो राज्य बन जाएगा। पूर्व सांसद ने बुंदेलियों से आग्रह करते हुए कहा कि वह जाति -पात और पार्टी छोड़कर बुंदेलखंड राज्य की मांग के लिए आगे आएं।

‘दरोगा हप्पू सिंह’ ने भी बोले- बुंदेलखंड को राज्य बनाएं उधर, पृथक बुंदेलखंड राज्य के लिए दरोगा हप्पू सिंह भी आगे आ गए हैं। बुंदेली कॉमेडी कलाकार दरोगा हप्पू सिंह उर्फ योगेश त्रिपाठी ने पृथक बुंदेलखंड की मांग उठाते हुए वीडियो वायरल किया है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। 53 सेकेंड के इस वीडियो में बुंदेली कॉमेडी कलाकार योगेश त्रिपाठी उर्फ दरोगा हप्पू सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाया जाए। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

बुंदेलखंड राज्य बनने से होगा क्षेत्र का समृद्ध विकास इसके पहले रविवार को भी पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने हमीरपुर में बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर बयान दिया था। मारकंडेश्वर गार्डन में हुए कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 6 नहीं 3 महीने में बुंदेलखंड अलग राज्य की स्थापना होगी। उन्होंने नारा लगाया- ‘बहुत सहा है अब नहीं सहेंगे, बुंदेलखंड अलग राज्य लेकर रहेंगे।’ उन्होंने विभिन्न चौराहों पर स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाकर नमन किया।