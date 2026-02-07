4-5 लोगों ने मुझे घेर लिया है, मंगेतर से बात करते-करते लापता हुए चंद्रशेखर की पार्टी के युवा नेता

संक्षेप: सोनू चौधरी के यूं अचानक लापता होने पर शुक्रवार रात से परिवार परेशान हैं। अभी तक उनका कुछ नहीं चला है। घरवालों को तरह-तरह की आशंकाएं हो रही हैं। उन्हें लग रहा है कि सोनू का अपहरण कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सोनू चौधरी पुत्र शिवनाथ चौधरी शुक्रवार को अपनी कार से किसी काम से बस्ती गए थे।

चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के युवा मोर्चे के एक नेता बस्ती में अचानक लापता हो गए हैं। मंगेतर से मोबाइल पर बात करते-करते अचानक से उन्होंने कहा कि उन्हें चार-पांच लोगों ने घेर लिया है। इसके बाद से उनका फोन कट गया और तभी से उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। युवा नेता का नाम सोनू चौधरी है। उनकी कार नहर के पास खड़ी मिली है। पुलिस सोनू की तलाश में जुटी है।

बस्ती के रुधौली थाना क्षेत्र के बिजलपुर गांव के रहने वाले सोनू चौधरी (उम्र 22 वर्ष) के संदिग्ध परिस्थितियों में यूं अचानक लापता होने पर शुक्रवार रात से परिवार परेशान हैं। अभी तक उनका कुछ नहीं चला है। घरवालों को तरह-तरह की आशंकाएं हो रही हैं। उन्हें लग रहा है कि सोनू का अपहरण कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सोनू चौधरी पुत्र शिवनाथ चौधरी शुक्रवार को अपनी कार से किसी काम से बस्ती गए थे। देर रात घर लौटते समय वह मोबाइल फोन पर अपनी मंगेतर से बात कर रहे थे। इसी दौरान कोहरा नहर के पास उन्होंने मंगेतर को बताया कि चार-पांच लोगों ने उन्हें अचानक घेर लिया है, इसके बाद फोन कट गया। यूं फोन कटने के बाद मंगेतर परेशान हो गईं।

उन्होंने तुरंत अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। मंगेतर के परिवारीजनों ने सोनू के पिता शिवनाथ चौधरी को अवगत कराया। शिवनाथ चौधरी गांववालों के साथ मौके पर पहुंचे तो नहर के पास केवल सोनू की कार खड़ी मिली, लेकिन उनका कहीं पता नहीं था। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए रुधौली पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। आसपास के क्षेत्र में तलाश के साथ ही मोबाइल लोकेशन सहित अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।