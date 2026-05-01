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डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज, डेढ़ करोड़ की घूस मांगने में हुई थी गिरफ्तारी

May 01, 2026 11:00 pm ISTDeep Pandey हिन्दुस्तान, लखनऊ, विधि संवाददाता
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यूपी में झांसी की सीजीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज हो गई है। फर्मों को टैक्स में अवैध रूप से छूट देकर डेढ़ करोड़ की रिश्वत मांगने व रिश्वत लेने की आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज, डेढ़ करोड़ की घूस मांगने में हुई थी गिरफ्तारी

UP News: डेढ़ करोड़ रुपये की घूस मांगने के आरोप में गिरफ्तार झांसी की सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज हो गई। जमानत अर्जी एंटी करप्शन (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश ने खारिज की है। डिप्टी कमिश्नर को आपत्तिजनक दस्तावेज, अनक्लियर स्टॉक के साथ साथ टैक्स चोरी के साक्ष्य मिलने के बावजूद फर्मों को टैक्स में अवैध रूप से छूट देकर डेढ़ करोड़ की रिश्वत मांगने व रिश्वत लेने की आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

इसके पूर्व 28 जनवरी को सीबीआई कोर्ट ने प्रभा भंडारी की ओर से दी गई पहली जमानत अर्जी को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। सीबीआई ने रिश्वत कांड के आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने विवेचना के बाद आरोपी प्रभा भंडारी के ऊपर आजीवन कारावास से दंडनीय धाराए बढ़ा दी थी। लिहाजा आरोपी प्रभा भंडारी की ओर से बढ़ी हुई धाराओं में जमानत की मांग वाली दूसरी अर्जी दी गई थी। अभियोजन की ओर से बताया गया था कि गुप्त सूचना के आधार पर इस मामले में 30 दिसंबर 2025 को सीबीआई ने रिपोर्ट दर्ज की थी।

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सीबीआई ने बताया कि झांसी की सीजीसटी कमिश्नर प्रभा भंडारी, अधीक्षक अनिल कुमार तिवारी व अधीक्षक अजय शर्मा अन्य आरोपियों के साथ मिलकर व्यापारिक कंपनियों व फर्मों को अवैध रूप से टैक्स में छूट दे रहे है। मामला निपटने के ले रिश्वत ले रहे हैं। आगे बताया गया की 18 दिसंबर 2025 को आरोपी सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी और अन्य अधिकारियों ने मैसर्स जय अंबे प्लाईवुड व मैसर्स जय दुर्गा हार्डवेयर झांसी के गोदामों पर टैक्स चोरी के संबंध में छापा मारा गया। टैक्स चोरी संबंधित कई सारे आपत्तिजनक दस्तावेज और अनक्लियर स्टॉक बरामद हुए थे।

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फर्म के मालिक लोकेश तुलानी, राजेंद्र मंगतानी और तेजपाल मंगतानी ने नरेश कुमार गुप्ता एडवोकेट के ज़रिए मामले को अवैध रूप से सेटल करने के लिए बोला। बताया गया अधीक्षक अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि सर्च के दौरान प्रभा भंडारी ख़ुद मौजूद थी और फ़र्मो से बहुत से आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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