यूपी पुलिस भर्तीः आरक्षण के लिए पति के नाम से जारी प्रमाणपत्र मान्य नहीं, कई अन्य बदलाव जारी

यूपी पुलिस भर्ती में आरक्षण के लिए पति के नाम से जारी प्रमाणपत्र मान्य नहीं होगा। महिला अभ्यर्थियों को पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र लगाना होगा। पुलिस भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों के सवालों का सोशल मीडिया पर जवाब देने के साथ ही गाइडलाइन जारी की है।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए अपने पिता की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र ही आवेदन में अपलोड करना होगा। पति अथवा किसी अन्य की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। भर्ती बोर्ड ने रविवार को वेबसाइट पर इस बारे में गाइड लाइन जारी की। इसके अलावा भी बोर्ड की ओर से कई निर्देश दिए गए हैं। यूपी पुलिस में उपनिरीक्षक व समकक्ष 4543 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद ही आवेदन पत्र भरने के संबंध में कई अभ्यर्थियों ने कुछ बिन्दुओं पर जानकारी मांगी थी। इस पर ही बोर्ड ने सोशल मीडिया और वेवसाइट पर जवाब दिए।

कुछ अभ्यर्थियों ने सवाल किया था कि अगर 10वीं और 12वीं की अंक तालिका व प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज अलग-अलग नहीं है तो उन्हें क्या करना होगा। इस पर बोर्ड ने कहा कि अगर अंक पत्र व प्रमाण पत्र अलग-अलग हैं तो आवेदन पत्र में अंक तालिका व प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने होंगे। अगर एक ही दस्तावेज में अंकतालिका और प्रमाणपत्र दोनों शामिल हैं तो आवेदन पत्र के अंक तालिका व प्रमाण पत्र के दोनों स्थानों में इसी एक दस्तावेज (अभिलेख) को अपलोड करना होगा।

अगर स्नातक डिग्री उपलब्ध नहीं है बोर्ड ने बताया कि स्नातक की अंक तालिका अपलोड करना अनिवार्य है। अगर अभ्यर्थी के पास स्नातक डिग्री नहीं है तो उन्हें औपबन्धिक (प्रोविजनल) स्नातक डिग्री अपलोड करनी होगी। फिर अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के समय स्नातक डिग्री दिखाना जरूरी होगा।

पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र ही मान्य भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया कि महिला अभ्यर्थियों की जाति का निर्धारण उनके पिता पक्ष से ही होता है। इस संबंध में शासनादेश भी 17 दिसम्बर, 2024 को जारी हुआ था। बोर्ड ने महिला अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वह अपने पिता पक्ष से जारी प्रमाण पत्र ही अपलोड करें। इसमें पति की ओर से जारी प्रमाण पत्र भी नहीं मान्य होगा।