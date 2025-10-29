सेंटर फॉर नरेन्द्र मोदी स्टडीज पर शिकंजा, पीएमओ के निर्देश पर सीबीआई ने दर्ज किया केस

संक्षेप: अलीगढ़ में स्थापित सेंटर फॉर नरेन्द्र मोदी स्टडीज पर पीएमओ के निर्देश पर शिकंजा कस दिया गया है। सीबीआई ने सेंटर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई की टीम जिले में धमक सकती है।

अलीगढ़ में सेंटर फॉर नरेन्द्र मोदी स्टडीज के खिलाफ पीएमओ के निर्देश पर शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। बिना इजाजत पीएम का नाम इस्तेमाल करके सेंटर स्थापित और संचालित करने का आरोप है। माना जा रहा है कि मामले में जल्द ही सीबीआई अलीगढ़ में डेरा डाल सकती है। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक अलीगढ़ निवासी अधिवक्ता मुस्ताक अहमद हुसैन ने यह शिकायत 28 सितंबर 2024 को पीएमओ कार्यालय से की थी।

जांच करते हुए पीएमओ ने मामला सीबीआई को भेजा था। सीबीआई ने इस मामले में सीबीआई कोर्ट से अनुमति लेने के बाद 24 अक्तूबर 2025 को अपने यहां पर मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत में आरोप है कि जसीम मोहम्मद पीएमओ से बिना पूर्व अनुमति के यह केंद्र संचालित कर रहे हैं, जो संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 का उल्लंघन है। पीएमओ के सहायक निदेशक से शिकायत प्राप्त होने के बाद एजेंसी ने इस वर्ष अप्रैल में प्रारंभिक जांच शुरू की थी।

सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि जसीम मोहम्मद ने केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री कार्यालय की पूर्व अनुमति के बिना 25 जनवरी 2021 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत ‘सेंटर फॉर नरेन्द्र मोदी स्टडीज’ का पंजीकरण कराया। केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले की जांच के लिए राउज एवेन्यू जिला न्यायालय के मुख्य महानगर दंडाधिकारी से अनुमति मांगी थी। 14 अक्टूबर को अनुमति मिलने के बाद जसीम मोहम्मद के खिलाफ औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई।

उधर नमो अध्ययन केंद्र के प्रबंध नियासी व मुकदमे में आरोपी प्रो. जसीम मोहम्मद का कहना है कि सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज 2021 में नियम कानून के अनुसार शुरू किया गया था। इसका नाम बाद में बदलकर सेंटर फॉर नमो स्टडीज किया गया था और यह पंजीकृत है। पूर्व में सीबीआई जांच में सभी आरोप निराधार पाए गए हैं। अब जो भी आरोप लगाए गए हैं वह गलत हैं। हम सीबीआई की जांच का पूर्ण सहयोग करेंगे।