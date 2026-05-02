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यूपी में सात मई से शुरू होने जा रहा ये काम, हर दिन 15 लाख का लक्ष्य, मकानों का सर्वे भी होगा

May 02, 2026 10:27 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
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यूपी में 7 मई से जनगणना शुरू होगी। दो चरणों में जनगणना कराई जाएगी। 22 मई से मकानों का सर्वे होगा। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी। 

यूपी में सात मई से शुरू होने जा रहा ये काम, हर दिन 15 लाख का लक्ष्य, मकानों का सर्वे भी होगा

UP Census: यूपी में जनगणना दो चरणों में कराई जाएगी। इसका पहला चरण 22 मई से शुरू होगा, जिसमें मकानों का सर्वे कराया जाएगा। इससे पूर्व सात मई से स्वगणना यानि स्वयं ऑनलाइन सारा विवरण भरने का विकल्प लोगों को मिलेगा। स्वगणना 7 से 21 मई तक चलेगा। 22 मई से मकानों का सर्वे शुरू होगा। निदेशक एवं मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने शनिवार को बातचीत में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पहली बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से कराई जाएगी। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लें, इसके लिए उत्तर प्रदेश में रोजाना 10-15 लाख से अधिक स्वगणना करने का लक्ष्य रखा गया है। कोशिश होगी कि स्वगणना के 14 दिनों के भीतर प्रदेश के 60 प्रतिशत से अधिक घरों की ऑनलाइन गणना कर ली जाए। अभी तक बिहार में सबसे अधिक 3 लाख रोजाना के औसत से स्वगणना हुई है।

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प्रतिदिन के हिसाब से लगाए गए विभाग

उन्होंने बताया कि 7 से 21 मई तक चलने वाली स्वगणना के काम में तेजी के लिए प्रतिदिन के हिसाब से विभागों, समूहों और जनसंख्या समूहों का लक्ष्य है। इस दौरान सरकारी विभागों और कार्यालयों में सुविधा डेस्क भी बनाई जाएगी। साथ ही जनजागरण अभियान भी चलाया जाएगा।

ऐसे कर सकते हैं स्व-गणना

पहले चरण में मकान सूचीकरण और गणना का कार्य होगा। वहीं 7 मई से 21 मई तक लोग स्वगणना कर सकेंगे। इसके तहत वेव पोर्टल se.census.gov.in पर अपनी जानकारी स्वयं भर सकते हैं। हालांकि यह अनिवार्य नहीं वैकल्पिक है। इसके बाद 22 मई से 20 जून तक फील्ड कर्मचारी घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे और परिवार, मकानों और परिसंपत्तियों से जुड़े 33 सवालों के जवाब दर्ज करेंगे। स्वगणना का लाभ यह होगा कि समय की बचत और सुविधा होगी। लोग गणनाकारों के आने का इंतजार किए बिना खुद ही अपनी जानकारी भर सकते हैं। स्वयं डाटा भरने से गलतियों की संभावना कम हो जाती है, जिससे जनगणना का डेटा सटीक बनता है।

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तत्काल होगा सत्यापन

स्वगणना करने पर एक विशिष्ट एसई आईडी जनरेट होती है, जिसे प्रगणक के सामने प्रस्तुत करने पर सत्यापन का काम कम समय में पूरा हो जाएगा।

5.25 लाख कर्मियों की लगाई गई ड्यूटी

तय समय सीमा के भीतर जनगणना कराने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए प्रदेश के 5.25 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें 18 मंडलायुक्त, 75 डीएम, 17 नगर आयुक्त, 600 जिला स्तरीय अधिकारी, 1195 तहसीलदार, 285 मास्टर ट्रेनर, 6939 फील्ड ट्रेनर और बड़ी संख्या में प्रगणक व पर्यवेक्षक शामिल हैं।

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दूसरे फेज में होगी जातिगत जनगणना

जनगणना का दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। इस दौरान जाति और धर्म से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। हालांकि इन सवालों का क्या प्रारूप होगा, अभी यह तय नहीं किया गया है। 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे देश की जनसंख्या के आंकड़े जारी किए जाएंगे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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