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यूपी में कल से घर-घर जाएगी टीम; गिने जाएंगे मकान, फर्श से लेकर रहन-सहन तक के होंगे सवाल

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
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यूपी में शुक्रवार से घर-घर टीम जाएगी। मकानों को गिने जाने का सिलसिला शुरू होगा जबकि इंसानों की गिनती दूसरे चरण यानि अगले साल फरवरी में की जाएगी। शुक्रवार से जनगणना के लिए नियुक्त प्रगणक घर-घर जाएंगे।

यूपी में कल से घर-घर जाएगी टीम; गिने जाएंगे मकान, फर्श से लेकर रहन-सहन तक के होंगे सवाल

Census 2027: यूपी में शुक्रवार से घर-घर टीम जाएगी। मकानों को गिने जाने का सिलसिला शुरू होगा जबकि इंसानों की गिनती दूसरे चरण यानि अगले साल फरवरी में की जाएगी। शुक्रवार से जनगणना के लिए नियुक्त प्रगणक घर-घर जाएंगे। लोगों से 33 सवाल पूछेंगे, जिन्हें प्रगणक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन दर्ज करेंगे। वहीं स्वगणना का गुरुवार को अंतिम दिन था। सात से 21 मई तक चली इस मुहिम के दौरान प्रदेश में 46 लाख 93 हजार 783 लोगों ने स्वगणना की। इसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम अन्य लोग शामिल हैं।

स्वगणना के मामले में शाहजहांपुर प्रदेश में शीर्ष पर और कौशांबी सबसे निचले पायदान पर रहा जबकि राजधानी लखनऊ में कुल 98 हजार 331 लोगों ने स्वगणना की। प्रदेश में जनगणना का पहला चरण यानि हाउस सर्वे शुक्रवार से शुरू होगा। 20 जून तक फील्ड कर्मचारी घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे और परिवार, मकान व परिसंपत्तियों से जुड़े 33 सवालों के जवाब दर्ज करेंगे। इस बार जनगणना पहली बार पूरी तरह डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है।

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5.25 लाख अधिकारियों व कर्मचारियों की लगी ड्यूटी

तय समय सीमा के भीतर जनगणना कराने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से अधिकारियों-कर्मचारियों का लंबा-चौड़ा अमला लगाया गया है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए लगभग 5.25 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनमें 18 कमिश्नर, 75 जिलाधिकारी, 17 नगर आयुक्त, 600 जिला स्तरीय अधिकारी, 1195 तहसीलदार, 285 मास्टर ट्रेनर, 6939 फील्ड ट्रेनर और बड़ी संख्या में प्रगणक व पर्यवेक्षक शामिल हैं।

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फेज दो में होगी जातिगत जनगणना

जनगणना के दूसरे चरण में फरवरी 2027 से इंसानों की गिनती का सिलसिला शुरू होगा। तब जाति और धर्म से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। हालांकि इन सवालों का क्या प्रारूप होगा, यह अभी सामने नहीं आया है। अगले साल एक मार्च की रात 12 बजे देश की जनसंख्या के आंकड़े जारी किए जाएंगे।

प्रदेश में सर्वाधिक स्वगणना करने वाले जिले

शाहजहांपुर296,232
आजमगढ़278,134
बरेली271,978
मुरादाबाद232,393
सोनभद्र161,174

सबसे कम स्वगणना करने वाले जिले

कौशांबी13,666
हमीरपुर15,595
संतकबीर नगर6,155
जालौन17,068

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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