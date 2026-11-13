जनणगना 2027: स्वगणना में बताना होगा अपना नाम, जाति, धर्म, उम्र और पेशा
जनणगना 2027 में सभी को स्वगणना के दौरान अपना नाम, जाति, धर्म, उम्र और पेशा बताना होगा। स्वगणना 16 नवंबर से शुरू होगी। पहले चरण में घरों का सूचीकरण किया गया था। इस चरण में जनगणना होगी।
प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। जनगणना 2027 के लिए स्वगणना 16 नवंबर से शुरू होगी। पहले चरण में घरों का सूचीकरण किया गया था। इस चरण में जनगणना होगी। इसके लिए 40 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी तैयार करके प्रगणकों को सौंपी जा चुकी है। सभी विभागों के नोडल अफसरों के साथ शुक्रवार को बैठक होगी। बैठक में उन्हें अपने विभागों के साथ ही खुद से जुड़े लोगों को स्वगणना के लिए प्रेरित करने के लिए कहा जाएगा।
जनणगना 2027 के लिए स्वगणना 16 नवंबर से 30 नवंबर के बीच होगी। इसके लिए सभी विभागों के नोडल अफसरों को बुलाया गया है। राज्य सरकार के सभी विभागों के साथ ही मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, रेलवे, सेना, एनसीसी, इंजीनियरिंग कॉलेज सहित सभी केंद्रीय विभागों के नोडल अफसरों को शुक्रवार को होने वाली बैठक में जनगणना 2027 के लिए बताया जाएगा।
जिला जनगणना अधिकारी विनीता सिंह ने बताया कि इसमें सभी को अपने विभाग के साथ खुद से जुड़े लोगों को भी जागरूक करने के लिए कहा जाएगा। जैसे बीएसए अपने सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे। वहीं शिक्षक प्रबंध तंत्र और छात्र-छात्राओं के जरिए अभिभावकों को स्वगणना के लिए प्रेरित करेंगे।
जनगणना विभाग ने वेबसाइट भी जारी कर दी है। जिस पर जाकर परिवार के प्रत्येक सदस्य का ब्योरा भी देना होगा। जैसे परिवार में कौन-कौन रहता है, उसका नाम उम्र, जाति, धर्म, जीविका के साधन क्या हैं? जैसे सवाल पूछे जाएंगे। अफसरों का कहना है कि स्वगणना के दौरान अगर लोग सभी सवालों का सही जवाब देंगे तो जब प्रगणक घर-घर जाएंगे तो उन्हें परेशान नहीं होना होगा।
खातों का और स्थान छोड़ने का भी देना होगा विवरण
लोगों को बैंक खातों के बारे में भी बताना होगा और अगर किसी स्थान को छोड़ा है तो उसे छोड़ने का कारण भी बताना होगा। जारी सूची में 40 प्रश्नों को शामिल किया गया है। जिसमें तमाम बातों को रखा गया है, जिससे एक परिवार की वास्तविक स्थिति की जानकारी हो सके। 16 नवंबर से लोगों को बताई गई वेबसाइट पर जाकर अपने पेज को खोलना होगा और फिर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। पहले कुछ प्रश्न तो सामान्य है, जिसमें नाम, आयु, लिंग, मुखिया का नाम आदि के बारे में पूछा जाएगा। वहीं आगे चलकर धर्म, जाति आदि से जुड़े प्रश्न किए जाएंगे।
चार जनवरी तक जनगणना का काम पूरा हो जाएगा
जनगणना के लिए चार जनवरी तक स्वगणना का काम पूरा कर लिया जाएगा। यानी इस तारीख को यह मालूम चल जाएगा कि जिले की जानगणना कितनी थी। पिछले दिनों हुई हाउस लिस्टिंग में जिले में 18 लाख घर होने की बात सामने आई थी। माना जा रहा था कि लगभग 70 लाख की आबादी प्रयागराज की होगी, लेकिन इस बार जनगणना के बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें