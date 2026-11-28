Census 2027: स्वगणना के लिए घर पर भर सकेंगे फॉर्म, ऑनलाइन नहीं भर पाने वालों को सुविधा
यूपी में 30 नवंबर तक जनगणना 2027 का विवरण ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यह एक वैकल्पिक सुविधा है। हालांकि जनगणना कर्मी हर घर तक पहुंचेंगे। जो लोग ऑनलाइन सुविधा का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उनके विवरण सीधे गणनाकारों द्वारा एकत्र किए जाएंगे।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। जनगणना में परिवार की जानकारी दर्ज कराने में इंटरनेट, मोबाइल या पोर्टल के इस्तेमाल में परेशानी हो रही है तो परेशानी होने की जारूरत नहीं है। प्रगणक के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज हो सकेगी। लोगों की सुविधा के लिए घर-घर गणना से जुड़े फॉर्म पहुंचाए जा रहे हैं। अब तक करीब 80 फीसदी घरों में फॉर्म पहुंचाए जा चुके हैं। फार्म को ठीक से भरकर प्रगणक को देना होगा। पूरी जानकारी दर्ज हो जाएगी।
जनगणना-2027 के दूसरे चरण में 16 से 30 नवंबर तक ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा दी गई है। इस दौरान परिवार का कोई भी सदस्य पोर्टल पर जाकर घर से जुड़ी जानकारी खुद दर्ज कर सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने पर स्व-गणना आईडी (एसई आईडी) मिलती है। इसे बाद में घर आने वाले प्रगणक को दिखाना होगा।
हालांकि, बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है। कुछ लोगों को पोर्टल की जानकारी नहीं है, जबकि कई मोबाइल पर सभी जानकारियां दर्ज करने में सहज नहीं हैं। ऐसे लोगों के लिए घर पर ही सुविधा दी जाएगी। उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने के बजाय प्रगणक के माध्यम से जानकारी दर्ज कराने की सुविधा मिलेगी।
फॉर्म भरकर रख सकेंगे तैयार
लोगों की सहूलियत को देखते हुए प्रगणक पहले से ही घरों तक गणना के फॉर्म पहुंचा रहे हैं। इससे लोग अपनी जानकारी आसानी से भरकर तैयार रख सकेंगे। उसमें सभी 40 सवालों के जवाब देने के लिए कालम बने हैं। एक दिसंबर से चार जनवरी तक प्रगणक घर-घर जाकर परिवारों की जानकारी दर्ज करेंगे। इस दौरान भरे हुए फॉर्म प्रगणक को दिए जा सकेंगे। यदि किसी व्यक्ति को फॉर्म भरने में परेशानी होगी तो प्रगणक मौके पर ही उसकी जानकारी दर्ज करेंगे। इसके साथ ही जिन घरों में फार्म दे दिए गए हैं, उनके घर के सामने के स्लिप भी चिपकायी जा रही है।
आधिकारिक पोर्टल census.gov.in पर 30 नवंबर तक स्वगणना की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जाति की गणना सहित जनसंख्या गणना का कार्य 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनगणना संचालन निदेशक शीतल वर्मा ने लोगों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में हिस्सा लें और सही जानकारी दें। जनगणना कर्मी (एन्यूमरेटर) हर घर से 40 सवालों वाली एक प्रश्नावली के जरिए व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक जानकारी इकट्ठा करेंगे। यह पहली बार होगा जब जनगणना कर्मी के आने से पहले ही परिवार अपनी जानकारी ऑनलाइन जमा कर पा रहे हैं। प्रश्नावली जमा करने के बाद, एक यूनीक 'सेल्फ-एन्यूमरेशन ID' (SE ID) जनरेट होगी। परिवारों को यह आईडी जनगणना कर्मी को देनी होगी, जो एक मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए उनकी जानकारी हासिल कर लेंगे।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें