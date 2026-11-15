Census 2027: जनगणना का दूसरा चरण कल से, जाति बताना जरूरी नहीं, ये होंगे सवाल
जनगणना का दूसरा चरण कल यानि 16 नवंबर से शुरू हो रही है। इस दौरान जाति बताना जरूरी नहीं होगा। दूसरे चरण में स्वगणना 16 से 30 नवंबर तक होगी। एक दिसंबर से घर-घर की जातिगत गिनती की जाएगी। जनगणना निदेशक शीतल वर्मा ने शनिवार को जनगणना के दूसरे चरण की जानकारी दी।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। जनगणना का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होगा। 1931 के बाद पहली बार इसमें जातियों की गिनती भी की जाएगी। हालांकि, लोग अपनी जाति बताने के लिए बाध्य नहीं होंगे। अलबत्ता वे अपनी गणना करवाने से इनकार नहीं कर सकेंगे। प्रगणक घर-घर आकर गिनती करें इसके पहले सोमवार से 15 दिन तक लोगों को अपनी गिनती खुद करवाने का मौका दिया जाएगा। मोबाइल एप या वेबसाइट www.se.census.gov.in पर जाकर 16 से 30 नवंबर तक अपनी गिनती करवा सकेंगे।
यूपी की जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने शनिवार को बताया कि एक दिसंबर से जब प्रगणक घर-घर जाकर लोगों की जातिवार गिनती करेंगे तो उस दौरान घर के हर सदस्य के लिए 40 सवाल पूछे जाएंगे। सभी लोगों को जवाब देना जरूरी होगा और घर में रहने वाले लोगों की संख्या के मुताबिक इसमें वक्त लगेगा। ऐसे में इस लंबी प्रक्रिया के पहले ही लोग स्वगणना के मुताबिक अपने समय और सुविधा के मुताबिक अपनी गिनती करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि जनगणना में शामिल होना किसी भी व्यक्ति के लिए वैकल्पिक नहीं है। उसे अनिवार्य रूप में इस प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा। सभी सवालों के जवाब देने होंगे। अगर कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेता है और इस तरह की कोई जानकारी मिलती है तो स्थानीय प्रशासन की मदद ली जाएगी। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि जनगणन के पहले चरण में जब मकानों की गिनती हुई थी, तब किसी भी व्यक्ति ने प्रक्रिया का हिस्सा होने से मनाही नहीं की थी।
बताई गई जाति ही दर्ज होगी
शीतल ने बताया कि जनगणना में हिस्सेदारी भले ही बाध्यकारी हो, लेकिन जाति बताना व्यक्ति की अपनी इच्छा पर होगा। वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों में अपनी जो जाति बताएगा प्रगणक उसे दर्ज करेंगे या स्वगणना में वह खुद अपनी जाति दर्ज कर सकता है। कोई व्यक्ति अगर जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता है, तो वो जाति न बताने का भी विकल्प चुन सकता है।
सवालों का स्वरूप
- प्रश्न 1 से 3 तक : मूल जानकारी: यथा - नाम, लिंग
- प्रश्न 4 से 8 तक : जनसांख्यिकीय विशेषताएं: जन्म तिथि, आयु, वैवाहिक स्थिति, पति या पत्नी के बारे में जानकारी
- प्रश्न 9 से 13 तक: सामाजिक विशेषताएं: यथा- धर्म, जाति, पिता, माता, दिव्यांगता के बारे में
- प्रश्न 14 से 17 तक: भाषा एवं शिक्षा: यथा- मातृभाषा, साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, शिक्षा आदि।
- प्रश्न 18 से 25 तक: कार्य स्थिति, गतिविधि, उद्योग, कामगार वर्ग
- प्रश्न 26 से 30 तक :जन्म स्थान, अंतिम निवास, निवास की वजह,
- प्रश्न 31 से 33 तक : जीवित बच्चे, अब तक जन्मे बच्चे, पिछले वर्ष जन्मे बच्चे आदि।
- प्रश्न 34 से 40 तक : कोविड टीकाकरण, बैंक खाते आदि
सबकी गिनती होगी
उन्होंने बताया कि यूपी में रहने वाले सभी लोगों की गिनती होगी। किसी भी मकान में स्थाई रूप से रहने वाले सभी लोग गिने जाएंगे। अगर घर में कोई नौकर, किराएदार या रिश्तेदार भी स्थाई रूप से रह रहा है तो उसे वहीं गिना जाएगा। यह नागरिकों की गिनती नहीं, बल्कि जनता की गिनती है। ऐसे में कोई छोड़ा नहीं जाएगा। जेल, वृद्धाश्रम, अनाथालय आदि स्थलों पर भी रहने वाले गिने जाएंगे।
आधार, मोबाइल वोटर कार्ड की भी जानकारी
गिनती के दरमियान लोगों से आधार, मोबाइल नंबर, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। जानकारी के दौरान किसी भी तरह के प्रपत्र नहीं लिए जाएंगे। बैंक एकाउंट के बारे में भी पूछा जाएगा, लेकिन खाता संख्या नहीं बताना है। चार जनवरी तक जातिगत जनगणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चार तारीख को सूर्यास्त के बाद बेघरों की गिनती की जाएगी। सड़क, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों आदि स्थलों पर जाकर इन्हें गिना जाएगा।
1855 पर करें शिकायत
स्वगणना या जनगणना में किसी तरह की दिक्कत हो तो वो 1855 पर शिकायत दर्ज करवा सकता है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें