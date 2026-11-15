Census 2027: जनगणना का दूसरा चरण कल से, जाति बताना जरूरी नहीं, ये होंगे सवाल

जनगणना का दूसरा चरण कल यानि 16 नवंबर से शुरू हो रही है। इस दौरान जाति बताना जरूरी नहीं होगा। दूसरे चरण में स्वगणना 16 से 30 नवंबर तक होगी। एक दिसंबर से घर-घर की जातिगत गिनती की जाएगी। जनगणना निदेशक शीतल वर्मा ने शनिवार को जनगणना के दूसरे चरण की जानकारी दी।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। जनगणना का दूसरा चरण सोमवार से शुरू होगा। 1931 के बाद पहली बार इसमें जातियों की गिनती भी की जाएगी। हालांकि, लोग अपनी जाति बताने के लिए बाध्य नहीं होंगे। अलबत्ता वे अपनी गणना करवाने से इनकार नहीं कर सकेंगे। प्रगणक घर-घर आकर गिनती करें इसके पहले सोमवार से 15 दिन तक लोगों को अपनी गिनती खुद करवाने का मौका दिया जाएगा। मोबाइल एप या वेबसाइट www.se.census.gov.in पर जाकर 16 से 30 नवंबर तक अपनी गिनती करवा सकेंगे।

यूपी की जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने शनिवार को बताया कि एक दिसंबर से जब प्रगणक घर-घर जाकर लोगों की जातिवार गिनती करेंगे तो उस दौरान घर के हर सदस्य के लिए 40 सवाल पूछे जाएंगे। सभी लोगों को जवाब देना जरूरी होगा और घर में रहने वाले लोगों की संख्या के मुताबिक इसमें वक्त लगेगा। ऐसे में इस लंबी प्रक्रिया के पहले ही लोग स्वगणना के मुताबिक अपने समय और सुविधा के मुताबिक अपनी गिनती करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि जनगणना में शामिल होना किसी भी व्यक्ति के लिए वैकल्पिक नहीं है। उसे अनिवार्य रूप में इस प्रक्रिया में हिस्सा लेना होगा। सभी सवालों के जवाब देने होंगे। अगर कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेता है और इस तरह की कोई जानकारी मिलती है तो स्थानीय प्रशासन की मदद ली जाएगी। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि जनगणन के पहले चरण में जब मकानों की गिनती हुई थी, तब किसी भी व्यक्ति ने प्रक्रिया का हिस्सा होने से मनाही नहीं की थी।

बताई गई जाति ही दर्ज होगी शीतल ने बताया कि जनगणना में हिस्सेदारी भले ही बाध्यकारी हो, लेकिन जाति बताना व्यक्ति की अपनी इच्छा पर होगा। वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों में अपनी जो जाति बताएगा प्रगणक उसे दर्ज करेंगे या स्वगणना में वह खुद अपनी जाति दर्ज कर सकता है। कोई व्यक्ति अगर जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता है, तो वो जाति न बताने का भी विकल्प चुन सकता है।

सवालों का स्वरूप - प्रश्न 1 से 3 तक : मूल जानकारी: यथा - नाम, लिंग

- प्रश्न 4 से 8 तक : जनसांख्यिकीय विशेषताएं: जन्म तिथि, आयु, वैवाहिक स्थिति, पति या पत्नी के बारे में जानकारी

- प्रश्न 9 से 13 तक: सामाजिक विशेषताएं: यथा- धर्म, जाति, पिता, माता, दिव्यांगता के बारे में

- प्रश्न 14 से 17 तक: भाषा एवं शिक्षा: यथा- मातृभाषा, साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, शिक्षा आदि।

- प्रश्न 18 से 25 तक: कार्य स्थिति, गतिविधि, उद्योग, कामगार वर्ग

- प्रश्न 26 से 30 तक :जन्म स्थान, अंतिम निवास, निवास की वजह,

- प्रश्न 31 से 33 तक : जीवित बच्चे, अब तक जन्मे बच्चे, पिछले वर्ष जन्मे बच्चे आदि।

- प्रश्न 34 से 40 तक : कोविड टीकाकरण, बैंक खाते आदि

सबकी गिनती होगी उन्होंने बताया कि यूपी में रहने वाले सभी लोगों की गिनती होगी। किसी भी मकान में स्थाई रूप से रहने वाले सभी लोग गिने जाएंगे। अगर घर में कोई नौकर, किराएदार या रिश्तेदार भी स्थाई रूप से रह रहा है तो उसे वहीं गिना जाएगा। यह नागरिकों की गिनती नहीं, बल्कि जनता की गिनती है। ऐसे में कोई छोड़ा नहीं जाएगा। जेल, वृद्धाश्रम, अनाथालय आदि स्थलों पर भी रहने वाले गिने जाएंगे।

आधार, मोबाइल वोटर कार्ड की भी जानकारी गिनती के दरमियान लोगों से आधार, मोबाइल नंबर, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट के बारे में जानकारी मांगी जाएगी। जानकारी के दौरान किसी भी तरह के प्रपत्र नहीं लिए जाएंगे। बैंक एकाउंट के बारे में भी पूछा जाएगा, लेकिन खाता संख्या नहीं बताना है। चार जनवरी तक जातिगत जनगणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चार तारीख को सूर्यास्त के बाद बेघरों की गिनती की जाएगी। सड़क, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों आदि स्थलों पर जाकर इन्हें गिना जाएगा।