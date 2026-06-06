Census 2027: भवनों की गणना में दस्तावेज जरूरी नहीं, सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर दें

देशभर में चल रही जनगणना को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। हालांकि अभी भवनों की गणना की जा रही है। ऐसे में जनता को कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं या क्या जानकारी जनगणना अधिकारी को देनी है इससे जुड़े सवालों के जवाब सहायक नगर आयुक्त एवं जनगणना अधिकारी मृत्युंजय मिश्रा ने दिए।

Census 2027: जनगणना की बाबत विभिन्न शंकाओं और जिज्ञासाओं के समाधान के लिए दो दर्जन से अधिक लोगों ने वाराणसी के सहायक नगर आयुक्त एवं जनगणना अधिकारी मृत्युंजय मिश्रा से सवाल पूछे। आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ के ‘फोन इन’ कार्यक्रम में शुक्रवार को उन्होंने लोगों की जिज्ञासाओं को शांत किया।

- प्रश्नः क्या जनगणना के तहत चल रही भवनों की गणना का रिकॉर्ड घर के सदस्य या स्वामी को उसके मोबाइल पर प्राप्त करने की व्यवस्था है? -रामदेव प्रजापति, फुलवरिया जवाबः नहीं, यह पूरी तरह गोपनीय कार्य है। व्यक्तिगत डेटा किसी को भी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। यह जनगणना अधिनियम 1948 की धारा-15 का उल्लंघन भी होगा।

- प्रश्नः जिन भवनों का नक्शा पास नहीं है या सरकारी जमीन कब्जा कर बने हैं, क्या कार्रवाई होगी? -शिवदेवी द्विवेदी, लहरतारा जवाबः भवनों के निर्माण या स्वामित्व का जनगणना से कोई सम्बंध नहीं है। जनगणना के तहत 33 सवालों का केवल जवाब देना है, जिसमें उक्त विषय शामिल नहीं है। यह शिकायत सम्बंधित विभागीय पटल पर रखें।

- प्रश्नः भवनों की गणना के दौरान क्या वोटरलिस्ट में नाम शामिल हो सकता है? -सेनापति ओझा, लंका जवाबः नहीं, यह कार्य जनगणना से जुड़ा है। वोटरलिस्ट के पुनरीक्षण का कार्य अलग से निर्वाचन विभाग करता है। इसके लिए सम्बंधित बूथ के बीएलओ या सदर तहसील के समीप जिला निर्वाचन कार्यालय में सम्पर्क करें।

- प्रश्नः भवनों की गणना में कितने लोगों के नाम की जानकारी या कौन सा दस्तावेज देना होगा? -दिलीप कुमार, सारनाथ जवाबः गणना करने पहुंचे प्रगणकों को वर्तमान में केवल भवनों की जानकारी के साथ ही परिवार के मुखिया का नाम देना है। इसके अलावा मुखिया का मोबाइल नंबर भी देना होगा। इसके इतर न अन्य कोई जानकारी बतानी है और न ही कोई दस्तावेज देना है।

- प्रश्नः फुलवरिया के कई इलाकों में गणना नहीं हुई है, कब शुरू होगी? -केके सेन गुप्ता, लेन नं. 2 वरुणापुरी कॉलोनी-फुलवरिया जवाबः यदि किसी भी भवन की गणना नहीं हुई तो हेल्पलाइन नंबर 1855 डायल करें। जनगणना से सम्बंधित किसी भी समस्या, शिकायत या जिज्ञासा हों तो हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क कर समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

- प्रश्नः जनगणना के दौरान ओटीपी, आधार कार्ड या फोटो मांगा जाए तो क्या करना चाहिए? -आरती, पांडेयपुर जवाबः जनगणना के दौरान प्रगणक किसी भी प्रकार का ओटीपी नहीं मांग सकता है। आधार कार्ड या फोटो की हार्ड कॉपी की भी जरूरत नहीं है। न ही किसी को फोन कर जनगणना से संबंधी जानकारी मांगी जा रही है। प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना कर रहे हैं।

- प्रश्नः प्रगणक ने पिछले दिनों भवनों के साथ ही पूरे परिवार का नाम, उम्र और शिक्षा आदि की जानकारी मांगी थी, क्या इसे देना उचित था? -डॉ. बी. सिंह, उपेंद्रनगर-दुर्गाकुंड जवाबः पहले, प्रगणक को यह जानकारी मांगनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि भवनों की गणना में केवल परिवार के मुखिया का नाम पूछा जा रहा है। अन्य सदस्यों की जानकारी केवल दूसरे चरण की गणना में देनी है। जो एक से 28 फरवरी 2027 के बीच प्रस्तावित है।

- प्रश्नः मैंने स्वयं ऐप के जरिए भवनों का गणना फॉर्म भरा है। प्रगणक ने सत्यापन भी किया। कैसे पता चलेगा कि उसने अपना काम पूरा किया है? -सूर्यकांत द्विवेदी, अवलेशपुर जवाबः स्वयं गणना के बाद सत्यापन कार्य पूर्ण हो गया है तो आपकी जानकारी वेबसाइट पर उसी दिन फीड कर दी जाती है। यह सफलता पूर्वक पूर्ण कर लिया गया है, इसकी जानकारी देने की व्यवस्था नहीं है।

- प्रश्नः मैंने स्वयं पोर्टल पर फॉर्म भरा है। ऐसे में यदि प्रगणक आएंगे तो उन्हें क्या जानकारी देनी चाहिए? -अंशिका, पंचक्रोशी जवाबः उन्हें केवल सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी बतानी है। इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं देनी है।

- प्रश्नः भवनों की गणना के बाद व्यक्ति आधारित गणना कब से प्रारम्भ होगी? -मिथिलेश श्रीवास्तव, शिवपुर जवाबः जनगणना के दूसरे चरण का कार्य 01 से 28 फरवरी 2027 के बीच चलेगा। वर्तमान में भवनों की गणना चल रही है, जो 21 जून तक जारी रहेगी।