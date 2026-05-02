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Kaam ki baat: जनगणना 2027 का रोडमैप तैयार, यूपी में दो चरणों में होगी प्रक्रिया, पहली बार शामिल होगी जातिगत गणना

May 02, 2026 05:32 pm ISTPawan Kumar Sharma वार्ता, लखनऊ
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2027 की जनगणना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दो चरणों में होने वाली इस प्रक्रिया में घर-घर जाकर डिजिटल तरीके से डेटा जुटाया जाएगा, जबकि 1 मार्च 2027 को देश की आबादी का आधिकारिक आंकड़ा तय होगा।

जनगणना 2027 का रोडमैप तैयार, यूपी में दो चरणों में होगी प्रक्रिया, पहली बार शामिल होगी जातिगत गणना

जनगणना 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां तेज हो गई हैं। लखनऊ में निदेशक शीतल वर्मा ने बताया कि यह देश की 8वीं जनगणना होगी, जिसका आधिकारिक संदर्भ समय 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे तय किया गया है, जब देश की कुल आबादी का आंकड़ा निर्धारित होगा।

लखनऊ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में शीतल वर्मा ने यह जानकारी दी । उन्होंने बताया कि जनगणना का कार्य 2025 से ही विचाराधीन है और इसके लिए 31 दिसंबर 2025 से 31 मार्च 2027 तक राजस्व एवं प्रशासनिक इकाइयों को 'फ्रीज' कर दिया जाएगा। इस दौरान न तो कोई नया राजस्व ग्राम बनेगा और न ही नई तहसील का गठन होगा।

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उन्होंने बताया कि जनगणना दो चरणों में संपन्न होगी। पहला चरण 'हाउस लिस्टिंग' होगा, जो उत्तर प्रदेश में 22 मई से 20 जून के बीच चलेगा। इसमें घरों, भवनों और बुनियादी सुविधाओं का विवरण जुटाया जाएगा। दूसरे चरण में 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत गणना की जाएगी, जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और अन्य विवरण शामिल होंगे। इसी चरण में जातिगत जनगणना भी की जाएगी। इसके के लिए अलग से मानक प्रक्रिया तय की जाएगी। जनगणना कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, लेकिन इसे राज्यों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

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मंडल स्तर पर आयुक्तों को मिलेगा जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश में इस कार्य के लिए मंडल स्तर पर आयुक्त, जिला स्तर पर जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को नोडल जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी अधिसूचित किया गया है। पूरे प्रदेश को गणना ब्लॉकों में बांटा गया है, जिनकी संख्या करीब 3.9 लाख है। इस कार्य में लगभग 5 लाख कार्मिकों की तैनाती की जाएगी। प्रशिक्षण की प्रक्रिया 10 मई तक पूरी कर ली जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर से ट्रेनर चयनित किए गए हैं और मास्टर ट्रेनर व फील्ड ट्रेनर तैयार किए गए हैं।

एक घर की गणना में लगेंगे 10 मिनट

जनगणना के दौरान प्रत्येक घर तक पहुंचकर जानकारी जुटाई जाएगी। एक घर की गणना में औसतन 10 मिनट का समय लगेगा और प्रगणक रोजाना 5-6 घरों का सर्वे करेंगे। अधिकांश प्रगणक शिक्षक होंगे, जिन्हें इसके लिए मानदेय भी दिया जाएगा। यह कार्य मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा, जो ऑफलाइन भी काम करेगा और नेटवर्क मिलने पर डेटा सर्वर पर अपलोड हो जाएगा।

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इस आधार पर तय होगी परिवार की परिभाषा

परिवार की परिभाषा 'कॉमन किचन' के आधार पर तय होगी, यानी जो लोग एक ही रसोई से भोजन करते हैं, उन्हें एक परिवार माना जाएगा। अलग प्रवेश द्वार वाले घरों को अलग मकान के रूप में गिना जाएगा। इसके अलावा संस्थागत परिवार जैसे पुलिस मेस आदि को भी अलग श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि स्व-गणना का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा, जिसमें लोग खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद प्रगणक घर जाकर उसका सत्यापन करेंगे। जनगणना में कुल 34 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें आय से संबंधित कोई प्रश्न शामिल नहीं होगा, केवल कार्य/रोजगार से जुड़ी जानकारी ली जाएगी। निदेशक ने स्पष्ट किया कि जनगणना का नागरिकता से कोई संबंध नहीं है और इसमें दी गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है। बेघर, स्लम क्षेत्रों में रहने वाले और अन्य वंचित समूहों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर किसी भी व्यक्ति को जनगणना कार्य में लगाया जा सकता है। जनगणना देश की विकास योजनाओं के लिए आधार तैयार करती है और इससे राज्य व क्षेत्रवार सामाजिक-आर्थिक स्थिति का स्पष्ट आकलन संभव हो पाता है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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