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Census 2027: जनगणना में न दें दो जगह निवास की जानकारी, नहीं देना होगा कोई दस्तावेज

May 06, 2026 02:30 pm ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, प्रयागराज
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जनगणना 2027 की तैयारियों को अब पूरा कर लिया गया है। 22 मई से शुरू हो रहे पहले चरण के पूर्व सात से 21 मई के बीच स्वगणना होनी है। जनगणना के लिए प्रगणक तो अपने स्तर पर काम करेंगे ही, लेकिन इस बार जनगणना में आम नागरिकों की बड़ी जिम्मेदारी होगी।

Census 2027: जनगणना में न दें दो जगह निवास की जानकारी, नहीं देना होगा कोई दस्तावेज

जनगणना 2027 की तैयारियों को अब पूरा कर लिया गया है। 22 मई से शुरू हो रहे पहले चरण के पूर्व सात से 21 मई के बीच स्वगणना होनी है। जनगणना के लिए प्रगणक तो अपने स्तर पर काम करेंगे ही, लेकिन इस बार जनगणना में आम नागरिकों की बड़ी जिम्मेदारी होगी। जनगणना के बाद एकदम सही आंकड़े हों, इसके लिए लोगों को एक ही जगह से जानकारी देनी होगी।

मंगलवार को डीएम मनीष कुमार वर्मा ने संगम सभागार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान इसके बारे में जानकारी दी। अगर किसी व्यक्ति के पिता गांव में रहते हैं और वो खुद अपनी पत्नी, बच्चों के साथ शहर में रहता है तो यह दायित्व आम नागरिक का होगा कि वो प्रगणक को सही जानकारी दें और अपना विवरण दो जगह से न दें।

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अगर किसी भी मोहवश किसी ने दोनों जगह अपना विवरण दिया तो अंतिम सूची गड़बड़ हो सकती है। ऐसे में जनगणना का जो उद्देश्य है कि सही आंकड़े के आधार पर सही योजनाएं बनाई जाएं और पात्रों को उसका लाभ मिले वो पूरा नहीं होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि सात मई से 21 मई के बीच स्वगणना होगी। इसके लिए दिए गए पोर्टल पर मांगी गई जानकारी देनी होगी। 22 मई से 20 जून के बीच जब मकानों की गणना होगी तो परिवार को सही सूचना देनी होगी। इसके लिए 33 प्रकाश के प्रश्नों को रखा गया है।

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प्रगणक कर सकेंगे सुधार

जनगणना 2027 का पहला चरण अभी हो रहा है। जबकि दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में होना प्रस्तावित है। अगर किसी ने परिवार के बुजुर्ग को अभी मुखिया के रूप में दर्ज कराया और अगले वर्ष उसकी मृत्यु हो गई तो मुखिया का नाम कैसे बदलेगा के सवाल पर डीएम ने बताया कि प्रगणक और सुपरवाइजर को संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। ऐसे में दूसरे चरण में वो बदलाव कर सकेंगे।

कोई दस्तावेज नहीं देना है, सभी करें सहयोग

डीएम ने बताया कि जनगणना के किसी भी चरण में किसी भी व्यक्ति को कोई दस्तावेज नहीं देना है। ऐसे किसी को परेशान नहीं होना है। हां विवरण एकदम सही देना है। जिससे आगे की योजनाओं को बनाने में मदद मिल सके।

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शासन की तैयारी

- 18 हजार कुल कर्मचारी जनगणना 2027 में लगे।

- 25 चार्ज में पूरे जिले को बांटा गया है।

- 08 चार्ज में बांटा गया है नगर निगम के जोन।

- 06 मास्टर ट्रेनरों का लखनऊ में हुआ प्रशिक्षण।

ध्यान देने योग्य बातें

- https://se.census.gov.in पर लॉगइन करना होगा।

- परिवार के मुखिया का नाम बाद में बदला नहीं जा सकेगा।

- एक परिवार के लिए एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल होगा।

- ऐसे में अपने परिवार के लिए अपना मोबाइल नंबर दें।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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