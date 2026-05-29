सिपाही बनने पर जश्न और जुलूस, आगे-आगे बाइकों का रेला, पीछे गाड़ियों का काफिला, देखिए VIDEO
यूपी के आगरा में ऐसा नजारा दिखाई दिया है जो अब तक सियासत में ही देखने को मिलता रहा है। यहां एक युवक के सिपाही बनने के बाद पहली बार घर आने पर जबरदस्त जश्न मनाया गया और जुलूस निकाला गया। जुलूस में आगे-आगे बाइकों का रेला और पीछे गाड़ियों का काफिला दिखाई दिया।
आपने किसी नेता के मंत्री बनने पर पार्टी में कोई बड़ा पद मिलने पर जिलों में भव्य स्वागत और जूलूस का नजारा देखा होगा। ऐसा ही नजारा अब आगरा में एक युवक के सिपाही की ट्रेनिंग पूरी कर वर्दी पहनकर पहली बार अपने जिले में आने पर देखने को मिला है। फतेहाबाद से फिरोजाबाद तक सिपाही का जुलूस निकाला गया। हाल ही में नौकरी पाने वाला सिपाही कार की रूफ टॉप से नेताओं के अंदाज में माला पहनकर खड़ा था। आगे-आगे युवक बाइकों पर चल रहे थे, जबकि पीछे गाड़ियों का काफिला था। जुलूस के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि यूपी पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी कहां गई और प्रधानमंत्री के पेट्रोल बचाओ आह्वान का क्या हुआ।
फिरोजाबाद के मिश्री का पुरा निवासी अजय कुमार निषाद पुलिस विभाग में रेडियो ऑपरेटर बने हैं। ज्वाइनिंग के बाद उनके घर आगमन पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। उनके स्वागत के लिए फतेहाबाद के अवंतीबाई चौराहे पर भीड़ जुटी। पहले माला पहनाकर सिपाही का स्वागत किया गया। खूब नारेबाजी हुई। मौके पर काफी भीड़भाड़ दिखाई दी।
इसके बाद फिरोजाबाद तक भीड़ जुलूस के रूप में रवाना हुई। कार की रूफ टॉप से आधा शरीर निकाले सिपाही माला से लदे लोगों का अभिवादन करते रहे और उनके समर्थक नारेबाजी में जुटे रहे। सिपाही की कार के आगे बाइकों का रेला था तो पीछे कई गाड़ियों का काफिला साथ-साथ चलता रहा। काफी युवक इस पूरे नजारे को अपने मोबाइल में कैद भी करते रहे और वीडियो बनाते रहे।
जुलूस के यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। कई वीडियो को रील का रूप दे दिया गया। इन वीडियो में फिल्मी गाने भी बजते सुनाई दे रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि स्वागत गांव में भी किया जा सकता था। नौकरी लगने पर परिवार और ग्रामीणों को खुशी होना स्वाभाविक है, लेकिन खुशी जाहिर करने का यह तरीका चर्चा का विषय बना हुआ है।
लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि प्रदेश पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी के बावजूद वर्दी में सिपाही वीडियो क्यों बनवा रहा था और उसने साथ चल रहे लोगों को रोका क्यों नहीं। हाल ही में आगरा में वर्दी में रील बनाने पर सात दरोगा समेत आठ पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया था। इनमें तीन महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थीं। ऐसे में ग्रामीण पूछ रहे हैं कि क्या इस मामले में भी कार्रवाई होगी। फतेहाबाद क्षेत्र में यह स्वागत जुलूस चर्चा का विषय बना हुआ है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।