सिपाही बनने पर जश्न और जुलूस, आगे-आगे बाइकों का रेला, पीछे गाड़ियों का काफिला, देखिए VIDEO

यूपी के आगरा में ऐसा नजारा दिखाई दिया है जो अब तक सियासत में ही देखने को मिलता रहा है। यहां एक युवक के सिपाही बनने के बाद पहली बार घर आने पर जबरदस्त जश्न मनाया गया और जुलूस निकाला गया। जुलूस में आगे-आगे बाइकों का रेला और पीछे गाड़ियों का काफिला दिखाई दिया।

आपने किसी नेता के मंत्री बनने पर पार्टी में कोई बड़ा पद मिलने पर जिलों में भव्य स्वागत और जूलूस का नजारा देखा होगा। ऐसा ही नजारा अब आगरा में एक युवक के सिपाही की ट्रेनिंग पूरी कर वर्दी पहनकर पहली बार अपने जिले में आने पर देखने को मिला है। फतेहाबाद से फिरोजाबाद तक सिपाही का जुलूस निकाला गया। हाल ही में नौकरी पाने वाला सिपाही कार की रूफ टॉप से नेताओं के अंदाज में माला पहनकर खड़ा था। आगे-आगे युवक बाइकों पर चल रहे थे, जबकि पीछे गाड़ियों का काफिला था। जुलूस के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि यूपी पुलिस की सोशल मीडिया पॉलिसी कहां गई और प्रधानमंत्री के पेट्रोल बचाओ आह्वान का क्या हुआ।

फिरोजाबाद के मिश्री का पुरा निवासी अजय कुमार निषाद पुलिस विभाग में रेडियो ऑपरेटर बने हैं। ज्वाइनिंग के बाद उनके घर आगमन पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। उनके स्वागत के लिए फतेहाबाद के अवंतीबाई चौराहे पर भीड़ जुटी। पहले माला पहनाकर सिपाही का स्वागत किया गया। खूब नारेबाजी हुई। मौके पर काफी भीड़भाड़ दिखाई दी।

इसके बाद फिरोजाबाद तक भीड़ जुलूस के रूप में रवाना हुई। कार की रूफ टॉप से आधा शरीर निकाले सिपाही माला से लदे लोगों का अभिवादन करते रहे और उनके समर्थक नारेबाजी में जुटे रहे। सिपाही की कार के आगे बाइकों का रेला था तो पीछे कई गाड़ियों का काफिला साथ-साथ चलता रहा। काफी युवक इस पूरे नजारे को अपने मोबाइल में कैद भी करते रहे और वीडियो बनाते रहे।

जुलूस के यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। कई वीडियो को रील का रूप दे दिया गया। इन वीडियो में फिल्मी गाने भी बजते सुनाई दे रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि स्वागत गांव में भी किया जा सकता था। नौकरी लगने पर परिवार और ग्रामीणों को खुशी होना स्वाभाविक है, लेकिन खुशी जाहिर करने का यह तरीका चर्चा का विषय बना हुआ है।