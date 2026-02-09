Hindustan Hindi News
वेलेंटाइन वीक मनाने को नई प्रेमिका के लिए कातिल बना बॉयफ्रेंड, पुरानी को गला दबाकर मार डाला

वेलेंटाइन वीक मनाने को नई प्रेमिका के लिए कातिल बना बॉयफ्रेंड, पुरानी को गला दबाकर मार डाला

संक्षेप:

आगरा में वेलेंटाइन वीक में प्रेमिका की हत्या में प्रेमी जेल जाएगा। प्रेमी नई प्रेमिका की चाह में पुरानी से पीछा छुड़ाना चाहता था। गला दबाकर हत्या कर दी।

Feb 09, 2026 09:53 pm ISTDinesh Rathour आगरा, मुख्य संवाददाता
यूपी के आगरा में वेलेंटाइन वीक में प्रेमिका की हत्या में प्रेमी जेल जाएगा। प्रेमी नई प्रेमिका की चाह में पुरानी से पीछा छुड़ाना चाहता था। गला दबाकर हत्या कर दी। यमुना एक्सप्रेस-वे पर मिले युवती के शव के मामले में यह सच्चाई सामने आई है। हत्याकांड में प्रेमी के माता-पिता भी शामिल थे। शव ठिकाने लगाने में बेटे की मदद की थी। बेटे ने किराये पर थार गाड़ी ली थी।

छह फरवरी को यमुना एक्सप्रेस-वे पर खंदौली टोल प्लाजा से तीन किलोमीटर आगे गांव सौरई के पास कंबल में लिपटा हुआ युवती का शव मिला था। चेहरे पर खून लगा था। गले पर चोट के निशान थे। पुलिस ने एआई की मदद से युवती का फोटो ठीक किया था। सोशल मीडिया प्लेटफार्म की मदद से युवती की पहचान सोनाली के रूप में हुई थी। वह मूलत: महोबा की निवासी थी। विवाहित थी। करीब चार साल पहले अपने प्रेमी सनी के साथ चली गई थी। सनी दिल्ली में जहांगीरपुरी में रहता था।

पुलिस ने प्रेमी को पकड़ा

डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि सनी को पुलिस ने पकड़ लिया है। वह दिल्ली में देह व्यापार के रैकेट से जुड़ा हुआ है। सोनाली ने मोहब्बत में उसके खातिर अपना घर तो छोड़ दिया, मगर सनी के साथ खुश नहीं थी। सनी से बात-बात पर झगड़ा होता था। सनी एक दूसरी युवती के प्यार में पागल हो गया था। सोनाली इस बात का विरोध करती थी। सनी को नई प्रेमिका के साथ वेलेंटाइन मनाना था। उसने प्रेमिका से वादा किया था कि वेलेंटाइन डे वाले दिन उससे शादी कर लेगा। उसे सोनाली को रास्ते से हटाना था। गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। किराये पर थार गाड़ी ली। कंबल में लपेटकर शव को गाड़ी में रखा। उसे ठिकाने लगाने निकला था। सोचा था कि रास्ते में किसी नदी-नाले में बॉडी को फेंक देगा। उसके पिता प्रदीप और मां को भी घटना की जानकारी थी।

पहचान छिपाने के लिए शव गाड़ी से फेंका

सनी की प्रेमिका को भी बता रखा था कि जल्द कुछ बड़ा करेगा। हमेशा के लिए सोनाली से छुटकारा मिल जाएगा। रास्ते में उसे कोई नदी नहीं मिली। सुबह होने वाली थी, यह देख उसने सौरई के पास शव को गाड़ी से बाहर फेंक दिया। सोचा था कि शव की पहचान नहीं हो पाएगी। पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी। आगरा पुलिस ने उसका यह भ्रम महज 24 घंटे में तोड़ दिया। पहले हाईटेक तरीके से शव की पहचान की, बाद में उसके पीछे लग गई। पुलिस आरोपित को नहीं पकड़ती तो वह पंजाब भागने की तैयारी में था।

पोस्टमार्टम में खुला मौत का राज, किया गुमराह

सनी बेहद शातिर है। उसने पुलिस को गुमराह किया। पहले बताया कि सोनाली ने फांसी लगा ली थी। वह डर गया, इसलिए शव को फेंक दिया। उसे यह अंदाजा नहीं था कि पोस्टमार्टम में मौत की वजह पता चल जाती है। डॉक्टर पोस्टमार्टम के दौरान यही पता लगाते हैं कि मौत कैसे हुई है। जब कोई व्यक्ति फांसी लगाकर जान देता है तो गले पर निशान अलग तरीके के होते हैं। जब किसी का गला दबाया जाता है तो निशान अलग तरीके के आते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि सोनाली का गला घोंटा गया था।

प्रॉमिस डे से पहले पहुंच जाएगा जेल

डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि हत्यारोपी प्रेमी मंगलवार को जेल भेजा जाएगा। मंगलवार को टेडी डे है। बुधवार को प्रॉमिस डे। पुलिस ने भी युवती के परिजनों से वादा किया था कि हत्यारोपी जल्द सलाखों के पीछे होगा। कितनी भी चालाकी कर ले, पुलिस से बच नहीं पाएगा। पुलिस ने यह कर दिखाया।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

Agra News Up Latest News Valentine's Week
