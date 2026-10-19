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CEC ज्ञानेश कुमार ने वीडियो कॉल से लगाई शुकतीर्थ में हाजिरी, माता-पिता और पत्नी कथा में हुईं शामिल

By Ajay Singh
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को मुजफ्फरनगर के शुकतीर्थ में वीडियो कॉल पर भागवत कथा पोथी पूजन किया। इस दौरान देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की पत्नी और माता-पिता और समेत कई परिजनों ने भागवत ज्ञान यज्ञ रखा। पीठाधीश्वर स्वामी ओमानन्द महाराज को सम्मानित किया।

Peethadheeshwar Swami Omanand Maharaj blessing Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar's father Dr. Subodh Gupta and mother Satyavati at the conclusion of Bhagwat Katha at Shri Shukdev Ashram
श्री शुकदेव आश्रम में भागवत कथा के समापन पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पिता डॉ. सुबोध गुप्ता और माता सत्यवती को आशीर्वाद प्रदान करते पीठाधीश्वर स्वामी ओमानन्द महाराज।

मुजफ्फरनगर (मोरना), संवाददाता। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को मुजफ्फरनगर के शुकतीर्थ में वीडियो कॉल से हाजिरी लगाई। उन्होंने वीडियो कॉल पर भागवत कथा पोथी पूजन किया। माना जा रहा है कि देश में चल रहे आंदोलनों के चलते वह स्वयं नहीं आए। पौराणिक शुकतीर्थ स्थित भागवत पीठ श्री शुकदेव आश्रम में आयोजित भागवत कथा का सातवें दिन विधि-विधान से समापन हो गया। इस दौरान देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के माता-पिता और पत्नी समेत कई परिवारीजनों ने भागवत ज्ञान यज्ञ रखा।

इस मौके पर पीठाधीश्वर स्वामी ओमानन्द महाराज ने कहा कि पुण्य पाने के लिए भगवान की शरण में रहिये। मन, वाणी और शरीर के पापों से बचिये, तभी जीवन कल्याण संभव है। नवरात्र पर्व पर श्री शुकदेव आश्रम के प्रत्यक्षानन्द भवन में आयोजित कथा के समापन सत्र में कथाव्यास अचल कृष्ण शास्त्री ने सुदामा चरित्र, भगवान कृष्ण स्वधाम गमन, परीक्षित मोक्ष और भागवत सार की कथा का मार्मिक वर्णन किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की माता सत्यवती और पिता डॉ. सुबोध कुमार गुप्ता ने पीठाधीश्वर स्वामी ओमानन्द महाराज को सम्मानित किया। इस दौरान ज्ञानेश कुमार की पत्नी अनुराधा कुमारी भी मौजूद रहीं।

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पाप बनते हैं पतन का कारण

पीठाधीश्वर ने कहा कि मन, वचन और शरीर से जो पाप किये जाते हैं वो पतन का कारण बनते हैं। कथा समापन पर राष्ट्र की समृद्धि, शांति और उन्नति के लिए यज्ञ में आहुतियां दी गईं। दिल्ली के मुख्य आयकर आयुक्त मनीष कुमार और उनकी पत्नी नीति गुप्ता ने संत, ब्राह्मण और अतिथियों का सत्कार किया। मध्य प्रदेश के डीजी पुलिस उपेंद्र जैन और उनकी पत्नी रोली जैन ने कथा व्यास को सम्मानित किया। श्री शुकदेव अन्न क्षेत्र में विशाल भंडारे के साथ जरूरतमंदों को डेढ़ सौ कम्बल वितरित किए गए।

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देश के पांच सबसे पुराने वट में शामिल है शुकतीर्थ का महाभारतकालीन वटवृक्ष

मुजफ्फरनगर में शुकतीर्थ में शुकदेव आश्रम का प्राचीन वट वृक्ष देश के सबसे प्राचीन पांच वटवृक्षों में शामिल है। पौराणिक मान्यता है कि 5126 वर्ष पूर्व महर्षि शुकदेव जी ने गंगा तट पर एक टीले पर लगे इस विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठकर ही राजा परीक्षित को सात दिन में तक्षक सांप के डसने से मौत के श्राप के बाद पहली बार श्रीमद्भागवत कथा सुनाई थी। कहा जाता है कि श्रीमद्भावगत सुनकर यह वटवृक्ष भी धर्ममय हो गया। इसकी पूजा करने को हर साल लाखों श्रद्धालु शुकतीर्थ पहुंचते हैं। स्वामी कल्याणदेव जी महाराज ने भागवत कथा के इस प्राकट्य स्थल पर शुकदेव आश्रम की स्थापना कर इस वटवृक्ष को धार्मिक महत्व दिलाया। हर साल इस वटवृक्ष की ज्येष्ठ अमावस्या को पूजा अर्चना करने पूरे देश से सुहागिन महिलाएं पहुंचती हैं। वेव्रत रखकर वट सावित्री व्रत की कथा पेड के नीचे ही सुनती है।

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लेखक के बारे में

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अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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