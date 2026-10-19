CEC ज्ञानेश कुमार ने वीडियो कॉल से लगाई शुकतीर्थ में हाजिरी, माता-पिता और पत्नी कथा में हुईं शामिल

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को मुजफ्फरनगर के शुकतीर्थ में वीडियो कॉल पर भागवत कथा पोथी पूजन किया। इस दौरान देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की पत्नी और माता-पिता और समेत कई परिजनों ने भागवत ज्ञान यज्ञ रखा। पीठाधीश्वर स्वामी ओमानन्द महाराज को सम्मानित किया।

मुजफ्फरनगर (मोरना), संवाददाता। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को मुजफ्फरनगर के शुकतीर्थ में वीडियो कॉल से हाजिरी लगाई। उन्होंने वीडियो कॉल पर भागवत कथा पोथी पूजन किया। माना जा रहा है कि देश में चल रहे आंदोलनों के चलते वह स्वयं नहीं आए। पौराणिक शुकतीर्थ स्थित भागवत पीठ श्री शुकदेव आश्रम में आयोजित भागवत कथा का सातवें दिन विधि-विधान से समापन हो गया। इस दौरान देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के माता-पिता और पत्नी समेत कई परिवारीजनों ने भागवत ज्ञान यज्ञ रखा।

इस मौके पर पीठाधीश्वर स्वामी ओमानन्द महाराज ने कहा कि पुण्य पाने के लिए भगवान की शरण में रहिये। मन, वाणी और शरीर के पापों से बचिये, तभी जीवन कल्याण संभव है। नवरात्र पर्व पर श्री शुकदेव आश्रम के प्रत्यक्षानन्द भवन में आयोजित कथा के समापन सत्र में कथाव्यास अचल कृष्ण शास्त्री ने सुदामा चरित्र, भगवान कृष्ण स्वधाम गमन, परीक्षित मोक्ष और भागवत सार की कथा का मार्मिक वर्णन किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की माता सत्यवती और पिता डॉ. सुबोध कुमार गुप्ता ने पीठाधीश्वर स्वामी ओमानन्द महाराज को सम्मानित किया। इस दौरान ज्ञानेश कुमार की पत्नी अनुराधा कुमारी भी मौजूद रहीं।

पाप बनते हैं पतन का कारण पीठाधीश्वर ने कहा कि मन, वचन और शरीर से जो पाप किये जाते हैं वो पतन का कारण बनते हैं। कथा समापन पर राष्ट्र की समृद्धि, शांति और उन्नति के लिए यज्ञ में आहुतियां दी गईं। दिल्ली के मुख्य आयकर आयुक्त मनीष कुमार और उनकी पत्नी नीति गुप्ता ने संत, ब्राह्मण और अतिथियों का सत्कार किया। मध्य प्रदेश के डीजी पुलिस उपेंद्र जैन और उनकी पत्नी रोली जैन ने कथा व्यास को सम्मानित किया। श्री शुकदेव अन्न क्षेत्र में विशाल भंडारे के साथ जरूरतमंदों को डेढ़ सौ कम्बल वितरित किए गए।