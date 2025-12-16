यूपी के रैन बसेरों पर सीसीटीवी कैमरों से रखी जाएगी नजर, डीएम और निकाय अधिकारियों को ये निर्देश
यूपी के रैन बसेरों की निगरानी अब सीसीटीवी कैमरों से होगी। जिलाधिकारियों और निकाय अधिकारियों को रैन बसेरे में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके सहारे इसमें दी जाने वाली सुविधाओं पर नजर रखी जाएगी
योगी सरकार उत्तर प्रदेश के शहरों में कड़ाके की ठंड में निराश्रित व बेसहारा लोगों को राहत दिलाने के लिए रैन बसेरों में दी जाने वाली सुविधाओं की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी कराएगी। जिलाधिकारियों और निकाय अधिकारियों को रैन बसेरे में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके सहारे रैन बसेरों को दी जाने वाली सुविधाओं पर नजर रखी जाएगी और गड़बड़ी होने पर इसे तुरंत ठीक कराया जाएगा। स्थानीय निकाय निदेशक अनुज कुमार झा ने इस संबंध में सभी जिलों में जिलाधिकारी और निकाय अधिकारी को निर्देश भेज दिया है।
रैन बसेरा और शेल्टर होम में रहने वालों को ठंड से बचाव व जरूरी सुविधाएं दी जाती हैं। इसमें साफ बेड शीट, कंबल, गरम पानी, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा देने की व्यवस्था है। अधिकारियों को बेड शीट ओर कंबल आदि की सफाई व धुलाई नियमित रूप से करने के निर्देश हैं। इसके बाद भी रैन बसेरों में सुविधाओं के अभाव और साफ-सफाई न होने की अक्सर शिकायतें मिलती रहती हैं। अब विभाग ऐक्शन में आया है।
तैनात होंगे केयर टेकर
इसीलिए इसकी निगरानी अब सीसीटीवी कैमरे से कराने का फैसला किया गया है। रैन बसेरों में इसे लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके सहारे किसी तरह की गड़बड़ी होने पर खामियों को तुरंत ठीक कराया जाएगा। निकाय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी रैन बसेरों में केयर टेकर भी तैनात किए जाएंगे और उनका नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर रैन बसेरे के गेट पर लगाया जाएगा। सभी रैन बसेरों के लिए नोडल अधिकारी भी नामित किया जाएगा।