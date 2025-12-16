Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsCCTV cameras will be used to monitor night shelters in UP; DM and municipal officials have been given these instructions
यूपी के रैन बसेरों पर सीसीटीवी कैमरों से रखी जाएगी नजर, डीएम और निकाय अधिकारियों को ये निर्देश

यूपी के रैन बसेरों पर सीसीटीवी कैमरों से रखी जाएगी नजर, डीएम और निकाय अधिकारियों को ये निर्देश

संक्षेप:

यूपी के रैन बसेरों की निगरानी अब सीसीटीवी कैमरों से होगी।  जिलाधिकारियों और निकाय अधिकारियों को रैन बसेरे में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके सहारे इसमें दी जाने वाली सुविधाओं पर नजर रखी जाएगी

Dec 16, 2025 07:54 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

योगी सरकार उत्तर प्रदेश के शहरों में कड़ाके की ठंड में निराश्रित व बेसहारा लोगों को राहत दिलाने के लिए रैन बसेरों में दी जाने वाली सुविधाओं की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी कराएगी। जिलाधिकारियों और निकाय अधिकारियों को रैन बसेरे में सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके सहारे रैन बसेरों को दी जाने वाली सुविधाओं पर नजर रखी जाएगी और गड़बड़ी होने पर इसे तुरंत ठीक कराया जाएगा। स्थानीय निकाय निदेशक अनुज कुमार झा ने इस संबंध में सभी जिलों में जिलाधिकारी और निकाय अधिकारी को निर्देश भेज दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रैन बसेरा और शेल्टर होम में रहने वालों को ठंड से बचाव व जरूरी सुविधाएं दी जाती हैं। इसमें साफ बेड शीट, कंबल, गरम पानी, शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा देने की व्यवस्था है। अधिकारियों को बेड शीट ओर कंबल आदि की सफाई व धुलाई नियमित रूप से करने के निर्देश हैं। इसके बाद भी रैन बसेरों में सुविधाओं के अभाव और साफ-सफाई न होने की अक्सर शिकायतें मिलती रहती हैं। अब विभाग ऐक्शन में आया है।

तैनात होंगे केयर टेकर

इसीलिए इसकी निगरानी अब सीसीटीवी कैमरे से कराने का फैसला किया गया है। रैन बसेरों में इसे लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके सहारे किसी तरह की गड़बड़ी होने पर खामियों को तुरंत ठीक कराया जाएगा। निकाय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी रैन बसेरों में केयर टेकर भी तैनात किए जाएंगे और उनका नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर रैन बसेरे के गेट पर लगाया जाएगा। सभी रैन बसेरों के लिए नोडल अधिकारी भी नामित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:अब इस जिले में स्कूलों का समय बदला, डीएम बोले-उल्लंघन पर विद्यालय होंगे सील
ये भी पढ़ें:DM अंकल प्लीज! हमारी छत से ये तार हटवा दो, बच्चियों की गुहार पर कलेक्टर का ऐक्शन
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Yogi Sarkar
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |