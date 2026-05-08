175 मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में लगेंगे CCTV कैमरे, चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर; यात्रियों की सुरक्षा होगी पुख्ता
लखनऊ से दिल्ली, मुंबई और हावड़ा जैसे प्रमुख रूटों पर दौड़ने वाली 1175 मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में CCTV कैमरे लगेंगे। चप्पे-चप्पे पर नजर रहेगी। यात्रियों की सुरक्षा पुख्ता होगी।
UP News: ट्रेन में यात्रियों का सफर को अधिक सुरक्षित और सुगम बनेगा। लखनऊ से दिल्ली, मुंबई और हावड़ा जैसे प्रमुख रूटों पर दौड़ने वाली 175 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की बोगियों को अब सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य न केवल अपराधों पर अंकुश लगाना है, बल्कि ट्रेनों के भीतर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं और खानपान की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करना है।
उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन के मैकेनिकल विभाग ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। पहले चरण के तहत चुनिंदा 175 ट्रेनों के प्रत्येक कोच में हाई-डेफिनिशन (एचडी) कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें सीधे रेलवे मंडल के कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। संबंधित अधिकारी वास्तविक समय (रियल टाइम) में कोच के भीतर की गतिविधियों की निगरानी कर सकेंगे। इससे सामान की चोरी, यात्रियों के साथ होने वाली बदसलूकी और रेलवे स्टाफ के साथ होने वाली झड़पों जैसी घटनाओं पर लगाम लगेगी।
पैंट्रीकार में निगरानी से सुधरेगी खानपान की गुणवत्ता
अक्सर यात्रियों की शिकायत रहती है कि ट्रेनों की पैंट्रीकार में गंदगी के बीच खाना बनाया जाता है और भोजन की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं होती। इस पर अंकुश लगाने के लिए पैंट्रीकार के भीतर कैमरे लगने से सफाई व्यवस्था पर सीधी नजर रहेगी। यदि पैंट्रीकार में गंदगी पाई जाती है या खाने की गुणवत्ता में गड़बड़ी दिखती है, तो सीधे ठेकेदार के खिलाफ भारी जुर्माना और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी की निगरानी से वेंडरों के व्यवहार और भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
वंदे भारत ट्रेनों में लगे होते हैं सीसीटीवी
अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेनों में सीसीटीवी पहले से इंस्टॅाल होते हैं। लेकिन रेलवे बोर्ड की ओर से शताब्दी सहित अन्य ट्रेनों में सीसीटीवी की योजना पहले ही बनाई जा चुकी है। इसी के तहत अब मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में सीसीटीवी लगाने की कार्ययोजना पर काम हो रहा है।
हैदराबाद-गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन अब 31 मई तक चलेगी
रेल प्रशासन ने गर्मियों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए हैदराबाद-गोरखपुर-हैदराबाद साप्ताहिक स्पेशल (07075/07076) के संचलन अवधि को मई तक बढ़ा दिया है। अब यह गाड़ी दोनों दिशाओं से 4-4 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। हैदराबाद से (07075) 08, 15, 22 और 29 मई (शुक्रवार) को रात 21:00 बजे चलकर रविवार सुबह 06:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। गोरखपुर से (07076) 10, 17, 24 और 31 मई (रविवार) को सुबह 08:30 बजे चलकर अगले दिन शाम 17:25 बजे हैदराबाद पहुंचेगी। यह ट्रेन सिकंदराबाद, नागपुर, भोपाल, झाँसी, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, लखनऊ सिटी और गोमतीनगर होते हुए चलेगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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