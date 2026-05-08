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175 मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में लगेंगे CCTV कैमरे, चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर; यात्रियों की सुरक्षा होगी पुख्ता

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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लखनऊ से दिल्ली, मुंबई और हावड़ा जैसे प्रमुख रूटों पर दौड़ने वाली 1175 मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में CCTV कैमरे लगेंगे। चप्पे-चप्पे पर नजर रहेगी। यात्रियों की सुरक्षा पुख्ता होगी।

175 मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में लगेंगे CCTV कैमरे, चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर; यात्रियों की सुरक्षा होगी पुख्ता

UP News: ट्रेन में यात्रियों का सफर को अधिक सुरक्षित और सुगम बनेगा। लखनऊ से दिल्ली, मुंबई और हावड़ा जैसे प्रमुख रूटों पर दौड़ने वाली 175 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की बोगियों को अब सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य न केवल अपराधों पर अंकुश लगाना है, बल्कि ट्रेनों के भीतर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं और खानपान की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करना है।

उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन के मैकेनिकल विभाग ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। पहले चरण के तहत चुनिंदा 175 ट्रेनों के प्रत्येक कोच में हाई-डेफिनिशन (एचडी) कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें सीधे रेलवे मंडल के कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। संबंधित अधिकारी वास्तविक समय (रियल टाइम) में कोच के भीतर की गतिविधियों की निगरानी कर सकेंगे। इससे सामान की चोरी, यात्रियों के साथ होने वाली बदसलूकी और रेलवे स्टाफ के साथ होने वाली झड़पों जैसी घटनाओं पर लगाम लगेगी।

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पैंट्रीकार में निगरानी से सुधरेगी खानपान की गुणवत्ता

अक्सर यात्रियों की शिकायत रहती है कि ट्रेनों की पैंट्रीकार में गंदगी के बीच खाना बनाया जाता है और भोजन की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं होती। इस पर अंकुश लगाने के लिए पैंट्रीकार के भीतर कैमरे लगने से सफाई व्यवस्था पर सीधी नजर रहेगी। यदि पैंट्रीकार में गंदगी पाई जाती है या खाने की गुणवत्ता में गड़बड़ी दिखती है, तो सीधे ठेकेदार के खिलाफ भारी जुर्माना और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी की निगरानी से वेंडरों के व्यवहार और भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

वंदे भारत ट्रेनों में लगे होते हैं सीसीटीवी

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेनों में सीसीटीवी पहले से इंस्टॅाल होते हैं। लेकिन रेलवे बोर्ड की ओर से शताब्दी सहित अन्य ट्रेनों में सीसीटीवी की योजना पहले ही बनाई जा चुकी है। इसी के तहत अब मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में सीसीटीवी लगाने की कार्ययोजना पर काम हो रहा है।

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हैदराबाद-गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन अब 31 मई तक चलेगी

रेल प्रशासन ने गर्मियों में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए हैदराबाद-गोरखपुर-हैदराबाद साप्ताहिक स्पेशल (07075/07076) के संचलन अवधि को मई तक बढ़ा दिया है। अब यह गाड़ी दोनों दिशाओं से 4-4 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। हैदराबाद से (07075) 08, 15, 22 और 29 मई (शुक्रवार) को रात 21:00 बजे चलकर रविवार सुबह 06:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। गोरखपुर से (07076) 10, 17, 24 और 31 मई (रविवार) को सुबह 08:30 बजे चलकर अगले दिन शाम 17:25 बजे हैदराबाद पहुंचेगी। यह ट्रेन सिकंदराबाद, नागपुर, भोपाल, झाँसी, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, लखनऊ सिटी और गोमतीनगर होते हुए चलेगी।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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