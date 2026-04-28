चारों तरफ कैमरे और घर में हो रहा था गंदा काम, 7 लड़कियां; 2 कस्टमर पकड़ाए रंगे हाथ
पुलिस का कहना है कि कई दिनों से देवपुरी भाटीपुरा स्थित इरशाद पठान उर्फ पन्नू के मकान में सेक्स रैकेट चलाए जाने की सूचना मिल रही थी। पुलिस ने चार टीम बनाकर छापेमारी की। पुलिस टीम ने मौके से 7 युवतियां और दो युवकों को हिरासत में ले लिया और उन्हें लेकर थाने आई।
Sex Racket in Meerut: उत्तर प्रदेश के मेरठ में रेलवे रोड थाना क्षेत्र के देवपुरी भाटीपुरा इलाके में स्थित एक मकान पर सोमवार देर रात सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए छापेमारी की गई। पुलिस ने सात युवतियों समेत दो युवकों को रंगे हाथ पकड़ा और हिरासत में लेकर थाने ले आए। गिरोह का मुख्य सरगना, उसका एक करीबी सहयोगी फरार हो गए। पकड़े गए दोनों युवक कस्टमर बताए जा रहे हैं। जिस घर में छापेमारी की गई उसके चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे।
एसपी, सीओ कैंट नवीन शुक्ला ने बताया कि कई दिनों से देवपुरी भाटीपुरा स्थित इरशाद पठान उर्फ पन्नू के मकान में सेक्स रैकेट चलाने की सूचना मिल रही थी। सोमवार रात रेलवे रोड पुलिस के साथ चार टीम में बनाकर छापेमारी की गई। पुलिस टीम ने मौके से 7 युवतियां और दो युवकों को हिरासत में ले लिया और उन्हें लेकर थाने आई।
इस मामले में पुलिस ने घंटाघर पर पान की दुकान चलाने वाले ताबिज को भी हिरासत में लिया है जो की लड़कियों की फोटो दिखाकर कस्टमर को इरशाद के पास भेजता था। एसपी सिटी विनायक भोसले ने बताया कि पुलिस ने मुख्य आरोपी इरशाद पठान उर्फ पिंकू उसकी पत्नी और दो बेटों समेत छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
लोगों ने बताया कि आरोपी इरशाद पठान खुद को अधिवक्ता बनाकर क्षेत्र के लोगों को धमकाता था और झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी देता था। करीब एक साल से सेक्स रैकेट चला रहा था। इरशाद पठान ने मकान के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। 15 दिन पहले लोगों द्वारा एसएसपी अविनाश पांडेय को सेक्स रैकेट चलाने की शिकायत की गई थी। पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले की जांच अब भी जारी है। पता लगाया जा रहा है कि इस धंधे से कौन-कौन लोग जुड़े थे। पुलिस का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें