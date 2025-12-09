CCTV कैमरे में रिकॉर्ड कई प्रेमी जोड़ों को ब्लैकमेल कर पैसे वसूले, एक्सप्रेसवे कांड में और खुलासे

संक्षेप: पांच-छह शिकायतकर्ताओं ने सीएम योगी को पत्र लिखकर इस मामले की शिकायत की है। उनका कहना है कि कैमरे को टोल प्लाजा के आसपास के गांवों से शौच आदि के लिए निकलने वाली महिलाओं की ओर करके उनका वीडियो बनाया जाता है। घर के बाहर निकली लड़कियों की गतिविधियों को भी कैमरे में कैद किया जाता है।

यूपी के सुल्तानपुर से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। यहां पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के हलियापुर क्षेत्र में स्थित एक टोल प्लाजा पर ‘एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम’ (ATMS) पर CCTV कैमरे का दुरुपयोग कर गजब कांड हो रहा था। टोल प्लाजा के मैनेजर की शिकायत हुई है कि वह सीसीटीवी कैमरों से प्रेमी जोड़ों पर लगातार नजर रखता था। जैसे ही कहीं कोई आपत्तिजनक हरकत दिखती, वह फुटेज रिकॉर्ड कर मौके पर पहुंच जाता था। फिर ब्लैकमेल करके मोटी रकम वसूलता था। हाल में उसने एक नवविवाहित जोड़े का वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड कर लिया जब वे अपनी कार में थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उनकी कार टोल प्लाज़ा से पहले रुकी थी। इस दौरान दूल्हे ने दुल्हन को किस कर लिया। मैनेजर ने कैमरों से उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड कर लिया और फिर ब्लैकमेल कर 32 हजार रुपए वसूले। रुपए वसूल करने के बाद भी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ ऐसे किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक इस घटना के अलावा टोल प्लाज़ा के आसपास के तीन गांवों की कई महिलाओं और लड़कियों के वीडियो भी बनाए गए और उन्हें भी ब्लैकमेल किया गया।

शौच के लिए निकली महिलाओं की ओर घुमा देता है कैमरा पांच-छह शिकायतकर्ताओं ने सीएम योगी को पत्र लिखकर इस मामले की शिकायत की है। उनका कहना है कि कैमरे को टोल प्लाजा के आसपास के गांवों से शौच आदि के लिए निकलने वाली महिलाओं की ओर करके उनका वीडियो बनाया जाता है। घर के बाहर निकलने वाली लड़कियों की गतिविधियों को भी कैमरे में कैद किया जाता है। बाद में उनसे संपर्क कर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। उनसे धन की उगाही की जाती है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि दो महीने पहले मिल्कीपुर (अयोध्या) के एक युवक को वीडियो दिखाकर उससे 10 हजार रुपये की वसूली की गई। इसके अलावा एक्सप्रेसवे पर 144 किमी पर एक ट्रक चालक और महिला के मामले में भी वसूली की गई।