शुगर पीड़ित परीक्षार्थियों को सीबीएसई बोर्ड में छूट, ले जा सकेंगे दवा-चॉकलेट और फल

सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी। सीबीएसई ने परीक्षा को लेकर सर्कुलर भी जारी किया है, इसमें परीक्षा के दौरान शुगर रोगी छात्रों को राहत दी गई है। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर ऐसे छात्र-छात्राओं को अपने साथ चॉकलेट, टॉफी, फल और ग्लूकोमीटर ले जाने की अनुमति दी है।

सीबीएसई की ओर से जारी सर्कुलर में निर्देश दिए गए हैं कि शुगर पीड़ित छात्र परीक्षा केंद्रों पर अपने साथ टॉफी, चॉकलेट, चीनी की गोलियां, केला, सेब, संतरा जैसे फलों के साथ ही आवश्यक दवा भी साथ ले जा सकेंगे। यह सुविधा सिर्फ उन विद्यार्थियों को मिलेगी, जिनका स्टूडेंट की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट (एलओसी) में स्कूल की ओर से टाइप वन शुगर का जिक्र किया गया होगा।

परीक्षार्थियों को केला, सेब, संतरा, चॉकलेट, कैंडी, सैंडविच जैसे स्नैक आइटम और डॉक्टर के नुस्खे के अनुसार कोई भी उच्च प्रोटीन आहार, दवा, पानी की बोतल 500 मिलीलीटर, ग्लूकोज परीक्षण स्ट्रिप, इंसुलिन पंप पारदर्शी थैली या बॉक्स में लाने की छूट मिलेगी।

24 केंद्रों पर होगी सीबीएसई की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होने वाली सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा इस बार 24 केंद्रों पर होगी। 10वीं में इस बार लगभग नौ हजार और 12वीं में करीब 7500 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।