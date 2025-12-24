महिला बैंक मैनेजर बनारस से गिरफ्तार, साइबर ठगों से मिलीभगत पर सीबीआई का ऐक्शन

संक्षेप: जांच में पाया गया कि साइबर अपराधी डिजिटल माध्यमों से विज्ञापन देकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के कुछ कर्मचारी धोखाधड़ी की रकम को स्थानांतरित करने के लिए फर्जी खाते खोलने और संचालित करने में साइबर जालसाजों की मदद कर रहे हैं। कई कर्मचारियों की भूमिका सामने आई।

दिल्ली में साइबर ठगी के मामले में म्यूल अकाउंट की छानबीन के क्रम में सीबीआई ने केनरा बैंक की चितईपुर शाखा की प्रबंधक शालिनी सिन्हा को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रवींद्र कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड बनवाई गई। कोर्ट से 26 दिसंबर की दोपहर 12 बजे तक के लिए रिमांड मंजूर की गई। तय समय के अंदर बैंक प्रबंधक को दिल्ली की संबंधित कोर्ट में पेश करना होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सीबीआई नई दिल्ली ने 15 अप्रैल 2025 को साइबर ठगी के मामले में केस दर्ज किया था। जांच में पाया कि साइबर अपराधी डिजिटल माध्यमों से विज्ञापन देकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कुछ कर्मचारी धोखाधड़ी की रकम को स्थानांतरित करने के लिए फर्जी खाते खोलने और संचालित करने में साइबर जालसाजों की मदद कर रहे हैं। जांच में कई सरकारी एवं निजी बैंकों के कर्मचारियों की भूमिका सामने आई। इसी क्रम में केनरा बैंक की चितईपुर शाखा की प्रबंधक शालिनी सिन्हा की भूमिका भी मिली। इस पर सीबीआई टीम बुधवार को बैंक पहुंची और प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया। विशेष अभियोजन अधिकारी श्यामसरोज दुबे ने रिमांड के पक्ष में तर्क रखे।

8.7 लाख फर्जी खाते खोले गए सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल प्रपत्र में बताया है कि साइबर ठगी के मुकदमे की जांच के क्रम में पता चला कि देशभर में फैले विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की कुल 743 शाखाएं हैं, जिनमें लगभग 8.7 लाख फर्जी खाते खोले गए हैं। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि बैंक खाता खोलते समय ग्राहक की उचित जांच नहीं की गई। संदिग्ध खाता से लेनदेन के आधार पर कुछ खातों की गहन जांच की जा रही है।