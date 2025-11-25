Hindustan Hindi News
मुआवजा घोटाले को लेकर सीबीआई का बड़ा ऐक्शन, लखनऊ समेत 5 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

यूपी में गोरखपुर-कांधला एलपीजी पाइपलाइन में धोखाधड़ी कर 6.50 करोड़ रुपये के मुआवजा घोटाले को लेकर सीबीआई का बड़ा ऐक्शन लिया है। मंगलवार को लखनऊ, प्रयागराज व नोएडा के पांच अभियुक्तों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की।

Tue, 25 Nov 2025 11:04 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इंडियन आयल कारपोरेशन की गोरखपुर-कांधला एलपीजी पाइपलाइन में धोखाधड़ी कर 6.50 करोड़ रुपये के मुआवजा घोटाले में मंगलवार को लखनऊ, प्रयागराज व नोएडा के पांच अभियुक्तों के ठिकानों पर छापे मारे। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। छापे में सीबीआई को अहम सुबूत हाथ लगे हैं।

सीबीआई ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मंगलवार को लखनऊ के गोमतीनगर के विभूति खंड स्थित ओमेक्स हाइट्स अपार्टमेंट में गौरव सिंह, नोएडा के सेक्टर 100 स्थित लोटस इसपेसिया अपार्टमेंट में फैसल हसन, प्रयागराज में धूमनगंज स्थित सुनील कुमार अहिरवार समेत आरोपियों के ठिकानों पर छापे मारे और घोटाले से जुड़े अहम सुबूत जुटाए।

सीबीआई, लखनऊ की भ्रष्टाचार निवारण शाखा को इंडियन आयल कारपोरेशन के चीफ विजिलेंस अधिकारी अनंत सिंह ने शिकायत की थी। मामले में पेट्रोलियम मंत्रालय के महाप्रबंधक फैसल हसन, सीनियर मैनेजर गौरव सिंह, मैनेजर सुनील अहिरवार, अभियंता विनीत कुमार सिंह, विशाल द्विवेदी, आशीष कुमार सिंह, सूर्य प्रताप सिंह और अभिषेक पाण्डेय को नामजद किया गया था।

ये है आरोप

आरोप हैं कि उत्तर प्रदेश में आईएचबी लि. गोरखपुर-कांधला पाइपलाइन के लिए मुआवजा देने का काम करता है। यह प्रोजेक्ट आईएचबी लिमिटेड, इंडियन आयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल का संयुक्त उपक्रम है। प्रोजेक्ट की लागत करीब 1000 करोड़ रुपये है। ये परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच लगभग 2800 किमी में है।

आरोप हैं कि पाइपलाइन के लिए ज़मीन लेने की देखरेख के लिए एक सीए नियुक्त किया जाता है। सीए ज़मीन का सर्वे करने, फसल और निर्माण का आकलन करता है। इसी के आधार पर नुकसान और मुआवजे की घोषणा की जाती है। मुआवजा देने की जिम्मेदारी सीए की होती है। सीए ने सीबीआई को बताया कि उच्चाधिकारियों और बाहरी प्रभावी लोगों की मिलीभगत कर गलत नाम मुआवजे की सूची में डाले गए। साथ ही जानबूझकर खाता नंबर में बदलाव कर मोटी रकम मुआवजे के तौर पर हासिल कर ली गई। सबसे अधिक फर्जी मुआवजा प्रयागराज व भदोही में देने की बात सामने आई है। इसके अतिरिक्त कानपुर, उन्नाव, कानपुर देहात, ललितपुर व रायबरेली में भी मुआवजे देने में धांधली की गई है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
