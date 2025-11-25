मुआवजा घोटाले को लेकर सीबीआई का बड़ा ऐक्शन, लखनऊ समेत 5 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

संक्षेप: यूपी में गोरखपुर-कांधला एलपीजी पाइपलाइन में धोखाधड़ी कर 6.50 करोड़ रुपये के मुआवजा घोटाले को लेकर सीबीआई का बड़ा ऐक्शन लिया है। मंगलवार को लखनऊ, प्रयागराज व नोएडा के पांच अभियुक्तों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इंडियन आयल कारपोरेशन की गोरखपुर-कांधला एलपीजी पाइपलाइन में धोखाधड़ी कर 6.50 करोड़ रुपये के मुआवजा घोटाले में मंगलवार को लखनऊ, प्रयागराज व नोएडा के पांच अभियुक्तों के ठिकानों पर छापे मारे। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। छापे में सीबीआई को अहम सुबूत हाथ लगे हैं।

सीबीआई ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मंगलवार को लखनऊ के गोमतीनगर के विभूति खंड स्थित ओमेक्स हाइट्स अपार्टमेंट में गौरव सिंह, नोएडा के सेक्टर 100 स्थित लोटस इसपेसिया अपार्टमेंट में फैसल हसन, प्रयागराज में धूमनगंज स्थित सुनील कुमार अहिरवार समेत आरोपियों के ठिकानों पर छापे मारे और घोटाले से जुड़े अहम सुबूत जुटाए।

सीबीआई, लखनऊ की भ्रष्टाचार निवारण शाखा को इंडियन आयल कारपोरेशन के चीफ विजिलेंस अधिकारी अनंत सिंह ने शिकायत की थी। मामले में पेट्रोलियम मंत्रालय के महाप्रबंधक फैसल हसन, सीनियर मैनेजर गौरव सिंह, मैनेजर सुनील अहिरवार, अभियंता विनीत कुमार सिंह, विशाल द्विवेदी, आशीष कुमार सिंह, सूर्य प्रताप सिंह और अभिषेक पाण्डेय को नामजद किया गया था।

ये है आरोप आरोप हैं कि उत्तर प्रदेश में आईएचबी लि. गोरखपुर-कांधला पाइपलाइन के लिए मुआवजा देने का काम करता है। यह प्रोजेक्ट आईएचबी लिमिटेड, इंडियन आयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल का संयुक्त उपक्रम है। प्रोजेक्ट की लागत करीब 1000 करोड़ रुपये है। ये परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच लगभग 2800 किमी में है।