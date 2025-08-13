cbi takes big action in bribery case cghs additional director and 3 others arrested red handed यूपी: रिश्वतखोरी मामले में CBI का बड़ा ऐक्शन, CGHS के एडिशनल डायरेक्टर समेत 3 रंगे हाथों गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newscbi takes big action in bribery case cghs additional director and 3 others arrested red handed

यूपी: रिश्वतखोरी मामले में CBI का बड़ा ऐक्शन, CGHS के एडिशनल डायरेक्टर समेत 3 रंगे हाथों गिरफ्तार

शिकायतकर्ता का कहना है कि मेरठ और उसके आसपास विभिन्न नामों से कई अस्पतालों का संचालन किया जाता है। उसने आरोप लगाया कि 8 जुलाई को सीजीएचएस मेरठ की टीम ने दो अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। उसके बाद अनुचित लाभ प्राप्त करने के इरादे से दोनों अस्पतालों में कमियां बताकर नोटिस जारी किए गए।

Ajay Singh मुख्य संवाददाता, मेरठWed, 13 Aug 2025 01:05 PM
share Share
Follow Us on
यूपी: रिश्वतखोरी मामले में CBI का बड़ा ऐक्शन, CGHS के एडिशनल डायरेक्टर समेत 3 रंगे हाथों गिरफ्तार

Additional Director of CGHS Meerut Arrested: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार शाम रिश्वतखोरी के मामले में बड़ा ऐक्शन लिया है। इसकी एक टीम ने सीजीएचएस मेरठ के सूरजकुंड स्थित स्वास्थ्य भवन से एडिशनल डायरेक्टर डॉ. अजय कुमार, कार्यालय अधीक्षक लवेश सोलंकी और एक निजी व्यक्ति रईस अहमद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। देर रात दो बजे तक सीबीआई की जांच जारी रही। सीबीआई ने मंगलवार को ही एक निजी अस्पताल की ओर से शिकायत के आधार पर दोनों आरोपी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता का कहना है कि मेरठ और उसके आसपास विभिन्न नामों से कई अस्पतालों का संचालन किया जाता है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आठ जुलाई को सीजीएचएस मेरठ की टीम ने दो अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। उसके बाद अनुचित लाभ प्राप्त करने के इरादे से दोनों अस्पतालों में कमियां बताकर नोटिस जारी किए गए।

यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने सीजीएचएस के सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची से अस्पतालों को न हटाने के लिए 50 लाख रुपये रिश्वत की मांग की। दोनों आरोपी सीजीएचएस अधिकारियों ने अस्पतालों को पैनल से बाहर होने से बचाने के लिए जल्द से जल्द 50 लाख रुपये देने को कहा। बातचीत के बाद आरोपी एडिशनल डायरेक्टर, सीजीएचएस मेरठ पांच लाख रुपये, 50 लाख की रिश्वत की पहली किस्त का आंशिक भुगतान स्वीकार करने पर सहमत हो गए। सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी दोनों अधिकारियों और निजी व्यक्ति को पांच लाख रुपये के साथ रंगेहाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के विभिन्न ठिकानों, प्रतिष्ठानों की तलाशी जा रही है। सीबीआई की ओर से जारी सूचना के अनुसार मामले की उच्चस्तरीय जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:चर्चित वकील के धंधों में काली कमाई खपाते थे पुलिसवाले, SIT को मिले अहम दस्तावेज

दो अन्य डिस्पेंसरी पर भी छापेमारी

सीएचएस के एडिशनल डायरेक्टर समेत 3 की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम ने सीएचएस के शहर में दो अन्य डिस्पेंसरी पर भी छापेमारी कर जांच पड़ताल की है। देर रात तक सीजीएचएस कार्यालय पर जांच की कार्रवाई जारी रही। इस दौरान वहां बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित रहा। सीबीआई टीम गिरफ्तार अधिकारियों से शाम से देर रात तक पूछताछ करती रही।

सीजीएचएस के पैनल को लेकर है बड़ा खेल

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के पैनल को लेकर मेरठ से दिल्ली तक एनसीआर में बड़ा खेल है। बड़े-बड़े अस्पताल सीजीएचएस के पैनल में हैं। इन अस्पतालों की सीजीएचएस अधिकारियों से गहरी साठगांठ होती है। मेरठ में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। जब अस्पतालों से लाखों की डिमांड हुई, तब जाकर मामला सीबीआई में पहुंचा। फिर सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई कर एडिशनल डायरेक्टर, कार्यालय अधीक्षक और एक निजी व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

एक अधिकारी के अनुसार मेरठ के दर्जनभर से अधिक बड़े अस्पताल सीजीएचएस के पैनल में हैं। कुछ अस्पतालों का आठ जुलाई को एक टीम ने निरीक्षण किया था। आरोप लगाए गए थे कि इन अस्पतालों में मरीजों का इलाज, अस्पताल का संचालन सीजीएचएस के मानकों के तहत नहीं हो रहा है। इसके बाद एक अस्पताल संचालक से 50 लाख की डिमांड हुई। कई दिनों तक लेनदेन को लेकर सौदेबाजी होती रही। इसके बाद पांच लाख की पहली किस्त के लिए मंगलवार को सूरजकुंड स्थित दफ्तर में बुलाया गया। इस बीच अस्पताल संचालक ने सीबीआई में शिकायत दर्ज करा दी। सीबीआई की योजना के अनुसार अस्पताल संचालक रंग लगे पांच लाख रुपये लेकर सीजीएचएस कार्यालय पहुंचा। तुरंत सीबीआई अधिकारियों ने धावा बोलकर एडिशनल डायरेक्टर, कार्यालय अधीक्षक और एक निजी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। सीजीएचएस कर्मचारियों को भी भनक थोड़ी देर बाद लगी। जब पता चला सीबीआई का छापा पड़ा है तो दफ्तर के कई लोग भाग खड़े हुए। उसके बाद शाम से ही उन सभी के मोबाइल स्विच ऑफ रहे।

ये भी पढ़ें:फतेहपुर पर सियासत तेज, मौके पर जाने से 16 कांग्रेसी रोके गए; कई हाउस अरेस्ट

दिल्ली समेत कई शहरों में चल रहा यह खेल

सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (सीजीएचएस) में अस्पतालों के पैनल का बड़ा खेल चल रहा है। सीबीआई की ओर से दिल्ली समेत दूसरे शहरों में भी मेरठ की कार्रवाई चल रही है। पूर्व में एक मामला सीजीएचएस अधिकारी की शिकायत के आधार पर ही सीबीआई ने दर्ज किया था। आरोप है कि अस्पताल को केंद्र सरकार की सीजीएचएस स्कीम के पैनल में शामिल करने के लिए रिश्वत का लेनदेन होता है। सीबीआई टीम ने पूर्व में काफी दस्तावेज जब्त भी किए। इसी तरह दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 अस्पतालों को सीजीएचसी के पैनल से हटा दिया था। बावजूद इसके बैक डोर से इन अस्पतालों को पैनल में शामिल कर लिया गया। अब मेरठ में भी इस तरह का मामला हुआ, जिसमें निरीक्षण के बाद अस्पताल को नोटिस दिया गया।

एडिशनल डायरेक्टर के घर पर भी पहुंची टीम

कार्यालय में छापेमारी के बाद एडिशनल डायरेक्टर के पल्लवपुरम स्थित घर पर भी सीबीआई टीम गई थी। वहां भी जांच-पड़ताल की गई। अब सीबीआई पूछताछ के बाद गिरफ्तार अधिकारियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

UP Top News CBI News CBI Raid अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |