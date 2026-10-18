अंकिता भंडारी हत्याकांड केस में सहारनपुर पहुंची CBI, अभिनेत्री उर्मिला सनव्वर से चार घंटे तक पूछताछ
अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में रविवार को सीबीआई की टीम सहारनपुर पहुंची। जहां अभिनेत्री उर्मिला सनव्वर से करीब चार घंटे पूछताछ की। इस दौरान टीम ने कई सवाल-जवाब किए।
सहारनपुर, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका से जुड़े दावों की पड़ताल के लिए रविवार को सीबीआई की टीम सहारनपुर पहुंची। टीम यहां अभिनेत्री उर्मिला सनव्वर से पूछताछ करने आई थी। दोपहर करीब दो बजे सीबीआई की जांच टीम अभिनेत्री उर्मिला के गोविंदनगर स्थित आवास पर पहुंची और लगभग चार घंटे तक सवाल-जवाब किए। जिसका उर्मिला ने जवाब भी दिया। बतादें कि उर्मिला की ओर से इंटरनेट मीडिया पर ऑडियो और वीडियो प्रसारित किए जाने तथा हत्याकांड में एक वीआईपी के शामिल होने का दावा किए जाने के बाद मामला चर्चा में आया था। अब जांच एजेंसी इन दावों के आधार और उनसे जुड़े तथ्यों की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।
सीबीआई टीम शनिवार को भी उर्मिला के आवास पर पहुंची थी। उस समय उनके दिल्ली में होने के कारण पूछताछ नहीं हो सकी थी। बताया गया कि उर्मिला, अंकिता के माता-पिता के साथ राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए दिल्ली गई थीं। टीम उनके आवास पर मौजूद केयरटेकर से जानकारी लेकर लौट गई थी और दोबारा आने की बात कही थी। रविवार को टीम फिर अभिनेत्री के घर पहुंची और उर्मिला से विस्तार से बातचीत की। पूछताछ में किन सवालों पर जोर रहा और उनके जवाबों का जांच पर क्या असर पड़ेगा, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, लगातार दूसरे दिन टीम के पहुंचने से स्पष्ट है कि एजेंसी इस प्रकरण से जुड़े उपलब्ध तथ्यों की पड़ताल आगे बढ़ा रही है।
पूछताछ के बाद क्या बोलीं उर्मिला
सीबीआई टीम की पूछताछ के बाद उर्मिला सनव्वर ने जांच टीम के सवालों के तरीके पर आपत्ति जताई। उनका आरोप था कि अधिकारी आधे-अधूरे सवाल लेकर उनके पास पहुंचे थे। उर्मिला के मुताबिक, उनसे जो भी सवाल पूछे गए उन्होंने उनके जवाब दिए। हालांकि, इस बारे में एजेंसी की ओर से कोई विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई।
अंकिता भंडारी मामले में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी हिरासत में
वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड में 2022 में 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर रविवार को यहां पटियाला हाउस अदालत के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने मामले में एक कथित वीआईपी की संलिप्तता की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोप है कि इस व्यक्ति ने ऋषिकेश के पास वनंतरा रिसॉर्ट में 'रिसेप्शनिस्ट' के तौर पर काम करने वाली भंडारी से अनुचित लाभ की मांग की थी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।