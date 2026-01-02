डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के फ्लैट का ताला तोड़कर घुसी CBI, 30 लाख के गहने और कैश भी मिले
डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के फ्लैट का ताला तोड़कर घुसी CBI की चार घंटे तक कार्रवाई चली। तलाशी के दौरान 30 लाख के गहने और कैश भी मिले हैं।
रिश्वत खोरी के मामले में शुक्रवार को सीबीआई टीम ने सेंट्रल जीएसटी की डिप्टी कमिश्नर व आईआरएस अधिकारी प्रभा भंडारी के फ्लैट का ताला तोड़कर तलाशी ली। चार घंटे तक चली इस कार्रवाई में 30 लाख के गहने और डेढ़ लाख रुपए नगद मिले हैं। इसके साथ ही कई जरूरी कागजात भी टीम ने कब्जे में लिए हैं।
शहर में बुधवार को सीबीआई की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेंट्रल जीएसटी की डिप्टी कमिश्नर व आईआरएस अधिकारी प्रभा भंडारी को 70 लाख की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही सीबीआई टीम शहर में डेरा जमाए है। सीबीआई टीम को उनके नमो होम्स स्थित फ्लैट नंबर ए-311 की तलाशी लेनी थी।
सूत्रों की मानें तो डिप्टी कमिश्नर ने चॉबी देने से इनकार कर दिया। इसपर टीम ने मैकेनिक बुलवाकर उनके फ्लैट का लॉक तुड़वाया। चार घंटे तक सीबीआई की टीम ने उनके फ्लैट के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली। इसमें टीम को लगभग 30 लाख रुपए के गहने और अलमारियों से करीब डेढ़ लाख रुपए कैश मिले। टीम ने कई जरूरी कागजात भी जब्त किए हैं। वह उनकी जांच कर रही है।
आपको बता दें कि सीबीआइ की जांच में सामने आया था कि 18 दिसंबर को जय दुर्गा हार्डवेयर व जय अंबे प्लाईवुड के ठिकानों पर सीजीएसटी की टीमों ने छापेमारी की थी और इसके बाद कर चोरी में छूट देने के बदले मोटी रकम वसूलने की डील शुरू हुई थी। अधिकारियों ने फर्म संचालकों व उनके वकील नरेश कुमार गुप्ता को अपने घर बुलाकर भी लेनदेन की डील की थी। पूर्व में कुछ अन्य फर्मों के ठिकानों पर की गई छापेमारी को लेकर भी भीतरखाने छानबीन की जा रही है। सीबीआई ने आरोपियों के झांसी, ग्वालियर व दिल्ली स्थित ठिकानों पर छोपमारी के दौरान 90 लाख रुपये नगद, संपत्तियों के कई दस्तावेज, जेवर व चांदी की ईटें बरामद की थीं।