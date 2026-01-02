Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsCBI lock broken Deputy Commissioner Prabha Bhandari flat, Jewellery worth Rs 30 lakh and cash were also recovered
डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के फ्लैट का ताला तोड़कर घुसी CBI, 30 लाख के गहने और कैश भी मिले

डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के फ्लैट का ताला तोड़कर घुसी CBI, 30 लाख के गहने और कैश भी मिले

संक्षेप:

डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के फ्लैट का ताला तोड़कर घुसी CBI की चार घंटे तक कार्रवाई चली। तलाशी के दौरान 30 लाख के गहने और कैश भी मिले हैं।

Jan 02, 2026 10:11 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रिश्वत खोरी के मामले में शुक्रवार को सीबीआई टीम ने सेंट्रल जीएसटी की डिप्टी कमिश्नर व आईआरएस अधिकारी प्रभा भंडारी के फ्लैट का ताला तोड़कर तलाशी ली। चार घंटे तक चली इस कार्रवाई में 30 लाख के गहने और डेढ़ लाख रुपए नगद मिले हैं। इसके साथ ही कई जरूरी कागजात भी टीम ने कब्जे में लिए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शहर में बुधवार को सीबीआई की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेंट्रल जीएसटी की डिप्टी कमिश्नर व आईआरएस अधिकारी प्रभा भंडारी को 70 लाख की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही सीबीआई टीम शहर में डेरा जमाए है। सीबीआई टीम को उनके नमो होम्स स्थित फ्लैट नंबर ए-311 की तलाशी लेनी थी।

सूत्रों की मानें तो डिप्टी कमिश्नर ने चॉबी देने से इनकार कर दिया। इसपर टीम ने मैकेनिक बुलवाकर उनके फ्लैट का लॉक तुड़वाया। चार घंटे तक सीबीआई की टीम ने उनके फ्लैट के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली। इसमें टीम को लगभग 30 लाख रुपए के गहने और अलमारियों से करीब डेढ़ लाख रुपए कैश मिले। टीम ने कई जरूरी कागजात भी जब्त किए हैं। वह उनकी जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:घूसखोर डिप्टी कमिश्नर की मुश्किलें बढ़ेंगी, कई और अफसरों पर भी सीबीआई की नजर

आपको बता दें कि सीबीआइ की जांच में सामने आया था कि 18 दिसंबर को जय दुर्गा हार्डवेयर व जय अंबे प्लाईवुड के ठिकानों पर सीजीएसटी की टीमों ने छापेमारी की थी और इसके बाद कर चोरी में छूट देने के बदले मोटी रकम वसूलने की डील शुरू हुई थी। अधिकारियों ने फर्म संचालकों व उनके वकील नरेश कुमार गुप्ता को अपने घर बुलाकर भी लेनदेन की डील की थी। पूर्व में कुछ अन्य फर्मों के ठिकानों पर की गई छापेमारी को लेकर भी भीतरखाने छानबीन की जा रही है। सीबीआई ने आरोपियों के झांसी, ग्वालियर व दिल्ली स्थित ठिकानों पर छोपमारी के दौरान 90 लाख रुपये नगद, संपत्तियों के कई दस्तावेज, जेवर व चांदी की ईटें बरामद की थीं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Irs अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |