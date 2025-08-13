cbi gets permission to investigate uppsc officers case of rigging in apc recruitment सीबीआई को UPPSC के अफसरों की जांच की मिली इजाजत, 2010 की इस भर्ती में धांधली का मामला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
सीबीआई को UPPSC के अफसरों की जांच की मिली इजाजत, 2010 की इस भर्ती में धांधली का मामला

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने APC भर्ती 2010 की सीबीआई जांच में संदिग्ध रूप से संलिप्त पाए गए अपने अफसरों की जांच करने की इजाजत दे दी है। इसके फलस्वरूप आने वाले दिनों में सीबीआई जांच में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी सरकार ने 4 सितम्बर 2018 को सीबीआई से जांच कराने की संस्तुति की थी।

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, प्रयागराजWed, 13 Aug 2025 03:08 PM
यूपी के अपर निजी सचिव (एपीएस) भर्ती 2010 में कथित धांधली की जांच में सहयोग न मिलने पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अल्टीमेटम का असर दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एपीएस भर्ती 2010 की सीबीआई जांच में संदिग्ध रूप से संलिप्त पाए गए अपने अफसरों की जांच करने की अनुमति साढ़े चार साल के बाद दे दी है। इसके फलस्वरूप आने वाले दिनों में सीबीआई जांच में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद ने 26 मई को यूपी के मुख्य सचिव को भेजे पत्र में दो टूक कहा था कि यदि 30 दिनों में लोक सेवा आयोग की ओर से कोई ठोस प्रगति नहीं की जाती है, तो सीबीआई को इन जांचों और पूछताछों को अपर्याप्त सहयोग के कारण समय पूर्व बंद करने का निर्णय लेना पड़ सकता है। सीबीआई का पत्र मिलने के बाद आयोग ने 25 जून को सीबीआई को जांच की अनुमति भेज दी।

आयोग की तरफ से उक्त स्वीकृति जारी करने का मामला गोपनीय रखा गया था, लेकिन सीबीआई जांच में दोषी मिले अफसरों की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में आयोग की ओर से दाखिल काउंटर एफिडेविट में इस बात का खुलासा किया गया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय ने मांग की है कि जांच के दायरे में शामिल अभियुक्तों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज होने के साथ ही गिरफ्तारी होनी चाहिए जिससे इस भ्रष्टाचार में शामिल सभी चेहरे बेनकाब हो सकें।

सरकार ने 2018 में सीबीआई जांच की संस्तुति की थी

उत्तर प्रदेश सरकार ने चार सितम्बर 2018 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एपीएस भर्ती 2010 में बरती गई अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने की संस्तुति की थी। सीबीआई की प्रारंभिक जांच में आयोग में कार्यरत कुछ अफसरों के विरूद्व भर्ती में अनियमितता बरतने के पुख्ता प्रमाण मिले थे।

इसके बाद सीबीआई ने 30 दिसम्बर 2020 को शासन के नियुक्ति विभाग से तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आईएएस अधिकारी प्रभुनाथ के विरूद्व तथा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से आयोग के तीन अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच करने की अनुमति मांगी थी। नियुक्ति विभाग ने तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक के विरूद्व कार्रवाई की अनुमति दे दी थी, लेकिन लोक सेवा आयोग ने अपने अफसरों के विरूद्व जांच करने की अनुमति नहीं दी थी जिसके चलते सीबीआई की ओर से चार अगस्त 2021 को इस मामले में जो एफआईआर दर्ज कराई गई उसमें तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक का नाम तो था, लेकिन आयोग के अफसरों के नामों का खुलासा नहीं किया गया था। जांच आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई लगातार आयोग से अनुमति मांग रही थी और शासन से भी हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया जा रहा था, लेकिन आयोग से अनुमति नहीं मिल रही थी।

आयोग की सबसे विवादित भर्तियों में है एपीएस 2010

एपीएस भर्ती 2010 सबसे विवादित भर्तियों में से एक है। इसमें अधिकारियों को अपने विशेषाधिकार के दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया था। 250 पदों पर की गई एपीएस भर्ती 2010 में हिन्दी आशुलिपिक परीक्षा में अवैध तरीके से नियम बदलकर कुछ लोगों को तृतीय चरण की परीक्षा में शामिल करा दिया गया था। समयसीमा बीतने के बावजूद चुनिंदा अभ्यर्थियों के कम्प्यूटर प्रमाणपत्र जमा कराए जिनमें से कुछ के प्रमाणपत्र फर्जी भी थे। आयोग के विशेषज्ञों ने हिन्दी आशुलिपिक और हिन्दी टाइप टेस्ट की आंसर शीट का मूल्यांकन और सन्निरीक्षा (स्क्रूटनी) भी सही तरीके से नहीं की थी। आंसर शीट के मूल्यांकन में लापरवाही बरती गई और अंकों को घटा व बढ़ाकर चुनिंदा लोगों को अनुचित लाभ देते हुए मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। इसके चलते कुछ योग्य अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए और अयोग्य का चयन हो गया।

लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच के विभिन्न चरण

-20 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच कराने की घोषणा की

-31 जुलाई 2017 को इस सम्बन्ध में केंद्र सरकार से सिफारिश की गई

-21 नवम्बर 2017 को केन्द्र सरकार के कार्मिक व पेंशन मंत्रालय ने यूपीपीएससी की सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी की

-25 जनवरी 2018 को जांच अधिकारी एसपी सीबीआई राजीव रंजन ने लखनऊ में मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की

-31 जनवरी 2018 को राजीव रंजन का आयोग परिसर में आयोगकर्मियों के भारी विरोध के बीच प्रवेश हुआ तथा कागजों की तलाशी शुरू हुई

-28 फरवरी 2018 को आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव की वह याचिका खारिज हुई जिसमें सीबीआई जांच रोकने का अनुरोध किया गया था। अनिरुद्ध यादव सुप्रीम कोर्ट भी गए लेकिन वहां भी जांच रोकने से इनकार कर दिया गया

-5 मई 2018 को सीबीआई टीम ने आयोग के विरुद्ध पहली एफआईआर दर्ज कर भारी फोर्स के साथ आयोग पर रेड किया और अहम दस्तावेज सील किए

-19 जून 2018 को पत्र सीबीआई की जांच टीम ने उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर अपर निजी सचिव भर्ती 2010 में मिली भारी गड़बड़ी की जांच की अनुमति मांगी

-4 सितंबर 2018 को प्रदेश सरकार ने अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा के सम्पूर्ण परिणाम के जांच का अनुमोदन गृहमंत्रालय को भेज दिया

-17 नवम्बर 2018 को अचानक गृह मंत्रालय ने जांच अधिकारी राजीव रंजन को सीबीआई से हटाकर उनके गृह प्रदेश सिक्किम भेजने का निर्देश दिया

-14 फरवरी 2019 को एपीएस भर्ती 2010 की जांच के लिए मामला दर्ज

-15 जुलाई 2020 को आरओ/एआरओ 2013, पीसीएस 2013, प्रांतीय न्यायिक सेवा 2013, मेडिकल अफसर परीक्षा 2014 का मामला दर्ज

-04 अगस्त 2021 को सीबीआई ने एपीएस 2010 भर्ती में एफआईआर दर्ज की

