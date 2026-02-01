घूसखोरी में जीएसटी के तीन और कर्मियों पर एफआईआर, CBI को पीड़ितों के बयान से मिले सबूत

संक्षेप: सीबीआई ने सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी रिश्वत प्रकरण की जांच में तीन और कर्मचारियों को रडार पर ले लिया है। सीबीआई को झांसी के कुछ और व्यापारियों ने रिश्वत प्रकरण से जुड़े कई राज खोले थे। इसके बाद ही सीबीआई ने झांसी के कार्यालय में कई दस्तावेज खंगाले।

सीबीआई ने सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी रिश्वत प्रकरण की जांच में तीन और कर्मचारियों को रडार पर ले लिया है। सीबीआई को झांसी के कुछ और व्यापारियों ने रिश्वत प्रकरण से जुड़े कई राज खोले थे। इसके बाद ही सीबीआई ने झांसी के कार्यालय में कई दस्तावेज खंगाले। कार्रवाई के दायरे में आ रहे तीनों कर्मचारियों से सीबीआई पूछताछ भी कर चुकी है। कुछ और तथ्य मिलते ही इन तीनों कर्मचारियों का नाम एफआईआर में बढ़ा दिया जाएगा।

सीबीआई ने व्यापारियों की शिकायत पर झांसी जीएसटी कार्यालय में छापा मारा था। इसमें ही 70 लाख रुपये रिश्वत लेते डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी, अधीक्षक अनिल तिवारी और अजय शर्मा को गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई में एक करोड़ रुपये से अधिक की रकम बरामद की गई थी। इसके बाद झांसी के कुछ और व्यापारियों ने सीबीआई को रिश्वत प्रकरण में शामिल रहे कुछ कर्मचारियों की पोल खोली थी।

सीबीआई सूत्रों के मुताबिक व्यापारियों से मिले सुराग के आधार पर एक टीम ने झांसी जीएसटी कार्यालय में कई दस्तावेज खंगाले थे। साथ ही कुछ कर्मचारियों की मोबाइल डिटेल भी खंगाली थी। इसके आधार पर ही सीबीआई ने जीएसटी विभाग के कुछ कर्मचारियों से पूछताछ भी की। इसमें सीबीआई ने आरोपी डिप्टी कमिश्नर व अन्य से जुड़े सवाल-जवाब किए। इसमें कई और राज खुलकर सामने आए। इसी आधार पर सीबीआई आगे की कार्रवाई कर रही है।