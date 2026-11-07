बबलू श्रीवास्तव के खिलाफ आरोप साबित करने में नाकाम रही CBI, कोर्ट में नहीं टिके सबूत

बबलू श्रीवास्तव को सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया। रंगदारी मामले में उसके खिलाफ सबूत अदालत में टिक नहीं पाए। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन वस्तुतः अपने आरोपों को युक्तियुत्क संदेह के परे साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन का कथानक विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है।

लखनऊ, विधि संवाददाता। प्रयागराज की नैनी जेल में बंद रहने के दौरान दूसरे का सिम प्रयोग कर कोलकाता के होटल व्यवसायी से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव को सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया। यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा सिंह ने दिया। कहा कि सबूतों के अभाव में आरोपी को बरी किया गया। कोर्ट ने शुक्रवार को बबलू को बरी करते हुए आदेश में कहा कि आरोपी बीस हज़ार रुपये की एक ज़मानत दाखिल करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्णय के खिलाफ कोई अपील होती है तो आरोपी अपीलीय कोर्ट की नोटिस पर हाजिर होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि अभियोजन वस्तुतः अपने आरोपों को युक्तियुत्क संदेह के परे साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। अदालत ने यह भी कहा है कि अभियोजन का कथानक विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जीशान अल्वी ने अदालत को बताया कि सीबीआई इस तथ्य को साबित करने में पूर्णतया असफल रही है। नैनी जेल में बंद रहने के दौरान ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव ने किसी के मोबाइल से बाहर फोन करके धमकी देने, धन की उगाही करने और अपहरण की धमकी देने का काम किया हो। सीबीआई इस तथ्य का भी पता नहीं लगा पाई और ना ही पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद है। पत्रावली से यह पता नहीं चल सका है कि बबलू श्रीवास्तव द्वारा प्रयोग किए जा रहे सिम जेल के अंदर कैसे आए। अदालत ने अधिवक्ता जीशान अल्वी के तर्कों से सहमत होते हुए एवं पत्रावली पर विश्वसनीय साक्ष्य न पाकर बबलू श्रीवास्तव को उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया है। बबलू ने मुंबई के पीर हैंड, दिलीप जैन, निमेंद्र कुमार चोकसी तथा विनोद जी असरानी को धमकी देकर रंगदारी वसूली थी और क्रिकेट मैच में सट्टा खेलने तथा क्रिकेट मैचों का विवरण नैनी जेल में बबलू को उपलब्ध कराने के लिए मजबूर किया। सीबीआई ने विवेचना के बाद आरोपी बबली श्रीवास्तव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी जिसपर संज्ञान लेकर कोर्ट ने बबलू पर 30 अक्टूबर 2003 को जान का भय दिखाकर रंगदारी मांगने और धमकी देने के आरोपों में आरोप तय किए थे।

सेल्यूलर फोन से जेल से रंगदारी मांगने का आरोप पत्रावली के अनुसार हाईकोर्ट ने एक फरवरी 1999 को बबलू श्रीवास्तव के द्वारा नैनी जेल के अंदर से सेल्यूलर फोन के ज़रिए अपने गैंग के सदस्यों से संपर्क किया। जेल के बाहर अपराध करने और लोगों से रंगदारी मांगने के आरोपों की सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली रिट पर मामला सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। इस रिट याचिका में कहा गया था की जेल कर्मचारी यह सुविधा बबलू श्रीवास्तव को मुहैया करा रहे थे। हाईकोर्ट ने अपने इस आदेश में कहा था की हत्या, अपहरण और वसूली का अपराध एक उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है। व्यापारी एवं धनी नागरिक व उनके रिश्तेदार अपहृत हो रहे है। 14 दिसंबर 1998 को वादी धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने 24 फरवरी 1999 को मुकदमा दर्ज करते हुए धीरेंद्र श्रीवास्तव के मामले की जांच शुरू की। धीरेंद्र श्रीवास्तव ने रिपोर्ट दर्ज करके बताया था की उन्होंने अपना सिम कार्ड संख्या 9839050318, मोबाइल संख्या 9839053219 संतोष शर्मा, मुदित श्रीवास्तव और गौरव श्रीवास्तव को बेच दिया था। लगभग एक सप्ताह बाद एस्सार कंपनी का कर्मचारी वादी के पास आया और उसके मोबाइल पर एसटीडी सुविधा चालू कर ने की अनुमति माँगी लेकिन वादी धीरेंद्र श्रीवास्तव ने इनकार कर दिया। इसके लगभग एक माह बाद वादी के पास नौ हज़ार रुपए का बिल आया तो वादी ने एस्सार कंपनी से संपर्क किया तो वहाँ मौजूद कंपनी के कर्मचारी मनीषा जायसवाल और प्रवीण सावंत ने वादी को धमकाया वादी के सिम कार्ड का प्रयोग एक प्रभावशाली और बड़े आदमी द्वारा किया जा रहा है।

रंगदारी, सट्टा संचालन का लगा था आरोप 14 दिसंबर 1998 को मुदित श्रीवास्तव,गौरव श्रीवास्तव और संतोष शर्मा ने भी धमकी दी कि अगर सिम कार्ड के विषय में पूछताछ की तो वादी को और इनके परिवार को समाप्त कर दिया जाएगा। वादी के सिम का प्रयोग नैनी जेल में बंद कुख्यात अपराधी बबलू श्रीवास्तव कर रहा है। सीबीआई की ओर से बताया गया कि विवेचना में पता चला कि बबलू श्रीवास्तव 31 जनवरी 1997 से 11 जून 1999 तक नैनी जेल में बंद रहा इसके बाद उसे बरेली जेल में स्थानांतरित कर दिया गया इस दौरान एक बार भी बबलू के नैनी जेल से बाहर नहीं लाया गया लेकिन बबलू श्रीवास्तव ने नैनी जेल में बंद रहने के दौरान अनेक सिम की सहायता से मोबाइल फोन का प्रयोग किया और जेल के बाहर कृष्णा शेट्टी और अपने अन्य साथियों से संपर्क करके लोगों से रंगदारी की मांग की। बताया गया की बबलू के साथी जेलकर्मियों को रिश्वत देते थे जिसके चलते बबलू जेल से मोबाइल का प्रयोग करता था। बताया गया की बबलू श्रीवास्तव के सहयोगी फर्जी नाम पेट पर सिम कार्ड खरीदकर बबलू को जेल में पहुंचाते थे।