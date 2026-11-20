सीबीआई ने गुरुवार को कानपुर कैंट बोर्ड की एक महिला कर्मचारी और उसके सहायक को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उन पर रिटायर कर्मचारियों के भुगतान के लिए रिश्वत मांगे जाने का आरोप है। सीबीआई देर रात तक कैंट बोर्ड के दफ्तर में डेरा डाले रही और पकड़े गए दोनों कर्मचारियों से पूछताछ करती रही।।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने गुरुवार शाम कानपुर कैंट बोर्ड कार्यालय में छापा मारकर पांच हजार रुपये रिश्वत लेते महिला लिपिक और उसके संविदा सहायक को पकड़ लिया। 10 सदस्यीय टीम तीन गाड़ियों से पहुंची और देर रात तक दस्तावेजों की जांच और पूछताछ करती रही। कार्रवाई से कार्यालय में हड़कंप मच गया। कैंट बोर्ड से 2016 में सेवानिवृत्त सफाई नायक रूपलाल का एरियर समेत आठ लाख रुपये बकाया था। चार लाख का भुगतान हो चुका था। शेष राशि की फाइल आगे बढ़ाने के लिए संविदा कर्मचारी ने लिपिक के नाम पर पांच हजार रुपये मांगे थे। आरोप है कि कैंट बोर्ड में 70 कर्मचारियों के पेमेंट अटके पड़े हैं। फाइल आगे बढ़ाने के लिए उनसे रिश्वत मांगी जा रही है।

रूपलाल की शिकायत पर सीबीआई ने गुरुवार शाम घूस लेते हुए दोनों कर्मचारियों को पकड़ लिया। इसके बाद टीम ने दरवाजा बंद कर दस्तावेजों की जांच और दोनों से पूछताछ की। सीबीआई मामले में एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि सीबीआई के अनुरोध पर पुलिस बल उपलब्ध कराया गया था।

महिला बाबू के आवास पर भी पहुंची सीबीआई सीबीआई टीम पकड़ी गई महिला कर्मचारी के कार्यालय के पीछे बने आवास पर भी पहुंची और उसके रहन-सहन का जायजा लिया। टीम उसकी संपत्ति और आय के स्रोतों की भी जांच कर रही है। आवास से लौटते समय महिला की बेटी भी टीम के साथ बोर्ड कार्यालय पहुंची। हालांकि, सीबीआई ने उसे मां से मिलने नहीं दिया।

70 कर्मियों के भुगतान अटके, मांगते थे रिश्वत कैंट बोर्ड में जिन कर्मचारियों ने वर्षों तक सेवा की, रिटायरमेंट के बाद उन्हीं को अपने बकाया भुगतान के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आरोप है कि भुगतान की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर उनसे रिश्वत मांगी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एरियर समेत भुगतान मामले 70 से अधिक कर्मचारियों के हैं और लगभग तीन करोड़ रुपये के भुगतान के लिए घूस मांगी जा रही है। सीबीआई ने हर कर्मचारी से एरियर भुगतान के बदले 40 से 50 हजार रुपये घूस मांगे जाने की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। हालांकि सीबीआई ने अभी किसी की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।