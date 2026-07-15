Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सीएम उद्यमी योजना में घूस मांग फंस गए बैंक मैनेजर और क्रेडिट ऑफिसर, CBI ने रंगे हाथ पकड़ा

By Ajay Singh
संवाददाता, सुल्तानपुर
Follow us on Google News
share

यूपी में भ्रष्टाचारी एक के बाद एक पकड़े जा रहे हैं। लखनऊ में पूर्व एआरटीओ के बाद अब सुल्तानपुर में बैंक के दो अधिकारी पकड़े गए हैं। ये दोनो सीएम युवा उद्यमी रोजगार योजना में लोन के बदले घूस मांग रहे थे। सीबीआई ने क्रेडिट ऑफिसर को 35 हजार रुपए लेते रंगे हाथ पकड़ा। बैंक मैनेजर की इसमें मिलीभगत थी। 

सीएम उद्यमी योजना में घूस मांग फंस गए बैंक मैनेजर और क्रेडिट ऑफिसर, CBI ने रंगे हाथ पकड़ा

CBI arrested bank manager and field officer: उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के बुरे दिन चल रहे हैं। पिछले दिनों लखनऊ में आगरा के पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के घर पर विजिलेंस के छापे में 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी, 1.62 करोड़ रुपए कैश और करोड़ों की संपत्तियों के दस्तावेज के साथ कुल करीब 35 करोड़ रुपए का खजाना पकड़ा गया तो अब सुल्तानपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के एक ब्रांच मैनेजर स्वर्णिम श्रीवास्तव और क्रेडिट ऑफिसर पुष्पक चौधरी सीबीआई के हत्थे चढ़ गए हैं। इन दोनों पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी रोजगार योजना के तहत पांच लाख रुपये के लोन के एवज में घूस मांगने का आरोप है। पीड़ित की शिकायत पर सीबीआई ने 14 जुलाई को आरोपियों को पकड़ने का जाल बिछाया और ब्रांच मैनेजर की मिलीभगत और उनके इशारे पर शिकायतकर्ता से 35 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपी क्रेडिट अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ लिया।

मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई ने इस मामले में 13 जुलाई को एक केस दर्ज किया था। सीबीआई को शिकायत मिली थी कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी रोजगार योजना के तहत 5 लाख का लोन पास करने के लिए रिश्वत की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कोइरीपुर शाखा, जिला-सुल्तानपुर यूपी में ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना’ के तहत पांच लाख रुपए का लोन स्वीकृत किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार उसका मियादी यानी टर्म लोन जारी कर दिया गया था लेकिन उक्त लोन में उनकी ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा मिलना बाकी था।

ये भी पढ़ें:UP: पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष ने खुद को गोली से उड़ाया, बेटे की मौत से तनाव में थे

शिकायतकर्ता ने यह आरोप भी लगायाा था कि ब्रांच मैनेजर और क्रेडिट अधिकारी ने पहले से स्वीकृत लोन में ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए घूस मांगी। उन्होंने शिकायतकर्ता से 45 हजार रुपए की घूस मांगी थी। इस शिकायत के आधार पर सीबीआई ने जाल बिछाया और 35 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ क्रेडिट अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि क्रेडिट अधिकारी के साथ ने यह घूस ब्रांच मैनेजर की मिलीभगत और उनके इशारे पर ली इसलिए उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है।

ये भी पढ़ें:44 सील इमारतें होंगी जमींदोज, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुनते ही रोने लगीं महिलाएं
ये भी पढ़ें:शिक्षक की पत्नी और शिक्षिका के पति ने खोली पोल, क्लासरूम Kiss केस में नया मोड़
ये भी पढ़ें:साइबर स्पेस में तैनात हुए पुलिस के नए कमांडो, डिजिटल पेट्रोलिंग शुरू; जानें मकसद

बैंक अधिकारियों से घंटों पूछताछ

घूसखोरी के आरोप में पकड़े गए बैंक अधिकारियों से पुलिस ने घंटों पूछताछ की है। बताया जा रहा है शिकायत कर्ता ने लखनऊ में सीबीआई से शिकायत की थी। शिकायत मिलने के बाद मंगलवार को सीबीआई टीम सुल्तानपुर के कोईरीपुर पहुंची। वहां निगरानी करती रही। इस दौरान क्रेडिट अधिकारी 35 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए। सीबीआई टीम ने घूसकांड से जुड़े सभी तथ्यों की पड़ताल में जुटी है। इस कार्रवाई से बैंक की कोइरीपुर शाखा में हड़कंप मचा हुआ है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
CBI Raid CBI News CBI अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।