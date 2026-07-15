सीएम उद्यमी योजना में घूस मांग फंस गए बैंक मैनेजर और क्रेडिट ऑफिसर, CBI ने रंगे हाथ पकड़ा

यूपी में भ्रष्टाचारी एक के बाद एक पकड़े जा रहे हैं। लखनऊ में पूर्व एआरटीओ के बाद अब सुल्तानपुर में बैंक के दो अधिकारी पकड़े गए हैं। ये दोनो सीएम युवा उद्यमी रोजगार योजना में लोन के बदले घूस मांग रहे थे। सीबीआई ने क्रेडिट ऑफिसर को 35 हजार रुपए लेते रंगे हाथ पकड़ा। बैंक मैनेजर की इसमें मिलीभगत थी।

CBI arrested bank manager and field officer: उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचारियों के बुरे दिन चल रहे हैं। पिछले दिनों लखनऊ में आगरा के पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के घर पर विजिलेंस के छापे में 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी, 1.62 करोड़ रुपए कैश और करोड़ों की संपत्तियों के दस्तावेज के साथ कुल करीब 35 करोड़ रुपए का खजाना पकड़ा गया तो अब सुल्तानपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के एक ब्रांच मैनेजर स्वर्णिम श्रीवास्तव और क्रेडिट ऑफिसर पुष्पक चौधरी सीबीआई के हत्थे चढ़ गए हैं। इन दोनों पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी रोजगार योजना के तहत पांच लाख रुपये के लोन के एवज में घूस मांगने का आरोप है। पीड़ित की शिकायत पर सीबीआई ने 14 जुलाई को आरोपियों को पकड़ने का जाल बिछाया और ब्रांच मैनेजर की मिलीभगत और उनके इशारे पर शिकायतकर्ता से 35 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपी क्रेडिट अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ लिया।

मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई ने इस मामले में 13 जुलाई को एक केस दर्ज किया था। सीबीआई को शिकायत मिली थी कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी रोजगार योजना के तहत 5 लाख का लोन पास करने के लिए रिश्वत की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कोइरीपुर शाखा, जिला-सुल्तानपुर यूपी में ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना’ के तहत पांच लाख रुपए का लोन स्वीकृत किया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार उसका मियादी यानी टर्म लोन जारी कर दिया गया था लेकिन उक्त लोन में उनकी ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा मिलना बाकी था।

शिकायतकर्ता ने यह आरोप भी लगायाा था कि ब्रांच मैनेजर और क्रेडिट अधिकारी ने पहले से स्वीकृत लोन में ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए घूस मांगी। उन्होंने शिकायतकर्ता से 45 हजार रुपए की घूस मांगी थी। इस शिकायत के आधार पर सीबीआई ने जाल बिछाया और 35 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ क्रेडिट अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि क्रेडिट अधिकारी के साथ ने यह घूस ब्रांच मैनेजर की मिलीभगत और उनके इशारे पर ली इसलिए उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है।