CBI ने ईडी के 2 अधिकारियों को किया गिरफ्तार, 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाए
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि हेड कांस्टेबल ने उसके पिता से रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता के पिता को ED के लखनऊ जोन ऑफिस की ओर से 2 समन मिले थे। इसी मामले में मदद करने के नाम पर रिश्वत मांगे जाने का आरोप है।
लखनऊ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दो अधिकारियों को 5 लाख रुपये की रिश्वत के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में ईडी के एक प्रवर्तन अधिकारी और एक हेड कांस्टेबल शामिल हैं। CBI के मुताबिक, हेड कांस्टेबल को 23 अक्टूबर को रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोप है कि वह ईडी में चल रहे एक मामले में शिकायतकर्ता के पिता को राहत दिलाने के बदले प्रवर्तन अधिकारी की ओर से रिश्वत ले रहा था। सीबीआई ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
सीबीआई ने शुक्रवार को शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया। इसमें लखनऊ स्थित ईडी कार्यालय के एक हेड कांस्टेबल और कुछ अज्ञात अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि हेड कांस्टेबल ने उसके पिता से रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता के पिता को अगस्त और सितंबर 2026 में ED के लखनऊ जोन ऑफिस की ओर से 2 समन मिले थे। इसी मामले में मदद करने के नाम पर रिश्वत मांगे जाने का आरोप है। सीबीआई ने शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर जांच शुरू की और आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया।
हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों पकड़ा
CBI के मुताबिक, शनिवार को की गई कार्रवाई के दौरान ईडी के हेड कांस्टेबल को 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोप है कि वह यह रकम ईडी के लखनऊ जोन कार्यालय में तैनात प्रवर्तन अधिकारी की ओर से ले रहा था। शिकायतकर्ता के पिता के खिलाफ चल रहे ED मामले में मदद करने के बदले यह रकम मांगी गई थी। कार्रवाई के बाद सीबीआई ने हेड कांस्टेबल के साथ संबंधित प्रवर्तन अधिकारी को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, रिश्वत के मामले में दोनों आरोपियों की भूमिका और शिकायत में लगाए गए आरोपों से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच अभी जारी है।
सीबीआई ने फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई के बारे में और अधिक जानकारी नहीं दी है। CBI ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। एजेंसी ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी रिश्वत मांगता है या उनके सामने भ्रष्टाचार का मामला आता है, तो इसकी शिकायत करें। लोग दिल्ली स्थित सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह कार्यालय सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में सीबीआई भवन की पहली मंजिल पर है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें