सीबीआई ने बसपा नेता को घूस लेते रंगे हाथों दबोचा, लोन दिलाने के नाम पर मांगे थे 45 हजार

Mar 11, 2026 08:46 am ISTPawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लखनऊ
सीबीआई ने  मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत लोन स्वीकृत कराने के नाम पर घूस लेने के आरोप में बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े रिकवरी एजेंट व बसपा नेता को गिरफ्तार किया है। उसने लोन पास कराने के नाम 45 हजार रुपये मांगे थे।

सीबीआई ने बसपा नेता को घूस लेते रंगे हाथों दबोचा, लोन दिलाने के नाम पर मांगे थे 45 हजार

Hardoi News: सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच की टीम ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत लोन स्वीकृत कराने के नाम पर घूस लेने के आरोप में हरदोई जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े एक रिकवरी एजेंट व बसपा नेता को मंगलवार को गिरफ्तार किया। आरोपी एजेंट को शिकायतकर्ता से 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया।

सीबीआई ने यह कार्रवाई सीमा देवी की शिकायत पर की है। बैंक मैनेजर पर आरोप है कि पांच लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कर पैसे निकालने की अनुमति देने के लिए 45 हजार रुपये की घूस मांग रहे थे। यह घूस शाखा प्रबंधक की ओर से रिकवरी एजेंट सुरेश चौधरी के जरिये मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने एजेंट सुरेश चौधरी को शिकायतकर्ता से 45 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि जांच की कार्रवाई जारी है और आय से ज्यादा संपत्ति की भी जांच की जाएगी।

साथी को भी उठा ले गई टीम

सीबीआई की टीम मंगलवार दोपहर पार्टी की समीक्षा बैठक में मौजूद बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र चौधरी और उनके एक साथी को उठा ले गई। टीम ने उन्हें कछौना के रेलवे गेस्टहाउस में रखा है। मंगलवार देर शाम खबर लिखे जाने तक बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष से सीबीआई टीम पूछताछ कर रही है, जबकि उनके साथी को मोबाइल फोन जमा कराने के बाद छोड़ दिया गया है। रात में सीबीआई की एक टीम बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के घर भी पहुंच गई।

जानकारी के अनुसार गांव निर्मलपुर सपहिया में पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र चौधरी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। तभी दिल्ली और लखनऊ नंबर वाली तीन कारों से सीबीआई की टीम पहुंची और उन्हें व उनके एक साथी को अपने साथ रेलवे के कछौना कस्बा स्थित गेस्ट हाउस ले गई। खबर लगते ही पूर्व जिलाध्यक्ष के परिवार के लोग भी गेस्टहाउस पहुंच गए, पर उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। इस मामले में बसपा के जिलाध्यक्ष सूर्यकांत निराला ने बताया कि अभी उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वहीं एसपी अशोक कुमार मीणा ने भी सीबीआई टीम के आने या किसी को पकड़कर पूछताछ करने की जानकारी से इनकार किया है।

बैंक आफ बड़ौदा का बीसी प्वाइंट चलाते हैं चौधरी

स्थानीय कस्बे के रेलवेगंज पश्चिमी वार्ड के निवासी एवं बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश चौधरी कस्बे के निकट कुकुही रोड पर अपने जीत काम्प्लेक्स में बैक ऑफ बड़ौदा का बीसी प्वाइंट चलाते हैं। कोतवाली थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया कि सीबीआई की कार्रवाई की सटीक जानकारी नही है। बसपा के विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष बालामऊ रंजीत राव गौतम ने बताया कि निर्मलपुर सपहिया में बूथ समीक्षा बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र चौधरी आए थे। अचानक टीम के लोग आए। हम लोग नहीं समझ पाए क्या मैटर है। जिस लड़की ने शिकायत की है वह भी अंदर है।

पुराने मामले से जोड़कर भी की जा रही चर्चा

स्थानीय लोगों के अनुसार वर्ष 2014 में सुरेश चंद्र चौधरी ने एक कंपनी की शुरुआत की थी। इसमें कथित ठगी का मामला सामने आया था। इसी प्रकरण में उनके खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। बाद में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह बाहर आ गए थे। चर्चा है कि उसी मामले को लेकर सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ कर रही है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

