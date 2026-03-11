सीबीआई ने बसपा नेता को घूस लेते रंगे हाथों दबोचा, लोन दिलाने के नाम पर मांगे थे 45 हजार

सीबीआई ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत लोन स्वीकृत कराने के नाम पर घूस लेने के आरोप में बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े रिकवरी एजेंट व बसपा नेता को गिरफ्तार किया है। उसने लोन पास कराने के नाम 45 हजार रुपये मांगे थे।

Hardoi News: सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच की टीम ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत लोन स्वीकृत कराने के नाम पर घूस लेने के आरोप में हरदोई जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े एक रिकवरी एजेंट व बसपा नेता को मंगलवार को गिरफ्तार किया। आरोपी एजेंट को शिकायतकर्ता से 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया।

सीबीआई ने यह कार्रवाई सीमा देवी की शिकायत पर की है। बैंक मैनेजर पर आरोप है कि पांच लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कर पैसे निकालने की अनुमति देने के लिए 45 हजार रुपये की घूस मांग रहे थे। यह घूस शाखा प्रबंधक की ओर से रिकवरी एजेंट सुरेश चौधरी के जरिये मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने एजेंट सुरेश चौधरी को शिकायतकर्ता से 45 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि जांच की कार्रवाई जारी है और आय से ज्यादा संपत्ति की भी जांच की जाएगी।

साथी को भी उठा ले गई टीम सीबीआई की टीम मंगलवार दोपहर पार्टी की समीक्षा बैठक में मौजूद बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र चौधरी और उनके एक साथी को उठा ले गई। टीम ने उन्हें कछौना के रेलवे गेस्टहाउस में रखा है। मंगलवार देर शाम खबर लिखे जाने तक बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष से सीबीआई टीम पूछताछ कर रही है, जबकि उनके साथी को मोबाइल फोन जमा कराने के बाद छोड़ दिया गया है। रात में सीबीआई की एक टीम बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के घर भी पहुंच गई।

जानकारी के अनुसार गांव निर्मलपुर सपहिया में पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र चौधरी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। तभी दिल्ली और लखनऊ नंबर वाली तीन कारों से सीबीआई की टीम पहुंची और उन्हें व उनके एक साथी को अपने साथ रेलवे के कछौना कस्बा स्थित गेस्ट हाउस ले गई। खबर लगते ही पूर्व जिलाध्यक्ष के परिवार के लोग भी गेस्टहाउस पहुंच गए, पर उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। इस मामले में बसपा के जिलाध्यक्ष सूर्यकांत निराला ने बताया कि अभी उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वहीं एसपी अशोक कुमार मीणा ने भी सीबीआई टीम के आने या किसी को पकड़कर पूछताछ करने की जानकारी से इनकार किया है।

बैंक आफ बड़ौदा का बीसी प्वाइंट चलाते हैं चौधरी स्थानीय कस्बे के रेलवेगंज पश्चिमी वार्ड के निवासी एवं बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश चौधरी कस्बे के निकट कुकुही रोड पर अपने जीत काम्प्लेक्स में बैक ऑफ बड़ौदा का बीसी प्वाइंट चलाते हैं। कोतवाली थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया कि सीबीआई की कार्रवाई की सटीक जानकारी नही है। बसपा के विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष बालामऊ रंजीत राव गौतम ने बताया कि निर्मलपुर सपहिया में बूथ समीक्षा बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र चौधरी आए थे। अचानक टीम के लोग आए। हम लोग नहीं समझ पाए क्या मैटर है। जिस लड़की ने शिकायत की है वह भी अंदर है।