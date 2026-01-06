Hindustan Hindi News
यूपी में सीबीआई का बड़ा ऐक्शन, डिप्टी कमिश्नर के बाद बैंक मैनेजर और कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार

यूपी में सीबीआई का बड़ा ऐक्शन, डिप्टी कमिश्नर के बाद बैंक मैनेजर और कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार

सीबीआई ने मंगलवार को बस्ती यूपी ग्रामीण बैंक की मखौड़ाधाम शाखा में एक दुकानदार से रिश्वत लेते हुए मैनेजर नवीन सिंह कुलदीप और कर्मचारी अनिल कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

Jan 06, 2026 11:10 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
यूपी में पिछले दिनों जीएसटी की डिप्टी कमिश्रर प्रभा भंडारी को 70 लाख की रिश्वत लेने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि सीबीआई ने दो और रिश्वतखोरों को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने मंगलवार को बस्ती यूपी ग्रामीण बैंक की मखौड़ाधाम शाखा में एक दुकानदार से रिश्वत लेते हुए मैनेजर नवीन सिंह कुलदीप और कर्मचारी अनिल कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित दुकानदार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ऋण लिया था। इसकी दूसरी किश्त देने के नाम पर उससे 15 हजार रुपये रिश्वत मांगी गई थी।

पांवड़ गांव में रहने वाले सचिन मौर्या ने सीबीआई के एसपी से शिकायत की थी कि उसकी दुकान बेरता चौराहा है। अपना व्यापार बढ़ाने के लिए उसने यूपी ग्रामीण बैंक में पांच लाख रुपये ऋण लेने के लिए आवेदन किया था। पहली किश्त उसे दो लाख 72 हजार रुपये मिल गए थे। शेष रकम की दूसरी किश्त देने के नाम पर मैनेजर नवीन ने उससे कहा कि कर्मचारी अनिल को 15 हजार रुपए दे दो। रुपये न देने पर उसे दूसरी किश्त नहीं जारी की जा रही थी। सीबीआई ने इस शिकायत पर अपनी टीम को बस्ती में बैंक की मखौड़ाधाम शाखा भेजा था। यहां पर दोनों को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। सीबीआई दोनों आरोपियों को बुधवार को कोर्ट में पेश करेगी।

एक सप्ताह पहले 70 लाख की रिश्वत लेते पकड़ी गई थीं डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी

एक सप्ताह पहले सीबीआई ने झांसी में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) में घूसखोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की थी। सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी (आईआरएस अधिकारी) के इशारे पर 70 लाख रुपये घूस ले रहे दो अधीक्षकों अनिल तिवारी व अजय कुमार शर्मा को रंगे हाथ पकड़ा था। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने घूसखोरी के इस मामले में प्रभा भंडारी समेत कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें जय दुर्गा हार्डवेयर के मालिक राजू मंगतानी व वकील नरेश कुमार गुप्ता भी शामिल थे। इस मामले में डिप्टी कमिश्नर समेत तीन अफसरों पर गाज गिर चुकी है। दो दिन पहले ही तीनों अफसरों को सस्पेंड किया जा चुका है।

