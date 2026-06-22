लखनऊ अग्निकांड की वजह आई सामने; दीवार तोड़कर लोगों को निकाला, ब्रजेश पाठक ने क्या बताया?

Lucknow Fire Tragedy: लखनऊ के अलीगंज में तीन मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 14 लोगों की मौत खबर आ रही है, जिनमें अधिकांश छात्र हैं। लाइब्रेरी और एनिमेशन सेंटर में फंसे लोगों को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया। चश्मदीद के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी है।

Lucknow Fire Tragedy: राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक तीन मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 14 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें ज्यादातक छात्र बताए जा रहे हैं। आग लगने के बाद इमारत में अफरा-तफरी मच गई। दूसरे फ्लोर पर संचालित ‘लर्निंग स्पेस’ नाम की लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर में मौजूद कई छात्रों ने धुएं और आग से बचने के लिए खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। एक छात्र ने पहली मंजिल से कूदकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन नीचे लगी ग्रिल पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

दीवार तोड़कर फंसे लोगों को निकाला घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। घना धुआं और आग की तेज लपटों के कारण रेस्क्यू अभियान में काफी मुश्किलें आ रही हैं। दमकलकर्मियों ने इमारत की पिछली दीवार को दो जगहों से तोड़कर अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कुछ लोगों के अब भी अंदर फंसे होने की आशंका है और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अभियान जारी है।

इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी इमारत के बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और प्रथम तल पर पेट शॉप और क्लीनिक संचालित थे, जबकि दूसरे तल पर लाइब्रेरी और ‘हेड हॉपर स्टूडियो’ नामक संस्थान में 3डी आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम होता था। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग लगने के बाद कई लोग बाहर नहीं निकल पाए। कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है।

चश्मदीद ने शॉर्ट सर्किट से बताई आग लगने की वजह चश्मदीद के मुकाबिक बिजली के खंभे में हुए शॉर्ट सर्किट के बाद आग तेजी से ऊपर की ओर फैल गई और पूरे भवन में धुआं भर गया। पेट शॉप में काम करने वाले एक कर्मचारी ने बताया कि उन्होंने कुछ जानवरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन कई पालतू जीव अभी भी अंदर फंसे हैं। वहीं इस मामले में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और एंबुलेंस की व्यवस्था कर दी गई है तथा धुएं के कारण बचाव अभियान चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।