बरेली में फिर मिले गोवंश के अवशेष, दो चौकी इंचार्ज समेत 7 पर गिरी गाज, SSP ने किया सस्पेंड

बरेली में रविवार को दोबारा गोवंश के अवशेष मिलने पर एसएसपी ने नाराजगी जताते हुए दो चौकी इंचार्ज और चार हेड कांस्टेबल समेत सात पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। सभी पुलिसकर्मियों की विभागीय जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गोतस्करों को चिह्नित कर तत्काल कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

यूपी के बरेली के फरीदापुर चौधरी के नाले में रविवार को दोबारा गोवंश के अवशेष मिलने पर एसएसपी अनुराग आर्य ने नाराजगी जताते हुए दो चौकी इंचार्ज और चार हेड कांस्टेबल समेत सात पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। सभी पुलिसकर्मियों की विभागीय जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने इज्जतनगर इंस्पेक्टर को गोतस्करों को चिह्नित कर तत्काल कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि इज्जतनगर में फरीदापुर चौधरी के पास स्थित नाले में शनिवार को गोवंशीय पशुओं के अवशेष मिले थे। यह क्षेत्र आरपीएफ के क्षेत्रांतर्गत आता है। शनिवार को मामला संज्ञान में आने पर रिपोर्ट दर्ज कर बैरियर वन चौकी इंचार्ज उमेश कुमार राय और कर्मचारीनगर चौकी इंचार्ज अमित कुमार को नाले की सफाई कराकर अवशेष दफन कराने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही गोमांस तस्करों को चिह्नित कर कार्रवाई के भी निर्देश दि गए। लेकिन दोनों चौकी इंचार्ज और वहां के पुलिसकर्मियों ने आदेश को गंभीरता से नहीं लिया। न तो नाले की ठीक से सफाई कराकर अवशेष दफन कराए और न कोई गोकश पकड़ा जा सका।

इसी बीच रविवार को उसी नाले में कुछ दूरी पर फिर से पुराने अवशेष नजर आने लगे। जानकारी मिलने पर बजरंग दल गोरक्षा प्रकोष्ठ के आशीष शर्मा, निखिल गंगवार, गौतम कश्यप, मिंटू सिंह समेत अन्य लोग वहां पहुंचे। इज्जतनगर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई का आश्वासन दिया। मगर गोरक्षों ने पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई।

सीओ की रिपोर्ट पर एसएसपी ने की कार्रवाई सीओ पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार को अवशेष मिलने के बाद चौकी इंचार्जों को नाले की सफाई कराकर उन्हें दफन कराने के निर्देश दिए थे। मगर इसका अनुपालन नहीं किया और रविवार को कुछ अवशेष फिर से नाले में दिखने लगे। इसको लेकर अधिकारियों को रिपोर्ट दी गई थी। इस पर बैरियरन वन चौकी इंचार्ज उमेश कुमार राय, कर्मचारीनगर चौकी इंचार्ज अमित कुमार, हेड कांस्टेबल मो. सलीम, पप्पूराम, मनोज कुमार, सर्वेश कुमार और कांस्टेबल अरुण कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है।

अधिकारियों ने समझाकर किया शांत सूचना पर एसपी सिटी मानुष पारीक और सीओ पंकज श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंच गए। नाला रेलवे की जमीन से निकलने के कारण आरपीएफ के कमांडेंट और इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने जेसीबी से अवशेष निकलवाकर दफन कराए गए। अधिकारियों ने निर्देश के बावजूद शनिवार को सारे अवशेष न मिलने पर चौकी इंचार्जों से नाराजगी जताई और आक्रोशित लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत किया।