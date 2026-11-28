एक बिल्ली ने पूरे इलाके में करा दिया अंधेरा, ट्रांसफॉर्मर पर चढ़ते ही शॉर्टसर्किट से गई बिजली
प्रयागराज में एक बिल्ली प्रयागराज के साउथ मलाका में पहुंची और ट्रांसफॉर्मर पर चढ़ गई। जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया और बिल्ली की मौत हो गई। हालांकि इस बीच पूरे इलाके की बिजली भी चली गई।
Prayagraj News: यूपी के प्रयागराज में अचानक से पूरे इलाके की बिजली चली गई। यह बिजली न तो विभाग की तरफ से काटी गई और न ही ट्रांसफॉर्मर में कोई खराबी आई थी। बिजली जाने की वजह यहां एक बिल्ली बन गई। बिल्ली ट्रांसफॉर्मर पर चढ़ गई। ट्रांसफॉर्मर पर बिल्ली के पहुंचते ही अचानक से शॉर्टसर्किट हुआ और एक साथ पूरे इलाके की बिजली गायब हो गई। पहले तो लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। घरों से निकले लोगों की नजर जब ट्रांसफॉर्मर पर पड़ी तो वहां बिल्ली का शव दिखाई दिया। करीब दो घंटे बाद बिजली सप्लाई शुरू करवाई जा सकी।
मामला साउथ मलाका का है। शनिवार को एक बिल्ली ट्रांसफॉर्मर पर चढ़ गई। जिसके चलते शॉर्ट सर्किट हो गया और इलाके के कई घरों में अंधेरे छा गया। हालांकि शॉर्ट सर्किट से बिल्ली की भी मौत हो गई। ट्रांसफॉर्मर पर ही बिल्ली का शव बरामद हुआ है। शॉर्ट सर्किट होने से इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बिजली न आने से स्थानीय लोगों को पानी की समस्या से भी जूझना पड़ा। मरम्मत के बाद आपूर्ति बहाल की गई। शहर के अन्य इलाकों में भी फाल्ट और मरम्मत कार्य के चलते बिजली आपूर्ति बाधित रही।
दो घंटे तक गायब रही बिजली
अटाला के तुलसीपुर मजार के पास ट्रांसफॉर्मर की तरफ केबल ऊपर करने के लिए दोपहर में करीब दो घंटे बिजली बंद रही। धूमनगंज में कबीर मंदिर और दुर्गा पार्क फीडर को काम के चलते बंद किया गया। यहां करीब डेढ़ घंटे बाद आपूर्ति बहाल होने की जानकारी दी गई। वहीं, दारागंज के कच्ची सड़क और एसपी मालवी फीडर में फाल्ट आने से बिजली बाधित रही। कसारी-मसारी फीडर से जुड़े बरसाना समेत अन्य मोहल्लों में भी लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। शनिवार को अलग-अलग इलाकों में बिजली बाधित रहने से उपभोक्ता परेशान रहे।
बिजली चेकिंग करने गई टीम पर हमला
वहीं दूसरी ओर बिजली चोरी की जांच करने पहुंची प्रवर्तन दल की टीम पर जीटीबी नगर में हमला कर दिया गया। चेकिंग से नाराज लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से गालीगलौज और हाथापाई की। आरोप है कि टीम प्रभारी का हाथ मरोड़कर सरकारी बॉडीवार्न कैमरा छीनने और तोड़ने की कोशिश की गई। मामले में प्रवर्तन दल प्रथम के प्रभारी निरीक्षक शेषनाथ सिंह ने करेली थाने में चार लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। निरीक्षक की तहरीर के मुताबिक, 27 नवंबर की सुबह करीब पौने आठ बजे टीम जीटीबी नगर में नूर कैफे वाली गली स्थित एक मकान पर बिजली चेकिंग करने पहुंची। अवर अभियंता अरुण कुमार और मुख्य आरक्षी ज्ञानेंद्र वर्मा ने दरवाजा खटखटाकर घरवालों को बाहर बुलाया। आरोप है कि मोहम्मद मियां, अमन, समर और अयान हुसैन गाली देते हुए बाहर निकले और कर्मचारियों से धक्कामुक्की कर हाथापाई करने लगे। बीचबचाव करने पहुंचे प्रभारी शेषनाथ सिंह के साथ भी अभद्रता की गई।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।