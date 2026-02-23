Hindustan Hindi News
मोहब्बत की दुश्मन बनीं जातियां, एक्सप्रेसवे पर प्रेमी युगल ने कार में खाया जहर, युवक की मौत

Feb 23, 2026 10:22 pm ISTDinesh Rathour शामली/ बाबरी, हिन्दुस्तान टीम
बागपत में दो अलग-अलग जातियां मोहब्बत की दुश्मन बन गईं। यहां कार में आए प्रेमी युगल ने बाबरी थानाक्षेत्र में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर जहर खा लिया। इसके चलते युवक की मौत हो गई, जबकि युवती की हालत गंभीर बनी हुई है।

यूपी के बागपत में दो अलग-अलग जातियां मोहब्बत की दुश्मन बन गईं। यहां कार में आए प्रेमी युगल ने बाबरी थानाक्षेत्र में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर जहर खा लिया। इसके चलते युवक की मौत हो गई, जबकि युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस को कार के अंदर से सल्फास की शीशी मिली है। पुलिस ने बताया कि मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा है, आशंका है कि दोनों के अलग-अलग बिरादरी के होने के चलते शादी न हो पाने से उन्होंने एक साथ जान देने का खौफनाक कदम उठाया। युवती की हालत में सुधार होने पर सच सामने आएगा।

सोमवार की शाम करीब छह बजे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे पर बाबरी से करीब सौ मीटर दूर हिरणवाड़ा के पास बीस वर्षीय युवक-युवती गिरते पड़ते कार से बाहर निकले और सड़क पर छटपटाने लगे, वहां से गुजर रहे राहगीरों ने देखा तो दोनों ने जहरीला पदार्थ का सेवन करने की जानकारी दी। एक राहगीर ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। बाबरी थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे तो दोनों ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, लड़का बेहोशी की हालत में था। उनके पास से सल्फास की खाली शीशी मिली। कार में जहरीले पदार्थ की पांच-छह अन्य बंद डिब्बियां भी मिली हैं।

युवती की हालत गंभीर

पुलिस ने दोनों को गंभीर हालत में शामली जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां चिकित्सक ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवती की गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार दोनों बागपत जिले के थाना दोघट के अलग-अलग गांव के रहने वाले हैं। युवक गांव तमेला गढ़ी का और युवती धनौर टीकरी की रहने वाली है। उधर, थाना दोघट से मिली जानकारी के अनुसार दोनों में करीब चार साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था।

कई वर्षों से से चल रहा था प्रेम प्रसंग

दोघट थाना क्षेत्र के तमेलागढ़ी गांव के युवक और धनौरा टीकरी गांव की युवती के बीच पिछले कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों की रोकटोक के बावजूद दोनों मिलते रहे। करीब डेढ़ माह पूर्व युवती के परिजनों ने दोनों को मुजफ्फरनगर के एक होटल में पकड़ा था। जिसके बाद खूब बवाल हुआ था। बताया जा रहा है कि युवक अपने परिवार में अकेला बेटा था। उसके पिता खेतीबाड़ी करते हैं, उसकी दो बहन हैं जिसमें से एक की शादी हो चुकी है। वहीं, युवती के परिवार में उसके पिता रमेश शर्मा खेती-बाड़ी के साथ गांव में एक पंचर की दुकान चलाते हैं। उसकी छोटी बहन और भाई पढ़ाई कर रहे हैं। युवती की मां की दस महीने पहले बीमारी के कारण मौत हो चुकी है। दोघट थाना प्रभारी सूर्यदिप सिंह का कहना है कि शामली पुलिस ने जानकारी मांगी थी उन्हें सभी जानकारी दे दी गई है, आगे की कार्रवाई शामली पुलिस करेगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

