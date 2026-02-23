मोहब्बत की दुश्मन बनीं जातियां, एक्सप्रेसवे पर प्रेमी युगल ने कार में खाया जहर, युवक की मौत

बागपत में दो अलग-अलग जातियां मोहब्बत की दुश्मन बन गईं। यहां कार में आए प्रेमी युगल ने बाबरी थानाक्षेत्र में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर जहर खा लिया। इसके चलते युवक की मौत हो गई, जबकि युवती की हालत गंभीर बनी हुई है।

यूपी के बागपत में दो अलग-अलग जातियां मोहब्बत की दुश्मन बन गईं। यहां कार में आए प्रेमी युगल ने बाबरी थानाक्षेत्र में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर जहर खा लिया। इसके चलते युवक की मौत हो गई, जबकि युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस को कार के अंदर से सल्फास की शीशी मिली है। पुलिस ने बताया कि मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा है, आशंका है कि दोनों के अलग-अलग बिरादरी के होने के चलते शादी न हो पाने से उन्होंने एक साथ जान देने का खौफनाक कदम उठाया। युवती की हालत में सुधार होने पर सच सामने आएगा।

सोमवार की शाम करीब छह बजे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे पर बाबरी से करीब सौ मीटर दूर हिरणवाड़ा के पास बीस वर्षीय युवक-युवती गिरते पड़ते कार से बाहर निकले और सड़क पर छटपटाने लगे, वहां से गुजर रहे राहगीरों ने देखा तो दोनों ने जहरीला पदार्थ का सेवन करने की जानकारी दी। एक राहगीर ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। बाबरी थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे तो दोनों ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, लड़का बेहोशी की हालत में था। उनके पास से सल्फास की खाली शीशी मिली। कार में जहरीले पदार्थ की पांच-छह अन्य बंद डिब्बियां भी मिली हैं।

युवती की हालत गंभीर पुलिस ने दोनों को गंभीर हालत में शामली जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां चिकित्सक ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवती की गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार दोनों बागपत जिले के थाना दोघट के अलग-अलग गांव के रहने वाले हैं। युवक गांव तमेला गढ़ी का और युवती धनौर टीकरी की रहने वाली है। उधर, थाना दोघट से मिली जानकारी के अनुसार दोनों में करीब चार साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था।