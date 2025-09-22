Caste will not be written anywhere in police FIR, memo, warrant in UP, Yogi government decision order issued यूपी में पुलिस FIR, मेमो, वारंट कहीं नहीं लिखी जाएगी जाति, योगी सरकार का फैसला, शासनादेश जारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsCaste will not be written anywhere in police FIR, memo, warrant in UP, Yogi government decision order issued

यूपी में पुलिस FIR, मेमो, वारंट कहीं नहीं लिखी जाएगी जाति, योगी सरकार का फैसला, शासनादेश जारी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अब पुलिस एफआईआर, मेमो, अरेस्ट वारंट वगैरह में किसी के नाम के साथ जाति नहीं लिखी जाएगी। इसके साथ ही जाति के नाम पर कोई रैली या सम्मेलन नहीं हो सकेगा।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 04:32 PM
share Share
Follow Us on
यूपी में पुलिस FIR, मेमो, वारंट कहीं नहीं लिखी जाएगी जाति, योगी सरकार का फैसला, शासनादेश जारी

उत्तर प्रदेश में पुलिस की एफआईआर, अरेस्ट मेमो, वारंट या किसी भी दस्तावेज पर अब जाति नहीं लिखी जाएगी। हाईकोर्ट के इस बाबत आदेश के बाद योगी सरकार ने भी फैसला लागू कर दिया है। मुख्य सचिव की तरफ से इसका शासनादेश जारी करते हुए सभी अधिकारियों को कड़ाई से आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट का आदेश आने के एक हफ्ते के अंदर ही योगी सरकार की तरफ से शासनादेश जारी करने को जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए उठाए गए बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही यूपी में अब जाति आधारित रैलियों और प्रदर्शनों पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। सोशल मीडिया पर ऐसी गतिविधियों की सख्त निगरानी की जाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के पिछले दिनों अपने ऐतिहासिक फैसले में पुलिस दस्तावेजों में जाति के उल्लेख को संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया था। इस कदम का उद्देश्य समाज में जाति आधारित भेदभाव को कम करना और संवैधानिक समानता के सिद्धांत को मजबूत करना उद्देश्य है। इसी को देखते हुए सरकार ने सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने पुलिस एफआईआर, अरेस्ट मेमो और अन्य सरकारी दस्तावेजों में किसी व्यक्ति की जाति का उल्लेख न करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।

ये भी पढ़ें:टॉयलेट समझ कॉकपिट का गेट खोलने की कोशिश, पायलट को हाइजैक की आशंका, 9 हिरासत में

मुख्य सचिव की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, अपराध विवरण फॉर्म, कोर्ट सरेंडर मेमो और अंतिम पुलिस रिपोर्ट यानी किसी भी दस्तावेज में अब किसी व्यक्ति की जाति का जिक्र नहीं किया जाएगा। पुलिस रिकॉर्ड्स, थानों के नोटिस बोर्ड, पुलिस वाहनों और साइनबोर्ड्स से जाति से संबंधित सभी संकेत, नारे और कॉलम हटाए जाएंगे।

इसके साथ ही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) में जाति से संबंधित कॉलम को खाली छोड़ा जाएगा। इस कॉलम को स्थायी रूप से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए NCRB को पत्र भी लिखा जाएगा। इसके साथ ही यह कहा गया है कि अब दस्तावेजों में जाति हटाने के बाद व्यक्ति की पहचान के लिए पिता के साथ-साथ माता का नाम भी अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। हालांकि केवल SC/ST (अनुसूचित जाति/जनजाति) एक्ट से संबंधित मामलों में कानूनी आवश्यकता के अनुसार ही जाति का उल्लेख किया जाएगा।

UP Government Up Government News Yogi Government अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |