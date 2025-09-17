Caste, income and residence certificates will now be available soon in UP change begin tomorrow making process easier यूपी में अब जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र जल्द मिलेगा, कल से यह बदलाव, प्रक्रिया होगी आसान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsCaste, income and residence certificates will now be available soon in UP change begin tomorrow making process easier

यूपी में अब जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र जल्द मिलेगा, कल से यह बदलाव, प्रक्रिया होगी आसान

उत्तर प्रदेश में जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनवाना और वरासत में नाम दर्ज कराना अब आसान होने वाला है। इन सभी चीजों के लिए पहले की तुलना में समय भी कम लगेगा। इसके लिए लेखपाल डैशबोर्ड बनाया गया है। इसका शुभारंभ गुरुवार से होने जा रहा है।

Yogesh Yadav लखनऊ, विशेष संवाददाताWed, 17 Sep 2025 06:36 PM
share Share
Follow Us on
यूपी में अब जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र जल्द मिलेगा, कल से यह बदलाव, प्रक्रिया होगी आसान

यूपी में जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के साथ वरासत में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया को और सरल होने जा रहा है। इसके लिए लेखपाल डैशबोर्ड का निर्माण किया गया है। राजस्व परिषद के चेयरमैन अनिल कुमार गुरुवार को सरोजीनगर तहसील में इसका शुभारंभ करेंगे। भविष्य में राजस्व निरीक्षक डैशबोर्ड, “तहसीलदार डैशबोर्ड और उपजिलाधिकारी डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा।

अध्यक्ष राजस्व परिषद अनिल कुमार ने बताया कि प्रदेश में रोजाना नागरिकों से सर्वाधिक संवाद लेखपाल से होता है। भूमि संबंधी अभिलेखों का अद्यतन, विभिन्न प्रमाणपत्रों का सत्यापन, राजस्व से संबंधित जांचें और रिपोर्ट प्रस्तुत करने जैसे अनेक उत्तरदायित्व लेखपालों के पास हैं। प्रदेश की आबादी की जरूरतों को संभालने का काम करीब 22 हजार लेखपाल करते हैं। इसीलिए लेखपालों को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाना समय की मांग है और इसके लिए लेखपाल डैशबोर्ड का निर्माण कराया गया है। इससे लेखपाल स्तर से किए जा रहे सभी काम शत-प्रतिशत डिजिटली होगा।

ये भी पढ़ें:आवास योजना में इन जातियों को प्राथमिकता, डिप्टी सीएम केशव ने बताया क्यों जरूरी

अनिल कुमार ने बताया कि लेखपाल को केवल एकल लॉगिन के माध्यम से अपने सभी काम व्यवस्थित ढंग से करने की सुविधा मिलेगी। भूमि अभिलेखों का अद्यतन, आय-जाति-निवास प्रमाणपत्रों से संबंधित आवेदनों की स्थिति तथा धारा-34, 80, 89 और 98 की कार्यवाही इस डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी। जो सेवाएं मौजूदा समय ऑफलाइन हैं, उन्हें भी शीघ्र ऑनलाइन करने की तैयारी है, जिससे प्रदेश के अंतिम छोर तक बैठे नागरिक को तेजी से पारदर्शी सुविधा मिल सके।

हल्का मैपिंग, अवकाश आवेदन और अनुमोदन भी पूर्णतः ऑनलाइन हो जाएगा। उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के काम की प्रगति एवं स्थिति वास्तविक समय में देख सकेंगे। जिला एवं तहसील स्तर पर कामों की तुलना व विश्लेषण संभव होगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। गौरतलब है कि नौकरियों के साथ ही विभिन्न सरकारी कॉलेजों में वेटेज के लिए अभ्यर्थियों को जाति और आय प्रमाण पत्रों की अक्सर जरूरत पड़ती है। आय प्रमाण पत्र तो हर हाल नया बनवाना होता है। ऐसे में प्रक्रिया आसान होने से करोड़ों लोगों को लाभ हो सकेगा।

Up News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |