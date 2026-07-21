यूपी प्राइमरी स्कूल शिक्षकों के कैशलेस इलाज में पेंच, बीईओ और बीएसए के यहां फंसे 87 हजार फार्म

जिन शिक्षकों के कैशलेस चिकित्सा कार्ड बन गए हैं, उन्हें सरकार की ओर से फटाफट लाभ भी दिया जा रहा है। अभी तक करीब 150 शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल गया है। ऐसे में इस कार्ड के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों में कैशलेस चिकित्सा कार्ड पाने की होड़ लगी हुई है।

Primary School Teachers Cashless Treatment : परिषदीय स्कूलों के कई शिक्षकों के कैशलेस इलाज में पेंच फंसा हुआ है। ई-केवाईसी न होने के कारण कैशलेस उपचार के उनके आवेदन लटक गए हैं। कुल 87 हजार फार्म लटके हुए हैं। इनमें 53 हजार फॉर्म खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) और 34 हजार फॉर्म बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) के पास लंबित हैं। ई-केवाईसी में दिक्कत के कारण इन शिक्षकों का कैशलेस चिकित्सा कार्ड नहीं बन पा रहा है।

मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत जिन शिक्षकों के कैशलेस चिकित्सा कार्ड बन गए हैं, उन्हें सरकार की ओर से फटाफट लाभ भी दिया जा रहा है। करीब 150 शिक्षकों को अभी तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल गया है। ऐसे में कैशलेस चिकित्सा कार्ड के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों में कैशलेस चिकित्सा कार्ड पाने की होड़ लगी हुई है। परिषदीय स्कूलों के 4.19 लाख से अधिक शिक्षकों के मुकाबले 2.74 लाख शिक्षकों का आवेदन पास किया गया है। 53 हजार से अधिक फॉर्म बीईओ के पास लंबित हैं।

वहीं 34 हजार से अधिक फॉर्म बीएसए के पास लंबित हैं। 18 हजार से अधिक शिक्षकों के फॉर्म बीएसए और बीईओ की ओर से शिक्षकों को सुधार के लिए वापस किए गए हैं। सीतापुर, फतेहरपुर, हरदोई और कुशीनगर सहित विभिन्न जिलों में शिक्षकों को ई-केवाईसी न होने के कारण उनका डाटा फंसा हुआ है। जैसे ही ई-केवाईसी के लिए कोशिश करते हैं पोर्टल पर डाटा उपलब्ध न होने की जानकारी दी जाती है। परिवार के सदस्यों से जुड़ी जानकारी पूरी नहीं आ रही है। वहीं रसोइयों, शिक्षामित्रों व अनुदेशकों की सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिलहाल, इसे लेकर शिक्षक परेशान हैं।

आयुष्मान कार्ड धारक शिक्षकों को लाभ नहीं ऐसे शिक्षक जिनके पास पहले से ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कैशलेस चिकित्सा का कार्ड है, उन्हें मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से चल रही योजना का वह पहले से ही लाभ उठा रहे हैं। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों को इसकी स्पष्ट जानकारी दे दी गई है।