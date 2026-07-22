यूपी के 3.50 लाख शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, जल्द मिलेगी ये सुविधा; गाइडलाइन जारी
यूपी के 3.50 लाख शिक्षकों के लिए गुड न्यूज है। इन 3.50 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा जल्द मिलेगी। शिक्षा विभाग की ओर इस संबंध में गाइडलाइन जारी हो गई है।
उत्तर प्रदेश के वित्त विहीन माध्यमिक स्कूलों के 3.50 लाख शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। इन शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा जल्द मिलेगी। बुधवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों को चिह्नित कर उनका आवेदन कराए जाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई। वित्त विहीन स्कूलों के शिक्षकों व उनके परिवारीजनों को पांच लाख रुपये तक मुफ्त उपचार की सुविधा मिलेगी। शिक्षक इस योजना का लाभ उठाने के लिए http://cmtcts.upsdc-gov पर अपना पंजीकरण कराएंगे।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव उमेश चंद्र की ओर से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यूपी में करीब 25 हजार वित्त विहीन माध्यमिक स्कूलों में 3.50 लाख शिक्षक पढ़ा रहे हैं। शिक्षक खुद व अपने परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड के अनुसार इस पर अपना विवरण भरेंगे। शिक्षक के आवेदन फॉर्म का सत्यापन व अनुमोदन प्रथम स्तर परी संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य करेंगे।
डीआईओएस के अनुमोदन के लिए आगे बढ़ाएंगे
प्रधानाचार्य शिक्षक की नियुक्ति नियमानुसार होने व निरंतर कार्यरत होने की स्थिति में आवेदन की जांच कर उसे आगे जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) के अनुमोदन के लिए आगे बढ़ाएंगे। फिर डीआईओएस की ओर से सत्यापन पूर्ण होने के बाद आवेदन को स्वीकृत किया जाएगा। अगर कोई शिक्षक अपना विद्यालय छोड़ता है तो तत्काल प्रधानाध्यापक इसकी सूचना डीआईओएस को देंगे। फिर डीआईओएस संबंधित शिक्षक को इस योजना से अलग कर देंगे। फिलहाल सरकारी व एडेड माध्यमिक स्कूलों के साथ-साथ वित्त विहीन स्कूलों के शिक्षकों व उनके परिजनों को एक वर्ष में पांच लाख रुपये की कैशलेस इलाज की सुविधा देकर राज्य सरकार ने उन्हें बड़ी राहत दे दी है।
1565 पीएम श्री स्कूलों में 50-50 हजार से खरीदी जाएगी खेल सामग्री
वहीं प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) स्कूलों में छात्रों के लिए 50-50 हजार रुपये से खेल सामग्री खरीदी जाएंगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 1565 पीएम श्री स्कूलों में खेल सामग्री खरीदने को 7.82 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा मोनिका रानी की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। जिसमें खेलकूद शिक्षक को सदस्य सचिव बनाया गया है। वहीं सदस्य के रूप में तीन अलग-अलग विषयों के शिक्षक और इसमें एक महिला शिक्षक को शामिल किया गया है। क्रिकेट, फुटबाल, हॉकी, कैरम, शतरंज, वॉलीबाल, हैंडबॉल व टेबल टेनिस इत्यादि खेलों की सामग्री खरीदी जाएगी। विद्यार्थियों की रूचि और स्थानीय स्तर पर खेले जाने वाले पारंपरिक खेलों को ध्यान में रखते हुए यह खरीद की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें