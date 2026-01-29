Hindustan Hindi News
शिक्षकों, शिक्षामित्रों को कैशलेस मेडिकल, DL की फेसलेस सुविधा, योगी कैबिनेट में 30 प्रस्तावों पर मुहर

यूपी की योगी सरकार ने शिक्षकों, शिक्षामित्रों के साथ ही शिक्षा विभाग के कर्मचारियों, रसोइयों को गुरुवार को बड़ी सौगात दी। योगी कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के टीचरों कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा पर मुहर लगा दी है।

Jan 29, 2026 02:07 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
यूपी की योगी सरकार ने शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को बड़ी सौगात दी है। योगी कैबिनेट ने गुरुवार को शिक्षा जगत के लिए ऐतिहासिक कैशलेस मेडिकल बीमा की मंजूरी दे दी है।पांच लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो सकेगा। लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में करीब दो घंटे तक हुुई कैबिनेट की बैठक में 32 प्रस्ताव रखे गए थे। इनमें से 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य सुविधाओं को लेकर भी फैसले किए गए हैं। विधानसभा का बजट सत्र बुलाने पर भी मुहर लगी है। नौ फरवरी से बजट सत्र बुलाया गया है। 11 को बजट पेश होगा।

योगी सरकार ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के साथ ही रसोइयों और कार्मिकों को भी कैशलेस मेडिकल बीमा की सुविधा दी है। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों और स्ववित्तपोषित स्कूलों के शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलेगा। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों के शिक्षकों के साथ-साथ शिक्षा मित्रों, विशेष शिक्षकों, अनुदेशकों, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के स्टाफ और रसोइयों (PM पोषण योजना) को सपरिवार कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी।

सरकार के फैसले से बेसिक शिक्षा के कुल 11 लाख 95 हजार 391 शिक्षकों और कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी इसी तरह माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन 2 लाख 97 हजार 589 को पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज मिल सकेगा। सीएम फैलो को राज्य लोकसेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली भर्तियों में आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट और अनुभव के आधार पर भारांक मिलेंगे।

परिवहन विभाग में 'फेसलेस' क्रांति और नई भर्तियां

परिवहन विभाग को हाईटेक बनाने और युवाओं को रोजगार देने के लिए बड़े कदम उठाने के लिए कई प्रस्तावों पर मुहल लगी है। विभाग में सहायक मोटर यान निरीक्षक के 351 नए पदों के सृजन और भर्ती के लिए नियमावली को स्वीकृति दी गई है। फेसलेस सेवाओं के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि बदलवाने या पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन चलाने की अनुमति जैसे काम के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। ये सेवाएं अब 'फेसलेस' होंगी। इसके साथ ही यूपी में EV को बढ़ावा देने के लिए शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क (Registration Fee) में भारी छूट का प्रावधान पास हुआ है।

नोएडा और जेवर एयरपोर्ट का विस्तार

नोएडा और पश्चिमी यूपी के विकास को नई रफ्तार देने के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में नोएडा को अब 'Metropolitan Corporation' बनाया जाएगा, जिससे यहां के विकास और प्रशासन का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे और तीसरे चरण के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

जिलों के लिए विशेष विकास कार्य

बरेली और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को अपने-अपने जनपदों में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला बनाने के लिए कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। गोरखपुर में ₹721 करोड़ और वाराणसी के 18 वार्डों के लिए ₹266 करोड़ के सीवरेज प्रोजेक्ट्स को वित्तीय मंजूरी दी गई है। लखनऊ-हरदोई बॉर्डर पर बनने वाले टेक्सटाइल पार्क के लिए ₹458 करोड़ से अधिक की जलापूर्ति योजना को पास कर दिया गया है।

मानवीय और अन्य निर्णय

पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आए विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि और सुविधाओं की व्यवस्था को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा और सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियमावली में संशोधन के प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई है।