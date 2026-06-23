राम मंदिर विवाद के बीच 35% तक गिरा कैश चढ़ावा, ऑनलाइन चंदे में श्रद्धालुओं ने दिखाई दिलचस्पी

राम मंदिर में चढ़ावे में हेरफेर और गणना प्रबंधन को लेकर चल रहे विवाद के बीच चढ़ावे में कमी आई है। 7 जून के बाद मंदिर में मिलने वाले चढ़ावे में 35 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। वहीं श्रद्धालुओं का रूझान ऑनलाइन की तरफ बढ़ा है।

Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में हेरफेर और गणना-प्रबंधन को लेकर चल रहे हालिया विवाद के बीच चढ़ावे में कमी दर्ज की गई है। गणना व्यवस्था से जुड़े सूत्रों के अनुसार, 7 जून के बाद से मंदिर को मिलने वाले चढ़ावे में करीब 35 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि ऑनलाइन माध्यम से दान का क्रैज बढ़ा है।

मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं का एक बड़ा वर्ग अब कैश अथवा दान पात्र में चढ़ावा डालने के बजाय ऑनलाइन माध्यम से दान देना अधिक सुरक्षित मान रहा है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास बनाए गए दान काउंटरों पर इन दिनों दिलचस्प स्थिति देखने को मिल रही है। जहां पारंपरिक दान काउंटरों की तुलना में ऑनलाइन दान की सुविधा उपलब्ध कराने वाले काउंटरों पर श्रद्धालुओं की संख्या अधिक दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु क्यूआर कोड स्कैन कर अथवा डिजिटल माध्यम से सीधे ट्रस्ट के खाते में राशि जमा करा रहे हैं।

11 महीने में 55 करोड़ रुपये कैश मिला चढ़ावा हालांकि सोशल मीडिया पर चढ़ावा 90 प्रतिशत तक घटने के दावे हैं, लेकिन मंदिर व्यवस्था से जुड़े लोगों का कहना है कि यह आंकड़ा वास्तविकता से काफी दूर है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के त्रैमासिक बैठक में पिछले महीने जारी आंकड़ों को माने तो 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 तक 11 महीने में 55 करोड़ रुपये कैश चढ़ावा दान पात्रों से प्राप्त हुए। इस हिसाब से प्रति महीने पांच करोड़ रुपये और प्रतिदिन औसतन 16 लाख रुपये चढ़ावे के रूप में दान पात्रों ने कैश प्राप्त हुए। यही औसत प्रति महीने प्राण प्रतिष्ठा के बाद से जारी है।

हर दिन 16 लाख रुपये दान पात्रों से मिलता है चढ़ावा कुंभ मेले के समय यह चढ़ावा कई गुना बढ़ गया था, उसको छोड़ दें तो औसतन 16 लाख रुपये केवल दान पात्रों से चढ़ावे के रूप में मंदिर को प्राप्त होता है लेकिन कुछ दिनों से चढ़ावे की राशि में कमी महसूस की जा रही है। गणना कार्य से जुड़े कर्मचारी के अनुसार, चढ़ावे में आई कमी के पीछे श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया ही नहीं, बल्कि गणना प्रक्रिया पर भी असर पड़ा है। करीब दस दिनों से गणना कर्मियों से लगातार पूछताछ और जांच प्रक्रिया चल रही है, जिससे नियमित और सुचारु गणना प्रभावित हुई है। इसके कारण वास्तविक आंकड़ों के संकलन में भी देरी हो रही है और कमी अधिक दिखाई पड़ रही है।

चढ़ावे में 35 प्रतिशत की आई कमी सूत्रों का कहना है कि मौजूदा स्थिति में चढ़ावे में कमी का आंकड़ा करीब 35 प्रतिशत के आसपास है, जबकि सोशल मीडिया पर प्रसारित 90 प्रतिशत गिरावट के दावे तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं। दूसरी ओर राम मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर इस विवाद का विशेष असर दिखाई नहीं दे रहा है। भीषण गर्मी और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और मंदिर में प्रतिदिन औसतन एक लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर से जुड़े जानकारों का मानना है कि आस्था का प्रवाह अभी भी पहले जैसा बना हुआ है, हालांकि चढ़ावे को लेकर फैली चर्चाओं और विवादों का सीमित असर दान राशि पर जरूर देखने को मिल रहा है। फिलहाल सभी की निगाहें चल रही जांच और उसके निष्कर्षों पर टिकी हुई हैं।

मंदिर में ऑनलाइन काउंटरों पर भीड़ अयोध्या। श्रद्धालुओं का मानना है कि ऑनलाइन दान करने पर राशि सीधे मंदिर ट्रस्ट के बैंक खाते में पहुंच जाती है और उसका डिजिटल रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहता है। यही वजह है कि हाल के दिनों में दान से जुड़े विवादों की खबरों के बीच अनेक श्रद्धालु इस विकल्प को प्राथमिकता दे रहे हैं। मंदिर परिसर में मौजूद कुछ श्रद्धालुओं ने बताया कि वे रामलला के प्रति अपनी आस्था में कमी नहीं आने देना चाहते, लेकिन दान प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता के लिए डिजिटल माध्यम को बेहतर मान रहे हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन भुगतान से दान की राशि का स्पष्ट रिकॉर्ड रहता है, जिससे मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रहती।