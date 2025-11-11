यूपी के इस जिले के मस्जिदों पर कार्रवाई, तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर 17 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsCases have been filed against 17 people for playing loudspeakers loudly in mosque ballia
संक्षेप: बलिया में मस्जिदों में तेज आवाज में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर 17 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। एसपी के मुताबिक ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट और यूपी सरकार के निर्देशों के उल्लंघन के तहत किया गया है। 

Tue, 11 Nov 2025 02:35 PMPawan Kumar Sharma भाषा, बलिया
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में पुलिस ने मस्जिदों में तेज आवाज में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर सोमवार को कुल 17 मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि ये कार्रवाई उच्चतम न्यायालय और प्रदेश सरकार के निर्देशों के उल्लंघन के मामलों में की गई है।

एसपी ने बताया कि सभी मामलों में मस्जिदों के संरक्षकों और मौलवियों को नामजद किया गया है। संबंधित लोगों को न्यायालय व शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने की हिदायत भी दी गई है। जानकारी के अनुसार, बांसडीह रोड थाने में उपनिरीक्षक महेंद्र रावत की तहरीर पर गोठहुली मस्जिद के मौलवी मोहम्मद शाहजहां के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जहां दो बड़े लाउडस्पीकर तेज आवाज में उपयोग किए जा रहे थे।

इसी तरह भीमपुरा थाने में उपनिरीक्षक दुर्गेश गौड़ की तहरीर पर शोधनपुर मस्जिद के संरक्षक मोहम्मद सलीम अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत में आरोप है कि मस्जिद पर तीन लाउडस्पीकर लगाए गए थे और स्थानीय लोगों के मना करने के बावजूद तेज आवाज में अजान और नमाज अदा की जा रही थी। बलिया शहर कोतवाली में भी जमुआ मस्जिद के संरक्षक हैदर अली और उमरगंज मस्जिद के संरक्षक गुलाम अरशद के खिलाफ अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसके अलावा नगरा, पकड़ी और रेवती थानों में भी मस्जिदों के मौलवियों और संरक्षकों पर कार्रवाई की गई है।

प्रदेश के कई जिलों में चला अभियान

उधर, कई जिलों में प्रशासन ने अभियान चलाते हुए मानक से विपरित वाले लाउडस्पीकर उतरवाए। बस्ती, प्रयागराज, मेरठ और झांसी समेत कई अन्य जिलों की पुलिस ने धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग किया। इस दौरान मानक से अधिक ध्वनि वाले लाउडस्पीकरों के विरुद्ध उचित एक्शन लिया गया।

वहीं, जमीयत उलमा शहर के पूर्व अध्यक्ष जैनुर राशिद्दीन सिद्दीकी ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के प्रबंधकों से अपील की कि धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर के प्रयोग में नियम-कानूनों का पालन सुनिश्चित करें। लाउडस्पीकर की आवाज मानक के अनुरूप हो। नियम-कानून के उल्लंघन पर ध्वनि प्रदूषण पर पुलिस-प्रशासन कार्रवाई कर सकता है।

