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राहुल गांधी, पप्पू यादव, अवधेश प्रसाद पर केस, चढ़ावा चोरी को लेकर साधु वेश में नुक्कड़ नाटक पर ऐक्शन

By Ajay Singh
संवाददाता, वाराणसी
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इस प्रदर्शन को लेकर वाराणसी में संत समाज ने कड़ा विरोध जताया है। पातालपुरी मठ के महंत बालक दास की अगुवाई में बनारस के आधा दर्जन संत शनिवार को DCP काशी जोन गौरव बंसवाल से मिले। उन्होंने राहुल गांधी, सांसद अवधेश प्रसाद तथा सांसद पप्पू यादव के खिलाफ तहरीर सौंपकर केस दर्ज करने की मांग की।

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राहुल गांधी, पप्पू यादव, अवधेश प्रसाद पर केस, चढ़ावा चोरी को लेकर साधु वेश में नुक्कड़ नाटक पर ऐक्शन

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ वाराणसी में केस दर्ज किया गया है। संसद भवन में प्रदर्शन को लेकर यह केस दर्ज किया गया है। प्रदर्शन के दौरान एक नुक्कड़ नाटक किया गया जिसमें पप्पू यादव भगवा पहने हुए साधु वेश में दिखे थे। वह प्रतीकात्मक तौर पर दान पात्र लेकर बैठे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने दान पात्र में कुछ पैसे डाले थे। फिर पप्पू यादव भगाते दिखे थे। इसके जरिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी को दिखाने की कोशिश की गई थी।

इस प्रदर्शन को लेकर वाराणसी में संत समाज ने कड़ा विरोध जताया है। पातालपुरी मठ के महंत बालक दास के नेतृत्व में बनारस के आधा दर्जन संत शनिवार को डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल से मिले और राहुल गांधी, सांसद अवधेश प्रसाद तथा सांसद पप्पू यादव के खिलाफ तहरीर सौंपकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। संतों का आरोप है कि संसद में साधु के वेश में किया गया प्रदर्शन और कथित नुक्कड़ नाटक सनातन धर्म की मर्यादा के विपरीत है। उनका कहना है कि इस कृत्य से करोड़ों सनातनियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और साधु-संतों की छवि को भी ठेस पहुंची है। महंत बालक दास ने कहा कि धार्मिक प्रतीकों और संत परंपरा का राजनीतिक प्रदर्शन के लिए उपयोग करना अनुचित है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम से सनातन धर्म का अपमान हुआ है तथा श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट पहुंची है।

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संतों ने अपनी तहरीर में राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो संत समाज आगे की रणनीति तय करेगा। डीसीपी काशी जोन को सौंपे गए प्रार्थना पत्र में पुलिस से मामले की जांच कर विधिक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर नियमानुसार जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। डीसीपी काशी जोन ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर केस दर्ज किया जाएगा।

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विश्व हिन्दू परिषद भी भड़की

राहुल गांधी, पप्पू यादव, अवधेश प्रसाद और अन्य द्वारा किए गए इस प्रदर्शन को लेकर भाजपा और विश्व हिन्दू परिषद भी भड़क गई हैं। विहिप नेताओं ने इसे सीधे तौर पर हिंदुओं के अपमान से जोड़ दिया है। विहिप नेताओं का कहना है कि हिंदुत्व को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया। यह सनातन का अपमान है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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