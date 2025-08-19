भोजपुरी स्टार पवन सिंह के खिलाफ वाराणसी में दर्ज होगा मुकदमा, कोर्ट ने दिया आदेश; जानें पूरा मामला
Bhojpuri Star Pawan Singh News: भोजपुरी स्टार पवन सिंह के खिलाफ वाराणसी में मुकदमा दर्ज करने का आदेश हो गया है। मुकदमा दर्ज करने संबंधी अर्जी पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की कोर्ट ने फिल्म बॉस के मुनाफा का अंश नहीं देने और दूसरे फिल्म करने के लिए लाखों रुपए हड़पने के आरोप में पवन सिंह समेत चार के खिलाफ यह आदेश दिया है। कोर्ट ने थाना प्रभारी कैंट को विवेचना करने का आदेश भी दिया है।
प्रकरण के अनुसार व्यापारी विशाल सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अर्जी देकर बताया कि वह होटल और टूर एंड ट्रेवेल्स का काम करता है। उसकी मुलाकात मुंबई में पढ़ाई के दौरान वर्ष 2017 में प्रेमशंकर राय, उसकी पत्नी सीमा राय से हुई थी। वे लोग फिल्म बनाने का काम करते थे।
इन लोगों ने प्रार्थी को भी पैसा लगाकर फिल्म निर्माण करके कई गुना मुनाफा कमाने का प्रस्ताव दिया। भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह को लेने की बात भी करते रहते थे। वर्ष 2018 में विपक्षी की ओर से अभिनेता पवन सिंह से प्रार्थी के नदेसर स्थित दूर एण्ड ट्रेवल्स कार्यालय में मुलाकात कराई। इस मुलाकात के दौरान फिल्म के बारे में बातचीत की गई।
जून 2018 में उन लोगों ने पैसे की मांग की। विशाल ने बताया कि उनकी बातों में आकर इनकी कम्पनी श्रेयस फिल्म प्राइवेट लि. के खाते में अपने और अपने भाई के पार्टनरशिप कम्पनी रिद्धिका इण्टरप्राइजेज के खाते से कई तिथियों पर 38 लाख रुपये भेज दिए। कई तारीखों में 38 लाख रुपए भेजे गए। इसके बाद नवंबर 2018 में फिल्म बॉस की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग प्रेम शंकर और पवन सिंह तथा उसके सहयोगी अरविन्द के बीच प्रार्थी के होटल में भी हुई थी। फिल्म रिलीज होने के कई वर्ष बीतने उसका मुनाफा नहीं दिया गया। विशाल ने थाने में इसकी शिकायत की थी। लेकिन सुनवाई नहीं होने पर कोर्ट का सहारा लेना पड़ा।