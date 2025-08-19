भोजपुरी स्टार पवन सिंह के खिलाफ वाराणसी में दर्ज होगा मुकदमा, कोर्ट ने दिया आदेश; जानें पूरा मामला

विशाल सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अर्जी देकर बताया कि वह होटल और टूर एंड ट्रेवेल्स का काम करता है। प्रार्थी की मुलाकात मुंबई में पढ़ाई के दौरान वर्ष 2017 में प्रेमशंकर राय, उसकी पत्नी सीमा राय से हुई थी। विपक्षी फिल्म बनाने का काम करते थे।

Bhojpuri Star Pawan Singh News: भोजपुरी स्टार पवन सिंह के खिलाफ वाराणसी में मुकदमा दर्ज करने का आदेश हो गया है। मुकदमा दर्ज करने संबंधी अर्जी पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की कोर्ट ने फिल्म बॉस के मुनाफा का अंश नहीं देने और दूसरे फिल्म करने के लिए लाखों रुपए हड़पने के आरोप में पवन सिंह समेत चार के खिलाफ यह आदेश दिया है। कोर्ट ने थाना प्रभारी कैंट को विवेचना करने का आदेश भी दिया है।

इन लोगों ने प्रार्थी को भी पैसा लगाकर फिल्म निर्माण करके कई गुना मुनाफा कमाने का प्रस्ताव दिया। भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह को लेने की बात भी करते रहते थे। वर्ष 2018 में विपक्षी की ओर से अभिनेता पवन सिंह से प्रार्थी के नदेसर स्थित दूर एण्ड ट्रेवल्स कार्यालय में मुलाकात कराई। इस मुलाकात के दौरान फिल्म के बारे में बातचीत की गई।