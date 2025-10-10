पिता-पुत्र पूर्व विधायक समेत 35 लोगों पर दर्ज होगा मुकदमा, कोर्ट ने जारी किया आदेश

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पुष्पेंद्र चौधरी ने खेत पर बने ट्यूवबेल, तारकशी के बांस को उखाड़ने आदि मामलों में मुकदमे के आदेश दिए हैं। साथ ही तीन नवंबर तक आख्या रिपोर्ट मांगी है।

यूपी के बदायूं में पूर्व विधायक योगेंद्र सागर और उनके बेटे पूर्व विधायक कुशाग्र सागर समेत 35 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया गया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पुष्पेंद्र चौधरी ने खेत पर बने ट्यूवबेल, तारकशी के बांस को उखाड़ने आदि मामलों में मुकदमे के आदेश दिए हैं। साथ ही तीन नवंबर तक आख्या रिपोर्ट मांगी है।

इस्लामनगर थाना क्षेत्र के सिठौली गांव की रहने वाली मंजूल पत्नी शेर सिंह ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पुष्पेंद्र चौधरी के न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया था कि अपने खेत और भूमि पर हुए तोड़फोड़, लूटपाट और मारपीट के गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। मंजूल ने बताया कि वह अपने पति के साथ गाँव में रहकर खेती करती हैं, जबकि उनका बेटा बाहर रहता है। उन्होंने 17 अक्तूबर 2007 को 1.338 हेक्टेयर की भूमि खरीदी थी, जो मुख्य सड़क के किनारे स्थित है।

उन्होंने बताया कि जमीन पर पूर्व विधायक कुशाग्र सागर और उनके पिता पूर्व विधायक योगेंद्र सागर के इशारे पर गांव के आदेश कुमार, अंकित, हरपाल, नरेन्द्र, अरविंद्र, नबाव, विशेष, अमरजीत, अतराज, चंद्रभान, उमेश, प्रमोद, मुकेश, अखिलेश, देवा, अजेंद्र, नीरज, पकंज, उरमान, जितेंद्र, वीरपाल, वीरेंद्र, अभिलाष, विजय, विनय, शिवशंकर, धर्मवीर, नन्हे, विजय सिंह, संतोष, मुनीम, विजेंद्र सहित 15-20 अज्ञात लोग उनके खेत और ट्यूबवैल पर कब्जा करने के उद्देश्य से आंबेडकर पार्क का निर्माण जबरदस्ती कराने लगे थे।