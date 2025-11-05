परीक्षा देने आई वाराणसी की महिला से गोरखपुर के होटल में दुष्कर्म की कोशिश; पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर FIR

संक्षेप: वाराणसी की एक महिला ने गोरखपुर के सरदारनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर छेड़खानी और निर्वस्त्र करने के प्रयास का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने कैंट थाने में तहरीर देकर मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

वाराणसी की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि सरदारनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ईश्वर जयसवाल ने गोरखपुर में उसके साथ छेड़खानी की और निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। पीड़िता ने यह घटना कैंट थाना में तहरीर देकर रिपोर्ट की है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

महिला ने बताया कि वह और उसके परिजन डीएलएड परीक्षा के लिए गोरखपुर आए हुए थे। 27-29 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित परीक्षा के दौरान 28 अक्टूबर की शाम को रूम में अकेले होने के दौरान आरोपित पूर्व ब्लॉक प्रमुख उनसे मिलने आए। महिला के अनुसार, आरोपित ने कमरे का ताला अंदर से लगा दिया तथा आपत्तिजनक बातें कीं। विरोध करने पर आरोपित ने पिस्तौल निकालने की धमकी दी और प्रार्थिनी के कपड़े उतरवाने की कोशिश की, जिससे वह भयभीत हो गईं।

घटना के कथित होते ही महिला ने अपने परिजनों को मैसेज कर मदद मांगी। परिजनों के वापस आने पर आरोपित ने धमकी दी कि अगर यह मामला बाहर बताया गया तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। डरे-हैरान महिला व परिजन रातभर भय में एक अन्य स्थान पर रुके और अगले दिन बनारस लौट आए। बाद में महिला ने अपना पूरा मामला लिखित रूप में कैंट थाने में दर्ज कराया। महिला की तहरीर में कहा गया है कि आरोपित ने पढ़ाई में सहायता और नौकरी का प्रलोभन देकर संपर्क बनाया था औरबाद में इस तरह का दुराचार करने का प्रयास किया।