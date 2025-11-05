Hindustan Hindi News
Case registered against former block chief for molestation and attempted rape after stripping the woman naked
परीक्षा देने आई वाराणसी की महिला से गोरखपुर के होटल में दुष्कर्म की कोशिश; पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर FIR

परीक्षा देने आई वाराणसी की महिला से गोरखपुर के होटल में दुष्कर्म की कोशिश; पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर FIR

संक्षेप: वाराणसी की एक महिला ने गोरखपुर के सरदारनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर छेड़खानी और निर्वस्त्र करने के प्रयास का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने कैंट थाने में तहरीर देकर मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 

Wed, 5 Nov 2025 04:12 PMPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
वाराणसी की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि सरदारनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ईश्वर जयसवाल ने गोरखपुर में उसके साथ छेड़खानी की और निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। पीड़िता ने यह घटना कैंट थाना में तहरीर देकर रिपोर्ट की है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

महिला ने बताया कि वह और उसके परिजन डीएलएड परीक्षा के लिए गोरखपुर आए हुए थे। 27-29 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित परीक्षा के दौरान 28 अक्टूबर की शाम को रूम में अकेले होने के दौरान आरोपित पूर्व ब्लॉक प्रमुख उनसे मिलने आए। महिला के अनुसार, आरोपित ने कमरे का ताला अंदर से लगा दिया तथा आपत्तिजनक बातें कीं। विरोध करने पर आरोपित ने पिस्तौल निकालने की धमकी दी और प्रार्थिनी के कपड़े उतरवाने की कोशिश की, जिससे वह भयभीत हो गईं।

घटना के कथित होते ही महिला ने अपने परिजनों को मैसेज कर मदद मांगी। परिजनों के वापस आने पर आरोपित ने धमकी दी कि अगर यह मामला बाहर बताया गया तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। डरे-हैरान महिला व परिजन रातभर भय में एक अन्य स्थान पर रुके और अगले दिन बनारस लौट आए। बाद में महिला ने अपना पूरा मामला लिखित रूप में कैंट थाने में दर्ज कराया। महिला की तहरीर में कहा गया है कि आरोपित ने पढ़ाई में सहायता और नौकरी का प्रलोभन देकर संपर्क बनाया था औरबाद में इस तरह का दुराचार करने का प्रयास किया।

सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि महिला की तहरीर पर केस दर्ज जांच शुरू कर दी गई है। आरोपों की सत्यता की तफ्तीश के लिए संबंधित स्थानों व कैमरों की फुटेज, रूम बुकिंग रेकॉर्ड तथा पक्षों के बयान लिये जा रहे हैं। प्रारम्भिक जांच में जिन भी अवसरों पर घटना घटित होने की बात कही जा रही है, उनके साक्ष्य जुटाये जा रहे हैं तथा जरूरत पड़ी तो चिकित्सीय परीक्षण और फॉरेंसिक कार्रवाई करवाई जाएगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
